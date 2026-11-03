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  4. Cyclone Murasu: AP Allocates Rs 37 Crore for Relief
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 3 November 2026 (10:18 IST)

తుఫాను రాకకు ముందే.. 17 జిల్లాలకు రూ.37 కోట్లు కేటాయించిన ఏపీ

Cyclone Murasu
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 3 Nov 2026 (10:18 IST)
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తీవ్ర తుఫాను మురసు రాకకు ముందు, అత్యవసర సహాయక చర్యలు, ముందుజాగ్రత్త చర్యల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 17 జిల్లాలకు రూ. 37 కోట్లు కేటాయించినట్లు ప్రకటించింది.
 
 రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన నిధుల వివరాల ప్రకారం, తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉన్న నెల్లూరు, ప్రకాశం, మార్కాపురం, బాపట్ల, గుంటూరు, కృష్ణా జిల్లాలకు చెరో రూ. 3 కోట్ల చొప్పున మొత్తం రూ. 18 కోట్లు కేటాయించారు.
 
మరో రూ. 16 కోట్లను ఎనిమిది జిల్లాలకు కేటాయించగా, వాటిలో ఏలూరు, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఎన్టీఆర్, పల్నాడు, తిరుపతి, చిత్తూరు, నంద్యాల జిల్లాలకు చెరో రూ. 2 కోట్లు అందాయి. 
 
మిగిలిన రూ. 3 కోట్లను కడప, శ్రీ సత్యసాయి, అన్నమయ్య జిల్లాలకు చెరో రూ.1 కోటి చొప్పున పంపిణీ చేశారు.
 
వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడం, తాత్కాలిక పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడం వంటి తక్షణ సహాయక చర్యల కోసం ఈ నిధులను వినియోగించాలని జిల్లా కలెక్టర్లకు సూచించారు.
 
తుఫాను వల్ల ప్రభావితమైన ప్రజలకు తాగునీరు, ఆహారం, పాలు, వైద్య శిబిరాలు, పారిశుధ్య సౌకర్యాలు కల్పించడానికి కూడా ఈ కేటాయింపులను ఉపయోగించవచ్చు.
 
దెబ్బతిన్న రోడ్లు, నీటిపారుదల మౌలిక సదుపాయాలకు అత్యవసర మరమ్మతులు చేయడానికి ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. విద్యుత్ అంతరాయాల సమయంలో బ్యాకప్ జనరేటర్లు, కొవ్వొత్తులు, ఇతర నిత్యావసర వస్తువులను ఏర్పాటు చేయడానికి కూడా ఈ నిధులను ఉపయోగించవచ్చు.
 
ఇదిలా ఉండగా, తీవ్ర తుఫాను, సోమవారం అర్ధరాత్రి నుండి మంగళవారం తెల్లవారుజాము మధ్య ఒంగోలుకు దక్షిణంగా ఉన్న నెల్లూరు, నర్సాపూర్ మధ్య దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
 
భారీ వర్షాలు, బలమైన గాలులు, సంభవనీయ వరదల కారణంగా అనేక తీర, లోతట్టు జిల్లాల్లో సాధారణ జనజీవనానికి అంతరాయం కలిగే అవకాశం ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులకు సూచించారు.
 
ఈ ముందస్తు కేటాయింపు, జిల్లా యంత్రాంగాలు అత్యవసర పరిస్థితులకు త్వరగా స్పందించడానికి మరియు తుఫాను సమయంలో నిత్యావసర సేవలు అందుబాటులో ఉండేలా చూడటానికి ఉద్దేశించబడింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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