వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి సవాలు విసిరిన నారా లోకేష్
తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, మానవ వనరుల అభివృద్ధి, ఐటీ-ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్, వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డికి రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు, ఉపాధి కల్పన, అభివృద్ధి అంశాలపై బహిరంగ చర్చకు సవాలు విసిరారు.
సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్లో ఒక పోస్ట్ చేస్తూ, 2024 నుండి నేషనల్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ కూటమి ప్రభుత్వం సాధించిన పెట్టుబడుల రికార్డులను, గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంతో పోల్చే చార్టును ఆయన పంచుకున్నారు.
ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఆకర్షించిన భారీ పెట్టుబడులను ప్రస్తావిస్తూ, గూగుల్ (రూ. 1,33,000 కోట్లు), ఆర్సెలర్ మిట్టల్ నిప్పాన్ స్టీల్ (రూ. 1,36,000 కోట్లు), బ్రూక్ఫీల్డ్ (రూ. 1,06,000 కోట్లు), రిలయన్స్ (రూ. 43,000 కోట్లు), రీన్యూ వంటి ప్రముఖ సంస్థల ప్రాజెక్టులను ఆయన ఉదహరించారు. వివిధ రంగాలకు చెందిన అంతర్జాతీయ, దేశీయ సంస్థలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకొచ్చాయని, దీనివల్ల స్థానికులకు ఇప్పటికే వేలాది ఉద్యోగాలు లభించాయని లోకేష్ పేర్కొన్నారు.
గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పిస్తూ, వారి హయాంలో చెప్పుకోదగ్గ భారీ పెట్టుబడులు ఏవీ లేవని, పైగా అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు అమలు కాకముందే వాటిని అడ్డుకోవడానికి ఆ పార్టీ నాయకులు ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాలు (PIL) దాఖలు చేశారని, ఆ తర్వాత ప్రాజెక్టులు పూర్తయ్యాక తామే చేశామని క్రెడిట్ కొట్టేయడానికి ప్రయత్నించారని ఆయన ఆరోపించారు.
ఇది మా పనితీరు. వివిధ రంగాల్లోని అత్యుత్తమ సంస్థలు ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టాయి. తద్వారా మన ప్రజలకు ఇప్పటికే వేలాది ఉద్యోగాలు లభించాయని నారా లోకేష్ పేర్కొన్నారు. తనతో బహిరంగ చర్చకు రావాలని జగన్కు సవాలు విసిరిన లోకేష్, పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం, ఉపాధి కల్పించడం, అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించడంలో ఏ ప్రభుత్వం నిజంగా ఏమి సాధించిందో చర్చించుకుందామని అన్నారు.