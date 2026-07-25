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  4. Andhra Pradesh Reports 10 New Covid-19 Cases; Tally Rises To 49
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 25 July 2026 (22:34 IST)

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో శనివారం కొత్త పది కోవిడ్ కేసులు నమోదు

COVID-19 cases
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (22:34 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో శనివారం నాడు 10 కొత్త కోవిడ్-19 కేసులు నమోదయ్యాయి, దీంతో రాష్ట్రంలో మొత్తం యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య 49కి చేరింది. ఆరోగ్య శాఖ విడుదల చేసిన ప్రకటన ప్రకారం, ఈ కొత్త కేసులలో గుంటూరు జిల్లాలో మూడు, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో రెండు, అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు, కృష్ణ, తిరుపతి, విశాఖపట్నం జిల్లాల్లో ఒక్కొక్కటి చొప్పున కేసులు ఉన్నాయి. అత్యధికంగా తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో 11 కేసులు నమోదయ్యాయని, ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో గుంటూరు (9), వైఎస్ఆర్ కడప (8), విశాఖపట్నం (5), ఎన్టీఆర్ (3), కాకినాడ (2), ఏలూరు (2), బాపట్ల (2) జిల్లాలు, మరికొన్ని జిల్లాల్లో ఒక్కొక్క కేసు చొప్పున నమోదయ్యాయని ఆ శాఖ తెలిపింది. 
 
మొత్తం కేసులలో, 24 మంది రోగులు ఆసుపత్రులలో చికిత్స పొందుతుండగా, మిగిలిన వారు వైద్య పర్యవేక్షణలో ఇంటి వద్దే హోమ్ ఐసోలేషన్ ఉన్నారు. ఐదుగురు రోగులు కోలుకున్న తర్వాత డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. కొత్త కేసులు నమోదైన నేపథ్యంలో, సోకిన వ్యక్తుల కాంటాక్ట్‌లను గుర్తించడానికి రాపిడ్ రెస్పాన్స్ టీమ్స్‌ను రంగంలోకి దించడం ద్వారా, అనుమానిత కేసుల కోసం ఆర్టీ-పీసీఆర్ పరీక్షా కిట్‌ల లభ్యతను నిర్ధారించడం ద్వారా ఆరోగ్య శాఖ నిఘాను ముమ్మరం చేసింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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