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  4. OCTOPUS Holds Anti-Terror Mock Drill in Tirumala
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 16 July 2026 (11:30 IST)

OCTOPUS: తిరుమలలో ఉగ్రవాద వ్యతిరేక మాక్ డ్రిల్‌

Tirumala Lord Sri venkateswra
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (11:30 IST)
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భక్తుల భద్రతను నిర్ధారించడం, ఉగ్రవాద సంబంధిత అత్యవసర పరిస్థితుల్లో భద్రతా సంస్థల సన్నద్ధతను అంచనా వేయడం కోసం, ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ కౌంటర్ టెర్రరిస్ట్ ఆపరేషన్స్ (ఆక్టోపస్) బుధవారం తిరుమలలో ఉగ్రవాద వ్యతిరేక మాక్ డ్రిల్‌ను నిర్వహించింది. ఉగ్రవాదులు చొరబడినట్లుగా కల్పించిన ఈ కృత్రిమ పరిస్థితుల్లో, భక్తులను సురక్షితంగా తరలించడం, సహాయక చర్యలు చేపట్టడం, ఆ ముప్పును సమర్థవంతంగా అడ్డుకోవడం వంటి అంశాలతో భద్రతా సిబ్బంది సమన్వయంతో స్పందించే విధానాన్ని ఇందులో ప్రదర్శించారు. 
 
ఈ మాక్ డ్రిల్‌ను ఆక్టోపస్, పోలీసులు, టీటీడీ విజిలెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ, అగ్నిమాపక సిబ్బంది, వైద్య బృందాలు మరియు ఇతర శాఖల అధికారులు సంయుక్తంగా నిర్వహించారు. ఈ విన్యాసంలో సుమారు 55 మంది ఆక్టోపస్ అధికారులు, కమాండోలు పాల్గొన్నారు. ఈ మాక్ టెర్రర్ యాంటీ-టెర్రర్ ఆపరేషన్‌ను నిర్వహించేందుకు, యాత్రికుల సౌకర్యాల సముదాయం (పాక్)-4, షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ప్రాంతాలలో భద్రతా సిబ్బందిని నాలుగు బృందాలుగా మోహరించారు. 
 
ఈ డ్రిల్‌లో భాగంగా, ప్రమాదకర ప్రాంతాల నుండి భక్తులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడం, గాయపడిన వారికి తక్షణ వైద్య సహాయం అందించడం, ప్రభావిత ప్రాంతాన్ని భద్రపరచడం, మాక్ టెర్రర్‌ను అదుపులోకి తీసుకురావడం వంటి చర్యలను బృందాలు ప్రదర్శించాయి. ఈ విన్యాసాల సమయంలో పాక్-4, షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ పరిసర ప్రాంతాల్లో తాత్కాలిక ఆంక్షలు విధించారు. భక్తులకు కలిగే అసౌకర్యాన్ని తగ్గించేందుకు తగిన ఏర్పాట్లు చేశామని అధికారులు తెలిపారు.
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సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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