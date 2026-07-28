తిరుపతి గ్రాండ్ వరల్డ్ సమీపంలో చిరుతపులి
తిరుపతిలోని గ్రాండ్ వరల్డ్ సమీపంలో సోమవారం రాత్రి చిరుతపులి కనిపించడంతో స్థానికులు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. గత రెండు నెలల్లో ఈ ప్రాంతంలో చిరుతపులి కనిపించడం ఇది ఐదవసారి కావడంతో ప్రజల్లో ఆందోళన నెలకొంది.
సమాచారం అందుకున్న అటవీ శాఖ అధికారులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, ఆ చిరుతపులిని తిరిగి సమీప అటవీ ప్రాంతంలోకి పంపేందుకు చర్యలు చేపట్టారు.
ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉంటూ తగిన భద్రతా జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచిస్తూ, ఆ ప్రాంతంలో ఫ్లెక్సీ బ్యానర్లు ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా అవగాహన కల్పిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.