వివాహేతర సంబంధం.. 35 ఏళ్ల వ్యక్తిని భార్య, ప్రియుడు, సహచరుడు గొంతుకోసి చంపేశారు..
శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని పాతపట్నంలో 35 ఏళ్ల వ్యక్తిని అతని భార్య, ఆమె ప్రియుడు, అతని సహచరుడు గొంతు కోసి చంపారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. పాతపట్నం డిఎస్పి లక్ష్మణరావు ప్రకారం, మృతుడు నల్లి రాజు ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం పాతపట్నంకు చెందిన మౌనికను వివాహం చేసుకున్నాడు. వారికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు.
ఇటీవల, మౌనిక తన పొరుగున ఉన్న గుండు ఉదయ్ కుమార్తో అక్రమ సంబంధం పెంచుకుంది. అతను అప్పటికే వివాహం చేసుకున్నాడు. రాజుకు ఈ విషయం తెలిసి ఆ సంబంధం వద్దని మౌనికను హెచ్చరించాడు. కానీ ఆమె ఉదయ్తో సంబంధాన్ని కొనసాగించింది.
అయితే, ఉదయ్ తన భార్యకు విడాకులు ఇచ్చిన తర్వాత వివాహం చేసుకోవడానికి రాజును చంపడానికి ఇద్దరూ కుట్ర పన్నారని పోలీసులు తెలిపారు. వారి ప్రణాళికలో భాగంగా, ఉదయ్, ఒక మహిళగా నటిస్తూ, రాజును చంపడానికి ఏకాంత ప్రదేశానికి రప్పించడానికి ప్రయత్నించాడు కానీ విఫలమైంది.
వారి రెండవ ప్రయత్నంలో, మౌనిక రెండు రోజుల పాటు అతని ఆహారంలో నిద్ర మాత్రలు కలిపాడు. ఆగస్టు 20న, రాజు గాఢ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు, ఆమె ఉదయ్కి ఫోన్ చేసింది. అతను తన స్నేహితుడు మల్లికార్జునతో వచ్చాడు. మౌనిక, మల్లికార్జున రాజు కాళ్ళను గట్టిగా బిగించగా, ఉదయ్ దిండుతో అతని గొంతు కోసి చంపాడు.
రాజు చనిపోయాడని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత, ఇద్దరు వ్యక్తులు మృతదేహాన్ని వీధిలో పడేసి అక్కడి నుండి వెళ్లిపోయారు. మరుసటి రోజు ఉదయం, అమాయకంగా నటిస్తూ, మౌనిక తన అత్తగారికి రాజు కనిపించడం లేదని చెప్పి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
పోస్ట్మార్టం నివేదికలో ఇది హత్య అని తేలడంతో, పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించి మౌనికాను ప్రశ్నించారు. చివరికి అతను నేరం అంగీకరించాడు. ముగ్గురు నిందితులు స్థానిక రెవెన్యూ అధికారి ముందు లొంగిపోయారు.