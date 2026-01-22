ఫిబ్రవరిలో ప్రారంభం కానున్న కేబీఆర్ ఫ్లై ఓవర్
ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న కేబీఆర్ ఫ్లైఓవర్ పని వచ్చే నెల ఫిబ్రవరిలో ప్రారంభం కానుంది. మట్టి పరీక్ష ప్రక్రియ పూర్తిగా పూర్తయిన తర్వాత హైదరాబాద్లోని కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ అనేక ఫ్లైఓవర్లు, అండర్పాస్ల నిర్మాణం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ప్రధాన ప్రాజెక్ట్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ జీహెచ్ఎంసీ నేతృత్వంలోని నగర మౌలిక సదుపాయాల డ్రైవ్లో భాగం. కీలకమైన జంక్షన్లలో ట్రాఫిక్ను తగ్గించడం, వేలాది మంది ప్రయాణికులకు రోజువారీ ప్రయాణాన్ని మెరుగుపరచడం దీని లక్ష్యం.
బంజారా హిల్స్, జూబ్లీ హిల్స్ చెక్పోస్ట్, మాసబ్ ట్యాంక్ వంటి ప్రాంతాలు కొత్త ఫ్లైఓవర్ల ద్వారా ప్రయోజనం పొందుతాయి. ఈ రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాలలో సాధారణ ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తగ్గుతాయని భావిస్తున్నారు. ఆరు ఫ్లైఓవర్లు, ఆరు అండర్పాస్లను నిర్మించడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం రూ.1090 కోట్లను ఆమోదించింది. ఇవి సిగ్నల్-ఫ్రీ కారిడార్ను ఏర్పరుస్తాయి. ఇది ప్రయాణ సమయాన్ని తగ్గించడానికి, ట్రాఫిక్ ప్రవాహాన్ని మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడింది.
భూసేకరణ సమస్యల వల్ల గతంలో జరిగిన జాప్యాలను ఇప్పుడు పరిష్కరించారు. ప్రాజెక్ట్ను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఆస్తి యజమానులకు నగదు చెల్లింపులు లేదా బదిలీ చేయగల అభివృద్ధి హక్కుల టీడీఆర్ ద్వారా పరిహారం చెల్లిస్తున్నారు. నేల పరీక్షలు దాదాపు పూర్తయినందున, నిర్మాణ కార్యకలాపాలు ఇప్పుడు ప్రారంభించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ప్రణాళిక ప్రకారం వచ్చే నెలలో పునాది పనిని ప్రారంభించడానికి అధికారులు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.