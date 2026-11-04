  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Loud DJs Turn AP Celebrations Into Sleepless Nights
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 4 November 2026 (09:50 IST)

Loud DJs: ప్రజలకు నిద్రలేని రాత్రులు.. చెవులు చిల్లులు పడేలా మోగే డీజే స్పీకర్లు

DJ Sound
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (09:50 IST)
google-news
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వేడుకలు ప్రజలకు నిద్రలేని రాత్రులుగా మారుతున్నాయి. వినాయక చవితి, దసరా, ఇప్పుడు మున్సిపల్ ఎన్నికలు వీధులకు, నివాస ప్రాంతాలకు సమస్యను తెచ్చిపెట్టాయి. అత్యంత పెద్ద శబ్దంతో మోగే డీజే సిస్టమ్‌లు, చెవులు చిల్లులు పడేలా మోగే స్పీకర్లు, గంటల తరబడి కొనసాగే సంగీతంతో ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. 
 
వేడుకలు జరుపుకోవాల్సిన ఈ క్షణాలు, తమ ఇళ్లలో ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలనుకునే ప్రజలకు తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పిల్లలు, అనారోగ్యంతో బాధపడే వృద్ధులకు ఇది ఇబ్బందులకు గురిచేస్తుంది. వృద్ధులకు తగినంత విశ్రాంతి, నిద్ర అవసరం. వినాయక చవితి వేడుకల సమయంలో, నిరంతరాయంగా మోగిన డీజే సంగీతం వల్ల వృద్ధులు నానా తంటాలు పడ్డారు.
 
పొరుగున ఉన్న పెద్ద శబ్దం వల్ల వరుసగా మూడు రాత్రులు నిద్రలేకుండా గడిపానని మరో ఉద్యోగి చెప్పారు. ఉదయాన్నే లేచి పనికి వెళ్లాల్సిన వారికి, రాత్రికి రాత్రి నిద్ర కోల్పోవడం అనేది ఒక చిన్న అసౌకర్యం కాదు. ఇది ఏకాగ్రత, ఆరోగ్యం, ఉత్పాదకత, మరుసటి రోజు మామూలుగా పనిచేసే సామర్థ్యంపై ప్రభావం చూపుతుంది. 
 
దసరా సమయంలో కూడా ఇదే పరిస్థితి పునరావృతమైంది. ఇప్పుడు, మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరుగుతుండటంతో, నివాస ప్రాంతాలు మరోసారి టీడీపీ, జనసేన, వైఎస్సార్‌సీపీలకు చెందిన లౌడ్‌స్పీకర్లు, ప్రచార గీతాలతో నిండిపోయాయి. రాజకీయ పార్టీలు తమ ఉనికిని చాటుకోవడానికి పోటీ పడుతున్నాయి.
 
కానీ నివాసితులు మాత్రం ఈ శబ్దంతో సతమతమవుతున్నారు. రాజకీయ ఉత్సాహం మొత్తం పరిసర ప్రాంతాల ప్రజల ఇబ్బందికి సాకుగా మారకూడదు. ఇక్కడ ఆందోళన పండుగలను, మతపరమైన సంప్రదాయాలను లేదా రాజకీయ ప్రచారాలను వ్యతిరేకించడం గురించి కాదు. 
 
ప్రజలకు వేడుకలు జరుపుకోవడానికి, ఊరేగింపులు నిర్వహించడానికి, తమ రాజకీయ మద్దతును తెలియజేయడానికి పూర్తి హక్కు ఉంది. కానీ ఆ హక్కు మరొకరి ఆరోగ్యం, ప్రశాంతతకు భంగం కలిగించేలా ఉండకూడదని ప్రజలు వాపోతున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల మార్గదర్శకాలు ప్రచార లౌడ్‌స్పీకర్ల వాడకాన్ని ఉదయం 6 గంటల నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు మాత్రమే పరిమితం చేస్తున్నాయి. ఈ అనుమతులు అపరిమిత శబ్దానికి లేదా నిరంతర అంతరాయానికి లైసెన్సు కాదు.
 
అమలు చేయడంలోనే అతిపెద్ద వైఫల్యం ఉంది. అధికారులు కేవలం అనుమతులు ఇవ్వడం, ఊరేగింపులను నిర్వహించడంపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టకూడదు. వారు ఆ మార్గాలలో నివసించే ప్రజలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. ఆ శబ్దం పండుగ కమిటీ నుండి వస్తున్నా లేదా రాజకీయ పార్టీ నుండి వస్తున్నా సరే, సౌండ్ సిస్టమ్‌లు అనుమతించదగిన పరిమితులను దాటినప్పుడు పోలీసులు చర్య తీసుకోవాలి.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు నిశ్శబ్దమైన వేడుకలు అవసరం లేదు. ఇతరుల జీవితాలను గౌరవించే వేడుకలు కావాలి. వేడుకలు జరుపుకునే స్వేచ్ఛ, ఇతరులను బాధపెట్టే స్వేచ్ఛగా ఎప్పటికీ మారకూడదని ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
కడప - విజయనగరం మేయర్ పీఠాలపై పసుపు జెండా రెపరెపలు

Nayanatara: మహాశక్తి సినిమా కోసం ప్రమోషన్ చేస్తూ దైవిక ఆశీస్సులు కోరుతున్న నయనతార

Nayanatara: మహాశక్తి సినిమా కోసం ప్రమోషన్ చేస్తూ దైవిక ఆశీస్సులు కోరుతున్న నయనతారఎప్పుడూ సినిమా ప్రమోషన్ లకు రాని నయనతార తన సినిమా విడుదల ఇంకా మూడు రోజులుందనగా అమ్మవారి ఆశీస్సులు కోరుతూ ఫొటోలను షేర్ చేసింది. తాను నటించిన మహాశక్తి చిత్రానికి ముందు, తన ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలోని ఒక ఘట్టాన్ని పంచుకున్న లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార పంచుకున్నారు. సుందర్ సి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా 2026 నవంబర్ 6న, దీపావళి కానుకగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

డాక్టర్ డూమ్ హవా - అవెంజర్స్: డూమ్స్‌డే నుంచి 5 కొత్త పోస్టర్లు విడుదల

డాక్టర్ డూమ్ హవా - అవెంజర్స్: డూమ్స్‌డే నుంచి 5 కొత్త పోస్టర్లు విడుదలమార్వెల్ స్టూడియోస్‌ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం ‘అవెంజర్స్: డూమ్స్‌డే’ పై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి 5 కొత్త పోస్టర్లను చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది. ఈ పోస్టర్లలో మార్వెల్ సినీ విశ్వంలోని అత్యంత శక్తివంతమైన ప్రతినాయకుల్లో ఒకరైన డాక్టర్ డూమ్‌ను ప్రధానంగా చూపించారు.

Pocket Rockets trailer : ఇద్దరు స్నేహితులు జూదం తో తలరాతను మార్చుకున్నారా? పాకెట్ రాకెట్స్ ట్రైలర్

Pocket Rockets trailer : ఇద్దరు స్నేహితులు జూదం తో తలరాతను మార్చుకున్నారా? పాకెట్ రాకెట్స్ ట్రైలర్జీవనోపాధి కోసం కష్టపడుతున్న కొంతమంది యువకులకు, వారి జీవితాలను మార్చే అవకాశం అకస్మాత్తుగా లభించినప్పుడు ఏమి జరుగుతుంది? వారు జాగ్రత్తగా ఉంటారా, లేక మంచి భవిష్యత్తు కోసం సర్వస్వం పణంగా పెడతారా? ‘పాకెట్ రాకెట్స్’ టీజర్ ఈ సందిగ్ధతను మన ముందుకు తీసుకువస్తుంది. ఆశయం, ప్రలోభం కలిసే ఒక ప్రపంచాన్ని, ఒకే ఒక్క నిర్ణయం ప్రతీదాన్నీ మార్చేయగల ఒక ప్రపంచాన్ని ఇది పరిచయం చేస్తుంది.

Ravi Dubey: రవీ దుబే లక్ష్మణుడి పోస్టర్ రామాయణం పై అంచనాలను పెంచుతోంది

Ravi Dubey: రవీ దుబే లక్ష్మణుడి పోస్టర్ రామాయణం పై అంచనాలను పెంచుతోందినితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'రామాయణం' చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా నవంబర్ 5, 2026న విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రానికి కేవలం మూడు రోజుల ముందు, లక్ష్మణుడి పాత్రలో రవీ దుబే కొత్త క్యారెక్టర్ పోస్టర్ అభిమానులలో ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తిస్తోంది. నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో, నమిత్ మల్హోత్రా నిర్మాణంలో రూపొందింది.

Vishwak Sen: ఆడియన్స్ కు పిచ్చెక్కించే లవ్ స్టోరీ కథగా ఈఎన్ఈ రిపీట్ ట్రైలర్‌ వచ్చేసింది

Vishwak Sen: ఆడియన్స్ కు పిచ్చెక్కించే లవ్ స్టోరీ కథగా ఈఎన్ఈ రిపీట్ ట్రైలర్‌ వచ్చేసిందిఈ నగరానికి ఏమైంది’ సినిమాకు సీక్వెల్‌గా రూపొందుతున్న ‘ఈఎన్ఈ రిపీట్’ నవంబర్ 19న విడుదల కానుంది. తరుణ్ భాస్కర్ ధాస్యం రచన, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సీక్వెల్‌లో విశ్వక్ సేన్, అభినవ్ గోమఠం, వెంకటేష్ కాకుమాను, శ్రీనాథ్ మాగంటి మరోసారి కలిసి నటిస్తున్నారు. ఎస్ ఒరిజినల్స్, రూట్‌నోడ్ సినిమా బ్యానర్లపై సృజన్ యరబోలు, సందీప్ నాగిరెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా మేకర్స్ ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు.