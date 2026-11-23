23వ తేదీ అర్థరాత్రి 11.50 గంటలకు ముగియనున్న జేఈఈ మెయిన్స్ రిజిస్ట్రేషన్
జేఈఈ మెయిన్స్ 2027 సెషన్-1 దరఖాస్తు ప్రక్రియకు సంబంధించిన నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ కీలక వివరాలను వెల్లడించింది. ఎలాంటి ఆలస్య రుసుం చెల్లించకుండా దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు ఇచ్చిన గడువు ఆదివారం రాత్రి 11.50 గంటలకు ముగియనుంది. అయితే, ఇప్పటికే ఈ పరీక్ష కోసం 13.10 లక్షల మందికి పైగా అభ్యర్థులు ఫీజు చెల్లించి ప్రక్రియను పూర్తి చేశారు.
సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్ ద్వారా ఎన్.టి.ఏ వెల్లడించిన వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఇప్పటివరకు మత్తం 15,04,866 రిజిస్ట్రేషన్ దరఖాస్తులు సమర్పించగా అందులో 13,10,493 మంది అభ్యర్థులు ఫీజు చెల్లింపును విజయవంతంగా పూర్తిగా చేసింది.
సాధారణ ఫీజుతో దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు నవంబరు 22వ రాత్రి 11.50 గంటల వరకే తుది అవకాశమని స్పష్టం చేసింది. ఆ తర్వాత దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు రూ.500 ఆలస్యం రుసం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఆలస్య ఫీజుతో నవంబరు 26వ తేదీ 11.50 గంటలకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే వెసులుబాటు ఉందని పేర్కొంది.
అభ్యర్థులు తమ దరఖాస్తులను అసంపూర్తిగా వదిలేయవద్దని ఎన్.టి.ఏ సూచించింది. తదుపరి దశల్లో గుర్తింపు ధృవీకరణ బయోమెట్రిక్ ప్రక్రియల్లో ఎలాంటి సమస్య రాకుండా ఉండేందుకు డిజిలాకర్, జన్ పరిచయమ్ లేదా ఈ-ప్రమాణ్ ద్వారా లాగిన్ కావాలని కోరింది. ఆన్లైన్ ఫారమ్ నింపే ముందే డిజిలాకర్ ద్వారా రీ-కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవాలని సూచించింది. అలాగే దేశీయ, విదేశీ అభ్యర్థులకు పౌరసత్వం, ఆధార్ వివరాల ఎంపికలో ఎలాంటి గందరగోళం లేకుండా స్పష్టమైన మార్గదర్శకలాను కూడా నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ వెల్లడించింది.