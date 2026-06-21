సంబంధిత వార్తలు
- సహజీవనం చేస్తున్న భాగస్వామిని గొంతు నులిమి చంపేసిన వ్యక్తి
- ఆకాశంలో ఢీకొన్న రెండు హెలికాఫ్టర్లు : పాప్ సింగర్తో సహా ఆరుగురి దుర్మరణం
- సాయిబాబా తన భక్తులు దైనందిన జీవితంలో పాటించాలని బోధించిన 4 ముఖ్య సూత్రాలు ఏవి?
- చందమామపై దిగే ల్యాండర్ల కాలాన్ని పెంచుతాం : ఇస్రో
- మీనాక్షి నటరాజన్కు సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురు.. ఈసీనే ఆశ్రయించాలి
నీట్-యూజీ 2026: హాజరుకానున్న 22.79 లక్షల మందికి పైగా అభ్యర్థులు
నీట్-యూజీ 2026 పునఃపరీక్ష ఆదివారం జరగనుంది. పరీక్ష ప్రక్రియ సజావుగా, పారదర్శకంగా సాగేలా చూసేందుకు దేశవ్యాప్తంగా అధికారులు విస్తృత భద్రతా నిర్వహణ ఏర్పాట్లు చేపట్టారు. భారతదేశంలోని 551 నగరాల్లోని 5,440 కేంద్రాలు, విదేశాల్లోని 14 కేంద్రాలలో కలిపి 22.79 లక్షల మందికి పైగా అభ్యర్థులు ఈ పరీక్షకు హాజరవుతారని అంచనా. ఏర్పాట్లపై స్పందిస్తూ, పరీక్ష సమయంలో ఎటువంటి అక్రమాలు జరగకుండా కేంద్రం కఠిన చర్యలు తీసుకుందని కేంద్ర మంత్రి రాందాస్ అథవాలే పేర్కొన్నారు.
గతంలో నీట్ పరీక్షలో జరిగిన కుంభకోణం ప్రజలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు కలిగించింది. భారత ప్రభుత్వం చాలా కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంది. దీనికి బాధ్యులైన వారు కఠిన శిక్షను అనుభవించాల్సిందే. విద్యార్థులు మళ్లీ పరీక్ష రాయాల్సి రావడం పట్ల తాము విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నామని. ఇకపై ఎటువంటి అక్రమాలు జరగవని ఆశిస్తున్నట్లు అథవాలే తెలిపారు.
మరోవైపు ప్రయాగ్రాజ్లో, పరీక్ష సక్రమంగా జరిగేలా చూసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ఉత్తరప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి కేశవ్ ప్రసాద్ మౌర్య తెలిపారు. ఇదే విధంగా దేశ వ్యాప్తంగా భారీ బందోబస్తు నడుమ నీట్ పరీక్షలు జరుగనున్నాయి.
60 ఏళ్ల వయసులో ఆమీర్ ఖాన్ 3వ పెళ్లి, ఏడాదిన్నరగా ఆమెతో డేటింగ్ చేసి...
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఆమీర్ ఖాన్ 60 ఏళ్ల వయసులో మూడోపెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడు. ఈ విషయాన్ని అతడే స్వయంగా వెల్లడించారు. తన ప్రియురాలు గౌరి స్ప్రాట్ను వివాహం చేసుకోబోతున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఐతే ఈ వివాహం అతికొద్ది మంది సమక్షంలో జరుగుతుందనీ, రిజిస్టర్ వివాహం చేసుకోబోతున్నట్లు వెల్లడించాడు. ప్రస్తుతం తను అమెరికాలో వున్నాననీ, అక్కడి నుంచి రాగానే జూలై 5న ఆమెను వివాహం చేసుకుంటానని పేర్కొన్నారు. కాగా తను గౌరీతో రిలేషన్లో వున్నట్లు ఆమీర్ ఖాన్ గత ఏడాదిలోనే బైటపెట్టారు. ఏడాదిన్నరగా ఆమెతో డేటింగులో వున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఆ సమయంలో గౌరీని మీడియాకు కూడా పరిచయం చేసారు ఆమీర్.
సమంత తల్లి కాబోతుందా.. బేబీ బంప్తో కనిపించిన మా ఇంటి బంగారం? (video)
నటి సమంత త్వరలో తల్లి కాబోతుందనే వార్త హల్ చల్ చేస్తుంది. ఈ నెల 19వ తేదీన మా ఇంటి బంగారం సినిమా సక్సెస్ మీట్లో ఆమె పాల్గొన్న వీడియో చూస్తే బేబీ బంప్ కనిపించింది. సమంత తెల్లటి రౌండ్-నెక్ టీ-షర్ట్ ధరించి, కేక్ కట్ చేస్తూ ఉల్లాసంగా కనిపించింది. ఈ సందర్భంగా తెల్లటి టీ షర్టులో సమంత బేబీ బంప్తో కనిపిస్తున్న వీడియోలు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
Klin Kaara: క్లిన్ కారాతో హ్యాపీగా కనిపించిన ఉపాసన, రామ్ చరణ్
స్టార్ హీరో రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతులు తమ తొలి కుమార్తెన క్లిన్ కారాను అందరికీ పరిచయం చేశారు. 2023, జూన్ 20న జన్మించిన క్లిన్ కారాను, ఆమె తల్లిదండ్రులు ప్రజల దృష్టి నుండి దూరంగా ఉంచుతుండటంతో, కేవలం వెనుక వైపు నుండి, శాంటా స్వెటర్లు ధరించిన కుటుంబ ఫోటోలలో, లేదా బెలూన్ల చాటున మాత్రమే కనిపించారు. నిర్మాత శివ చెర్రీ ఒక జాతర మైదానంలో రామ్ క్లారాను ఎత్తుకున్న ఫోటోతో వేడుకలను ప్రారంభించగా, ఉపాసన తల్లి ఆమె పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఒక చిన్నారి ఫోటోను పంచుకున్నారు. దీంతో క్లిన్ కారాను సోషల్ మీడియా ద్వారా ఉపాసన, చెర్రీ రిలీవ్ చేశారు. మరోఫోటోలో క్లిన్ కారా తల్లిదండ్రుల చేతిలో నవ్వుతూ కనిపించింది.
Allu Arjun Court: అల్లు అర్జున్ తప్పనిసరిగా హాజరు కావాలన్న నాంపల్లి కోర్టు
డిసెంబర్ 2024 నాటి సంధ్యా థియేటర్ తొక్కిసలాట కేసులో ముంబై నుంచి వర్చువల్గా హాజరు కావాలన్న నటుడు అల్లు అర్జున్ అభ్యర్థనను తిరస్కరిస్తూ, జూన్ 22న జరిగే మొదటి విచారణకు ఆయన తప్పనిసరిగా హాజరు కావాలని హైదరాబాద్లోని నాంపల్లి కోర్టు ఆదేశించింది. 'పుష్ప 2' ప్రీమియర్ సందర్భంగా భారీ జనసమూహం సృష్టించిన గందరగోళం కారణంగా ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది.
Vishal : మకుటం నుంచి విశాల్ పాడిన రైజ్ ఆఫ్ లింగా పాట
హీరో విశాల్ ‘మకుటం’ చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. రవి అరుసు కథను అందించారు. విశాల్ 35వ ప్రాజెక్ట్గా సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ మీద ఆర్ బి చౌదరి 99వ చిత్రంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో అంజలి, దుషార విజయన్ నటిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ‘మకుటం’ నుంచి వచ్చిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, టీజర్, హీరోయిన్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ఇలా అన్నీ కూడా ఆడియెన్స్లో ఇంట్రెస్ట్ను క్రియేట్ చేశాయి.