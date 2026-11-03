తమిళనాడు ప్రాజెక్టులను కైవసం చేసుకున్న ఏపీ సర్కారు
కొత్త పెట్టుబడులను, ప్రైవేట్ ప్రాజెక్టులను ఆకర్షించడానికి భారతదేశంలోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య ఆరోగ్యకరమైన పోటీ ఉండాల్సిన అవసరాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ పేర్కొన్నారు. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చెప్పిన మాటను ఆచరణలో పెడుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఎందుకంటే ఈ దిశగా ఒక సానుకూల పరిణామం చోటుచేసుకుంది. వాస్తవానికి తమిళనాడుకు వెళ్లాల్సిన మూడు భారీ ఆటోమోటివ్ ప్రాజెక్టులను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం విజయవంతంగా దక్కించుకోగలిగిందన్న వాస్తవం ఇదే విషయాన్ని సూచిస్తోంది.
వివరాల విషయానికొస్తే, తమ విస్తరణ ప్రణాళికల కోసం తమిళనాడును కాదని ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఎంచుకుని, అనంతపురంలో తయారీ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడానికి హ్వాషిన్, సియోయాన్, ఐవామెట్ సంస్థలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో అవగాహన ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేశాయి.
ఈ ప్రాజెక్టుల పరిమాణం గురించి ఆశ్చర్యపోతున్న వారి కోసం, హ్వాషిన్ రూ.850 కోట్ల పెట్టుబడితో 100 ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తుండగా, సియోయాన్ రూ.514 కోట్ల పెట్టుబడితో 918 ఉద్యోగాలను అందిస్తుంది. ఐవామెట్ సుమారు రూ.250 కోట్ల పెట్టుబడిని తీసుకువచ్చి 400 ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తుంది.
ఈ మూడు ప్రాజెక్టుల ద్వారా 1,418 ఉద్యోగాలు సృష్టించబడతాయని, అలాగే అనంతపురం ఆటోమోటివ్ తయారీ రంగం బలోపేతం అవుతుందని అంచనా. ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్కు రానున్న పలు ఆటోమోటివ్ ప్రాజెక్టులకు ఇది అదనంగా చేరింది.
గత ప్రభుత్వం అనాలోచిత విధానాలతో కంపెనీలను రాష్ట్రం నుండి తరిమివేస్తున్న స్థితి నుండి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు పొరుగు రాష్ట్రం నుండి ప్రాజెక్టులను చేజిక్కించుకునే స్థాయికి చేరుకుంది.