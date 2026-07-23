Daily Astrology: 24-07-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు.. ఒత్తిడికి గురికావద్దు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
Daily Astrology
ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు అతికష్టంమ్మీద నెరవేరుతాయి. బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. కొన్ని విషయాల్లో నిర్లక్ష్యం ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుకుంటారు. ఒక సమాచారం సంతోషపరుస్తుంది. పుణ్యకార్యంలో పాల్గొంటారు.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
కార్యక్రమాలు విజయవంతమవుతాయి. లక్ష్యం సాధిస్తారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. కొన్ని ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. ఖర్చులు సామాన్యం చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. వాదనలకు దిగవద్దు.
మిధునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. విజ్ఞతతో సమస్కలు పరిష్కరించుకుంటారు. పెద్ద ఖర్చు తగిలే సూచనలున్నాయి. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. పిల్లల దూకుడు అదుపు చేయండి. నగదు, వస్తువులు జాగ్రత్త.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
రుణసమస్య తొలగుతుంది. మానసికంగా కుదుటపడతారు. ప్రణాళికలు చేసుకుంటారు. ఖర్చులు విపరీతం. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. పిల్లల ఉన్నత విద్యాయత్నం ఫలిస్తుంది. పత్రాలు అందుకుంటారు. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
కార్యసాధనతకు ఓర్పు ప్రధానం. కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఏ విషయాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోవద్దు ఆశావహదృక్పథంతో శ్రమించండి. కొంతమొత్తం ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. వాయిదా పడుతూ వస్తున్న పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తికాగలవు.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
ఒత్తిడికి గురికావద్దు. స్థిమితంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. పెద్దల హితవు మీపై ప్రభావం చూపుతుంది. అనుభవజ్ఞులను సంప్రదిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతారు. ప్రాధాన్యత క్రమంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. ప్రతిభాపాటవాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. అవసరాలను నెరవేర్చుకుంటారు. విలాసాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. ఇతరుల వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
లక్ష్యానికి చేరువవుతారు. శుభకార్యం విజయవంతమవుతుంది. స్థోమతకు మించి ఖర్చుచేస్తారు. బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. చేసిన పనులే చేయవలసి వస్తుంది, మనోధైర్యంతో మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ సమస్య అనుకోవద్దు. ఆత్మీయులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1, 2, 3, 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
సంకల్పం బలంతో యత్నాయి కొనసాగించండి. పట్టుదలతో శ్రమిస్తే విజయం తధ్యం. సాయం ఆశించవద్దు. ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. కార్యక్రమాల హడావుడిగా సాగుతాయి. చేపట్టిన పనుల్లో అవాంతరాలెదురైనా పూర్తి చేస్తారు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
లక్ష్యం సాధిస్తారు. పరిచయాలు ఉన్నతికి తోడ్పడతాయి. రుణ ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. పనులు త్వరితగతిన సాగుతాయి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. మంచి చేయబోతే చెడు ఎదురవుతుంది. బంధువుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
మీ కృషి ఫలిస్తుంది. లక్ష్యం సాధిస్తారు. ఊహించిన ఖర్చులే ఉంటాయి. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. పెద్దమొత్తం ధనసహాయం తగదు పనులు, బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. ఇతరులను మీ విషయాలకు దూరంగా ఉంచండి. జూదాలు, బెట్టింగ్లకు పాల్పడవద్దు.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
యత్నాల్లో అవాంతరాలెదురఫుతాయి. ధైర్యంగా ముందుకు సాగండి. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. ఆర్భాటాలకు ఖర్చుచేస్తారు. కావలసిన వస్తువులు సమయానికి కనిపించవు. చిన్న విషయానికి చికాకు పడతారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.