ఎన్నారైలు ఆంధ్రప్రదేశ్కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా మారాలి: నారా లోకేష్
ఎన్నారైలు ఆంధ్రప్రదేశ్కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా మారాలని మంత్రి నారా లోకేష్ పిలుపునిచ్చారు. సోమవారం నాడు, సింగపూర్ విమానాశ్రయంలో అక్కడి తెలుగువారు ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఎన్నారై తెలుగువారిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన ఆయన, కూటమి ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులను సవివరంగా వివరించారు.
రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులతో పాటు, రాష్ట్రంలోకి వస్తున్న పెట్టుబడుల గురించి కూడా తమ కార్యాలయాల్లో ప్రస్తావించాలని ఆయన వారిని కోరారు. రాష్ట్రానికి రాబోతున్న పెట్టుబడులను ఆయన వివరించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో తమ తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి 'రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్' కూడా సుముఖత వ్యక్తం చేసిందని తెలిపారు.
పారిశ్రామికవేత్తలు, ప్రపంచ స్థాయి సంస్థల సీఈఓలతో సంప్రదింపులు జరుపుతూ, రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంపై లోకేష్, ఇతర మంత్రులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. ఈ రాత్రికి లోకేష్ ఢిల్లీ చేరుకుంటారు. మంగళవారం నాడు, అసోం ముఖ్యమంత్రిగా హిమంత బిశ్వ శర్మ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి లోకేష్ హాజరుకానున్నారు. సాయంత్రం ఆయన అమరావతికి తిరిగి వస్తారు.