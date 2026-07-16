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OCTOPUS: తిరుమలలో ఉగ్రవాద వ్యతిరేక మాక్ డ్రిల్
భక్తుల భద్రతను నిర్ధారించడం, ఉగ్రవాద సంబంధిత అత్యవసర పరిస్థితుల్లో భద్రతా సంస్థల సన్నద్ధతను అంచనా వేయడం కోసం, ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ కౌంటర్ టెర్రరిస్ట్ ఆపరేషన్స్ (ఆక్టోపస్) బుధవారం తిరుమలలో ఉగ్రవాద వ్యతిరేక మాక్ డ్రిల్ను నిర్వహించింది. ఉగ్రవాదులు చొరబడినట్లుగా కల్పించిన ఈ కృత్రిమ పరిస్థితుల్లో, భక్తులను సురక్షితంగా తరలించడం, సహాయక చర్యలు చేపట్టడం, ఆ ముప్పును సమర్థవంతంగా అడ్డుకోవడం వంటి అంశాలతో భద్రతా సిబ్బంది సమన్వయంతో స్పందించే విధానాన్ని ఇందులో ప్రదర్శించారు.
ఈ మాక్ డ్రిల్ను ఆక్టోపస్, పోలీసులు, టీటీడీ విజిలెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ, అగ్నిమాపక సిబ్బంది, వైద్య బృందాలు మరియు ఇతర శాఖల అధికారులు సంయుక్తంగా నిర్వహించారు. ఈ విన్యాసంలో సుమారు 55 మంది ఆక్టోపస్ అధికారులు, కమాండోలు పాల్గొన్నారు. ఈ మాక్ టెర్రర్ యాంటీ-టెర్రర్ ఆపరేషన్ను నిర్వహించేందుకు, యాత్రికుల సౌకర్యాల సముదాయం (పాక్)-4, షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ప్రాంతాలలో భద్రతా సిబ్బందిని నాలుగు బృందాలుగా మోహరించారు.
ఈ డ్రిల్లో భాగంగా, ప్రమాదకర ప్రాంతాల నుండి భక్తులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడం, గాయపడిన వారికి తక్షణ వైద్య సహాయం అందించడం, ప్రభావిత ప్రాంతాన్ని భద్రపరచడం, మాక్ టెర్రర్ను అదుపులోకి తీసుకురావడం వంటి చర్యలను బృందాలు ప్రదర్శించాయి. ఈ విన్యాసాల సమయంలో పాక్-4, షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ పరిసర ప్రాంతాల్లో తాత్కాలిక ఆంక్షలు విధించారు. భక్తులకు కలిగే అసౌకర్యాన్ని తగ్గించేందుకు తగిన ఏర్పాట్లు చేశామని అధికారులు తెలిపారు.
Mangli :హుషార్ పిట్టలు నుంచి మంగ్లీ ఆలపించిన హుషార్ గీతం టోంగా.. టోంగా
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KA13 : హీరో, రచయిత, దర్శకుడిగా మూడు కీలక బాధ్యతల తో KA13 బిహైండ్-ది-సీన్స్
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Akhil :అయ్యగారే నం.1 అన్న ఫ్యాన్ వల్లే పేరొచ్చింది - లెనిన్ ఐదు రోజుల కలెక్షన్స్
‘అయ్యగారే నం.1’ డైలాగ్తో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన నాగరాజు.. గుంటూరులో జరిగిన ‘లెనిన్’ ఈవెంట్లో తన అభిమాన నటుడు అఖిల్ను కలుసుకున్నారు. అఖిల్ కాళ్లపై పడి నాగరాజు భావోద్వేగానికి గురికాగా..అఖిల్ అతడిని ఆలింగనం చేసుకున్నారు. "నీ వల్లే నాకు ఆ పేరొచ్చింది.. ఇంకో హిట్ కొడదాం" అంటూ అఖిల్ తన అభిమానిలో ఉత్సాహం నింపారు.
Ruthvik: అబ్బాయిగా, అమ్మాయిగానూ నటించా, ఆ సినిమా చూసి నాట్యం నేర్చుకున్నా : రుత్విక్
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Kiran Abbavaram: ఒడిదొడుకులు చూశా. ఇలాంటి మంచి సినిమాల కోసమే నిత్యం ప్రయత్నిస్తున్నా: కిరణ్ అబ్బవరం
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