సోమవారం, 11 మే 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 11 మే 2026 (12:06 IST)

ఎన్నారైలు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా మారాలి: నారా లోకేష్

ఎన్నారైలు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా మారాలని మంత్రి నారా లోకేష్ పిలుపునిచ్చారు. సోమవారం నాడు, సింగపూర్ విమానాశ్రయంలో అక్కడి తెలుగువారు ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఎన్నారై తెలుగువారిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన ఆయన, కూటమి ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులను సవివరంగా వివరించారు. 
 
రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులతో పాటు, రాష్ట్రంలోకి వస్తున్న పెట్టుబడుల గురించి కూడా తమ కార్యాలయాల్లో ప్రస్తావించాలని ఆయన వారిని కోరారు. రాష్ట్రానికి రాబోతున్న పెట్టుబడులను ఆయన వివరించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో తమ తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి 'రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్' కూడా సుముఖత వ్యక్తం చేసిందని తెలిపారు. 
 
పారిశ్రామికవేత్తలు, ప్రపంచ స్థాయి సంస్థల సీఈఓలతో సంప్రదింపులు జరుపుతూ, రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంపై లోకేష్, ఇతర మంత్రులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. ఈ రాత్రికి లోకేష్ ఢిల్లీ చేరుకుంటారు. మంగళవారం నాడు, అసోం ముఖ్యమంత్రిగా హిమంత బిశ్వ శర్మ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి లోకేష్ హాజరుకానున్నారు. సాయంత్రం ఆయన అమరావతికి తిరిగి వస్తారు.

Rashmika Mandanna: విజయ్ దేవరకొండ పుట్టినరోజు వేడుక అద్భుతమైన రోజు అన్న రష్మికతన భర్త విజయ్ దేవరకొండతో కలిసి తాను ఎలా పుట్టినరోజు జరుపుకుందో అభిమానులకు చూపిస్తూ, రష్మిక మందన్న ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో వరుస ఫోటోలను పంచుకున్నారు. విజయ్ దేవరకొండకు పుట్టినరోజు వేడుకల సంగతులను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటూ, అభిమానులకు పూర్తిస్థాయిలో కెమెరా రోల్ ఉన్న భార్య అనే అనుభూతిని కలిగించారు. ఆ పోస్ట్‌లో జిమ్‌లో చెమటలు పడుతూ తీసుకున్న సెల్ఫీలు, ఆత్మీయ కుటుంబ సమయం, కారులో హాయిగా గడిపిన క్షణాల వరకు అన్నీ ఉన్నాయి.

Sobhita Dhulipala: తెలుగు ప్రాతినిధ్యంపై విమర్శలకు శోభిత ధూళిపాళ, రాజా కుమారి స్పందనదుబాయ్‌కు చెందిన ఒక ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్, భావిత మండవ, శోభిత ధూళిపాళ, రాజా కుమారి వంటి తెలుగు మహిళలు అడ్డంకులను ఎలా అధిగమించారో వివరిస్తూ ఒక వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. ఇటీవల, మెట్ గాలాలో తెలుగు మూలానికి చెందిన మోడల్ భావిత మండవకు జీన్స్ వేయించినందుకు చానెల్ విమర్శలను ఎదుర్కొంది. ప్రపంచ స్థాయిలో సరైన ప్రాతినిధ్యం గురించి చర్చ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో, శ్రీలత అద్దేపల్లి అనే దుబాయ్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్, భావిత, శోభిత ధూళిపాళ మరియు రాజా కుమారి వంటి ఐకాన్‌లు తెలుగు మహిళల కోసం అడ్డంకులను ఎలా అధిగమించారో వివరిస్తూ ఒక సుదీర్ఘ వీడియోను రూపొందించారు. దీనికి ఆ నటి మరియు ర్యాపర్ స్పందించారు.

Mithali Raj : నారా భువనేశ్వరి తలపెట్టిన తలసేమియా రన్ కు మద్దతుగా క్రికెటర్ మిథాలి రాజ్, సీపీ సజ్జనార్‌తలసేమియా వ్యాధిపై అవగాహన పెంపొందించడంతో పాటు, వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగా నిలవడానికి ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్‌లోని జలవిహార్ వద్ద నిర్వహించిన 3K, 5K, 10K తలసేమియా రన్ విజయవంతంగా జరిగింది. యువత, ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున ఈ రన్‌లో పాల్గొన్నారు. ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి ఫ్లాగ్ ఆఫ్ చేసి రన్‌ను ప్రారంభించారు.

ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌తో బాగా సంపాదిస్తున్న విష్ణుప్రియ భీమినేని - రూ.40 లక్షలువిష్ణుప్రియ భీమినేని ఇన్‌స్టాగ్రామ్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ల ద్వారా భారీగా డబ్బు ఆర్జిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ ద్వారా ఆమె నెలవారీ ఆదాయం దాదాపు రూ.40 లక్షలకు చేరువలో ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు. తన ప్రత్యేక కంటెంట్‌కు సంబంధించి ఇటీవల తలెత్తిన వివాదం తర్వాత ఈ సంఖ్యలలో భారీ పెరుగుదల కనిపించింది. తన గ్లామరస్, బోల్డ్ ఫోటోషూట్‌లకు పేరుగాంచిన విష్ణుప్రియ, సినిమాల్లో పెద్దగా చురుకుగా లేకపోయినప్పటికీ, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో దాదాపు 14 లక్షల మంది ఫాలోవర్లను సంపాదించుకుంది.

బాలన్ - ది బాయ్ చిత్రం థియేట్రికల్ పంపిణీని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ చేపట్టిందికేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, తెస్పియన్ ఫిలింస్, డైరెక్టర్ చిదంబరం కాంబో మూవీ "బాలన్ - ది బాయ్ ". దర్శకత్వం: చిదంబరం వహించారు. జూన్ 19, 2026న మలయాళం, హిందీ, తెలుగు, తమిళం మరియు కన్నడ భాషలలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల. తెలుగులో అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ రిలీజ్ చేయనుంది. ఇక ఈ సినిమా ప్రఖ్యాత కేన్స్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ లో ప్రదర్శితం కానుంది. ఈ నెల 14న కేన్స్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ బిజినెస్ వింగ్ అయిన మార్ష్ డు ఫిలింలో "బాలన్ - ది బాయ్ " స్క్రీనింగ్ జరగనుంది.

