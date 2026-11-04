Loud DJs: ప్రజలకు నిద్రలేని రాత్రులు.. చెవులు చిల్లులు పడేలా మోగే డీజే స్పీకర్లు
ఆంధ్రప్రదేశ్లో వేడుకలు ప్రజలకు నిద్రలేని రాత్రులుగా మారుతున్నాయి. వినాయక చవితి, దసరా, ఇప్పుడు మున్సిపల్ ఎన్నికలు వీధులకు, నివాస ప్రాంతాలకు సమస్యను తెచ్చిపెట్టాయి. అత్యంత పెద్ద శబ్దంతో మోగే డీజే సిస్టమ్లు, చెవులు చిల్లులు పడేలా మోగే స్పీకర్లు, గంటల తరబడి కొనసాగే సంగీతంతో ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు.
వేడుకలు జరుపుకోవాల్సిన ఈ క్షణాలు, తమ ఇళ్లలో ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలనుకునే ప్రజలకు తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పిల్లలు, అనారోగ్యంతో బాధపడే వృద్ధులకు ఇది ఇబ్బందులకు గురిచేస్తుంది. వృద్ధులకు తగినంత విశ్రాంతి, నిద్ర అవసరం. వినాయక చవితి వేడుకల సమయంలో, నిరంతరాయంగా మోగిన డీజే సంగీతం వల్ల వృద్ధులు నానా తంటాలు పడ్డారు.
పొరుగున ఉన్న పెద్ద శబ్దం వల్ల వరుసగా మూడు రాత్రులు నిద్రలేకుండా గడిపానని మరో ఉద్యోగి చెప్పారు. ఉదయాన్నే లేచి పనికి వెళ్లాల్సిన వారికి, రాత్రికి రాత్రి నిద్ర కోల్పోవడం అనేది ఒక చిన్న అసౌకర్యం కాదు. ఇది ఏకాగ్రత, ఆరోగ్యం, ఉత్పాదకత, మరుసటి రోజు మామూలుగా పనిచేసే సామర్థ్యంపై ప్రభావం చూపుతుంది.
దసరా సమయంలో కూడా ఇదే పరిస్థితి పునరావృతమైంది. ఇప్పుడు, మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరుగుతుండటంతో, నివాస ప్రాంతాలు మరోసారి టీడీపీ, జనసేన, వైఎస్సార్సీపీలకు చెందిన లౌడ్స్పీకర్లు, ప్రచార గీతాలతో నిండిపోయాయి. రాజకీయ పార్టీలు తమ ఉనికిని చాటుకోవడానికి పోటీ పడుతున్నాయి.
కానీ నివాసితులు మాత్రం ఈ శబ్దంతో సతమతమవుతున్నారు. రాజకీయ ఉత్సాహం మొత్తం పరిసర ప్రాంతాల ప్రజల ఇబ్బందికి సాకుగా మారకూడదు. ఇక్కడ ఆందోళన పండుగలను, మతపరమైన సంప్రదాయాలను లేదా రాజకీయ ప్రచారాలను వ్యతిరేకించడం గురించి కాదు.
ప్రజలకు వేడుకలు జరుపుకోవడానికి, ఊరేగింపులు నిర్వహించడానికి, తమ రాజకీయ మద్దతును తెలియజేయడానికి పూర్తి హక్కు ఉంది. కానీ ఆ హక్కు మరొకరి ఆరోగ్యం, ప్రశాంతతకు భంగం కలిగించేలా ఉండకూడదని ప్రజలు వాపోతున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల మార్గదర్శకాలు ప్రచార లౌడ్స్పీకర్ల వాడకాన్ని ఉదయం 6 గంటల నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు మాత్రమే పరిమితం చేస్తున్నాయి. ఈ అనుమతులు అపరిమిత శబ్దానికి లేదా నిరంతర అంతరాయానికి లైసెన్సు కాదు.
అమలు చేయడంలోనే అతిపెద్ద వైఫల్యం ఉంది. అధికారులు కేవలం అనుమతులు ఇవ్వడం, ఊరేగింపులను నిర్వహించడంపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టకూడదు. వారు ఆ మార్గాలలో నివసించే ప్రజలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. ఆ శబ్దం పండుగ కమిటీ నుండి వస్తున్నా లేదా రాజకీయ పార్టీ నుండి వస్తున్నా సరే, సౌండ్ సిస్టమ్లు అనుమతించదగిన పరిమితులను దాటినప్పుడు పోలీసులు చర్య తీసుకోవాలి.
ఆంధ్రప్రదేశ్కు నిశ్శబ్దమైన వేడుకలు అవసరం లేదు. ఇతరుల జీవితాలను గౌరవించే వేడుకలు కావాలి. వేడుకలు జరుపుకునే స్వేచ్ఛ, ఇతరులను బాధపెట్టే స్వేచ్ఛగా ఎప్పటికీ మారకూడదని ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.