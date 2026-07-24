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  4. Swami Pushkarini to Remain Closed for 40 Days in Tirumala
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 24 July 2026 (19:31 IST)

40 రోజుల పాటు శ్రీవారి పుష్కరిణి మూసివేత.. ఎందుకంటే?

Swami Pushkarini
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (19:31 IST)
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Swami Pushkarini
తిరుమలలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ పవిత్ర పుష్కరిణిలో వార్షిక మరమ్మతు నిర్వహణ పనులను చేపట్టనుంది టీటీడీ. ఇందుకోసం ఆగస్టు 1 నుండి సెప్టెంబర్ 10 వరకు 40 రోజుల పాటు శ్రీవారి పుష్కరిణిని మూసివేయనున్నారు. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 15 నుండి జరగనున్న వార్షిక శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలకు ముందు ప్రతి ఏటా ఈ నిర్వహణ పనులు చేపడతారు. 
 
ఆగస్టు 1 నుండి 31 వరకు నీటి సరఫరా విభాగం (వాటర్ వర్క్స్ డిపార్ట్‌మెంట్) మరమ్మతు, నిర్వహణ పనులను చేపడుతుందని టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు. భారీ వర్షాలు, తుఫానులు, ఇతర ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా ముందస్తు జాగ్రత్తగా, సెప్టెంబర్ 1 నుండి 10 వరకు అదనంగా మరో 10 రోజుల పాటు పుష్కరిణి మూసివేయబడుతుంది. 
 
ఈ 40 రోజుల పాటు భక్తులను పుష్కరిణిలోకి అనుమతించరు. నిత్యం జరిగే పుష్కరిణి హారతి సేవ కూడా నిలిపివేయబడుతుంది. ఈ తాత్కాలిక మూసివేతను గమనించి, నిర్వహణ పనుల సమయంలో భక్తులు తమ సహకారాన్ని అందించాలని టీటీడీ కోరింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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