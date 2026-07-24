40 రోజుల పాటు శ్రీవారి పుష్కరిణి మూసివేత.. ఎందుకంటే?
తిరుమలలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ పవిత్ర పుష్కరిణిలో వార్షిక మరమ్మతు నిర్వహణ పనులను చేపట్టనుంది టీటీడీ. ఇందుకోసం ఆగస్టు 1 నుండి సెప్టెంబర్ 10 వరకు 40 రోజుల పాటు శ్రీవారి పుష్కరిణిని మూసివేయనున్నారు. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 15 నుండి జరగనున్న వార్షిక శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలకు ముందు ప్రతి ఏటా ఈ నిర్వహణ పనులు చేపడతారు.
Swami Pushkarini
ఆగస్టు 1 నుండి 31 వరకు నీటి సరఫరా విభాగం (వాటర్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్) మరమ్మతు, నిర్వహణ పనులను చేపడుతుందని టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు. భారీ వర్షాలు, తుఫానులు, ఇతర ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా ముందస్తు జాగ్రత్తగా, సెప్టెంబర్ 1 నుండి 10 వరకు అదనంగా మరో 10 రోజుల పాటు పుష్కరిణి మూసివేయబడుతుంది.
ఈ 40 రోజుల పాటు భక్తులను పుష్కరిణిలోకి అనుమతించరు. నిత్యం జరిగే పుష్కరిణి హారతి సేవ కూడా నిలిపివేయబడుతుంది. ఈ తాత్కాలిక మూసివేతను గమనించి, నిర్వహణ పనుల సమయంలో భక్తులు తమ సహకారాన్ని అందించాలని టీటీడీ కోరింది.