Nellore: భారీ వర్ష హెచ్చరికలు.. నెల్లూరు ప్రజలకు అలెర్ట్ - చేపల వేటకు వెళ్ళొద్దు
అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం జారీ చేసిన భారీ వర్ష హెచ్చరికల దృష్ట్యా ప్రజలు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకుండా చూసుకోవడానికి జిల్లాలోని అన్ని శాఖల అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని జాయింట్ కలెక్టర్ కె. కార్తీక్ ఆదేశించారు. భారీ వర్ష హెచ్చరిక నేపథ్యంలో నెల్లూరులోని అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. గురువారం సాయంత్రం కలెక్టరేట్లోని ఎస్.ఆర్. శంకరన్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో జరిగిన విపత్తు నిర్వహణ కమిటీ సమావేశంలో కార్తీక్ మాట్లాడుతూ, రాష్ట్రంలో ఉరుములతో కూడిన మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అన్నారు.
ముఖ్యంగా గతంలో వరదలకు గురయ్యే ప్రాంతాలలో ఏదైనా సంఘటనకు సిద్ధంగా ఉండాలని, అటువంటి ప్రదేశాల వివరణాత్మక జాబితాలను ఉంచాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లకుండా జాగ్రత్త వహించాలని మత్స్య శాఖను కోరగా, విద్యుత్ శాఖ అధికారులు విద్యుత్ లైన్లు, స్తంభాలను తనిఖీ చేసి, అవసరమైన చోట వెంటనే మరమ్మతులు చేయాలని చెప్పారు.
గ్రామాల్లో నిరంతరాయంగా తాగునీటి సరఫరా ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలి. సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలకుండా నిరోధించడానికి తగినంత మందుల నిల్వలను ఉంచుకోవాలని ఆరోగ్య అధికారులను ఆదేశించారు. పోలీసులు, రెవెన్యూ అధికారులు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పారు.