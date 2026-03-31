బందరులో ఓ బఫూన్ ఉన్నాడు : మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర
వైకాపా నేత, మాజీ మంత్రి పేర్ని నానిపై ఏపీ రాష్ట్ర మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డాడు. బందరులో ఓ బఫూన్ ఉన్నాడంటూ విరుచుకుపడ్డారు. అక్రమాలకు పాల్పడితే ఎంతటివారైనా వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని ఆయన గట్టిగా హెచ్చరించారు.
మంగళవారం మంగళగిరిలోని టీడీపీ ప్రధాన కార్యాలయంలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, బందరులో ఒక బఫూన్ ఉన్నాడు. షాడోలను అడ్డుపెట్టుకుని అక్రమంగా చెరువులు తవ్వించాడు. మడ అడవులను సైతం ఆక్రహించిన చెరువులుగా మార్చేశాడు అని మంత్రి రవీంద్ర ఆరోపించారు. అధికారులను బ్లాక్ మెయిల్ చేసి భూములను దోచుకోవడానికి నాని ప్రయత్నిస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు.
టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ సారథ్యంలోని కూటమి ప్రభుత్వంలో ఇలాంటి అక్రమాలకు తావు లేదని, ఇలాంటి బఫూన్లు చేసే బెదిరింపులకు భయపడే ప్రసక్తే లేదని ఆయన హెచ్చరించారు. పైగా, తప్పు చేస్తే ఎవరినీ ఉపేక్షించవద్దని ఇప్పటికే అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశామని మంత్రి తెలిపారు.