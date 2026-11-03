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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 3 November 2026 (11:33 IST)

హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్ట్ రెండవ దశ కోసం రూ.275 కోట్లు

Metro
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 3 Nov 2026 (11:33 IST)
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హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్ట్ రెండవ దశ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.275 కోట్లు మంజూరు చేసినట్లు సమాచారం. తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఈ కేటాయింపులో రూ.125 కోట్లను రుణం రూపంలో అందించనున్నారు. ఈ నిధుల కోసం కేంద్రం పరిపాలనా ఉత్తర్వులు జారీ చేసినట్లు చెబుతున్నారు. అయితే, అధికారిక మంజూరు పత్రం, మిగిలిన రూ. 150 కోట్ల పూర్తి వివరాలు ఇంకా స్వతంత్రంగా ధృవీకరించబడలేదు.
 
తెలంగాణ ప్రభుత్వం గతంలోనే, హైదరాబాద్ మెట్రో నెట్‌వర్క్‌ను ఐదు కారిడార్లలో 76.4 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించేందుకు రూ. 24,269 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఒక ప్రతిపాదనను ఆమోదించింది. ప్రతిపాదిత మార్గాలలో నాగోల్ నుండి రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, రాయదుర్గం నుండి కోకాపేట్ నియోపోలిస్, ఎంజీబీఎస్ నుండి చంద్రాయణగుట్ట, మియాపూర్ నుండి పటాన్‌చెరు, ఎల్బీ నగర్ నుండి హయత్‌నగర్ ఉన్నాయి.
 
విమానాశ్రయం, పాత నగరం, వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నివాస, వాణిజ్య ప్రాంతాలకు అనుసంధానాన్ని మెరుగుపరచడమే ఈ విస్తరణ ఉద్దేశం. మరిన్ని ప్రజా రవాణా సౌకర్యాలను అందించడం ద్వారా రహదారి రద్దీని తగ్గించడంలో కూడా ఇది సహాయపడుతుందని భావిస్తున్నారు.
 
ఈ ప్రాజెక్టును కేంద్ర, తెలంగాణ ప్రభుత్వాల మధ్య ఒక సంయుక్త సంస్థగా ప్రతిపాదించారు. ఈ విస్తరణను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రం ఆమోదం, ఆర్థిక భాగస్వామ్యం కోసం ప్రయత్నిస్తోంది.
 
నివేదించబడిన రూ. 275 కోట్ల కేటాయింపు ఈ ప్రాజెక్టుకు నిధుల పరంగా ఒక పురోగతిని సూచిస్తుంది. అయితే, ఈ మంజూరు నేరుగా నిర్మాణానికా, ప్రాథమిక కార్యకలాపాలకా లేక మెట్రో ఫేజ్ 2లోని మరో భాగానికా అనే దానిపై ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ఈ కేటాయింపు మరియు దాని ఉద్దేశ్యంపై అధికారిక ధృవీకరణ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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