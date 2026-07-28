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  4. Leopard Spotted Near Grand World in Tirupati
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 28 July 2026 (10:10 IST)

తిరుపతి గ్రాండ్ వరల్డ్ సమీపంలో చిరుతపులి

Leopard
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (10:10 IST)
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తిరుపతిలోని గ్రాండ్ వరల్డ్ సమీపంలో సోమవారం రాత్రి చిరుతపులి కనిపించడంతో స్థానికులు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. గత రెండు నెలల్లో ఈ ప్రాంతంలో చిరుతపులి కనిపించడం ఇది ఐదవసారి కావడంతో ప్రజల్లో ఆందోళన నెలకొంది.
 
సమాచారం అందుకున్న అటవీ శాఖ అధికారులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, ఆ చిరుతపులిని తిరిగి సమీప అటవీ ప్రాంతంలోకి పంపేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. 
 
ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉంటూ తగిన భద్రతా జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచిస్తూ, ఆ ప్రాంతంలో ఫ్లెక్సీ బ్యానర్లు ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా అవగాహన కల్పిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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