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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 21 August 2026 (11:53 IST)

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో 21 సీట్ల విధానం ప్రాతిపదికగా ఉండదు.. పవన్

pawan kalyan
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (11:53 IST)
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రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో సీట్ల పంపకం విషయంలో, 2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్డీయే కూటమి అనుసరించిన 21 సీట్ల విధానం ప్రాతిపదికగా ఉండదని ఉప ముఖ్యమంత్రి మరియు జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు కె. పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. 
 
రాబోయే ఎన్నికల కోసం జనసేన ప్రాంతాల వారీగా ప్రత్యేక వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తుందని, స్థానిక రాజకీయ, సామాజిక పరిస్థితుల ఆధారంగా ఎక్కువ స్థానాల్లో పోటీ చేస్తుందని ఆయన ప్రకటించారు. గత ప్రభుత్వ నిరంకుశ పాలనను అంతం చేసేందుకే 2024 ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ కేవలం 21 అసెంబ్లీ స్థానాలకే పరిమితమైందని పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. ఆ వ్యూహం కేవలం సాధారణ ఎన్నికలకే పరిమితం కానుంది. 
 
అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జనసేనకు కేటాయించిన 21 స్థానాల ప్రాతిపదికన లెక్కలు వేయకుండా, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కోసం తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఒక కొత్త విధానాన్ని రూపొందించుకోవాల్సి ఉంటుందని జనసేనాని వ్యాఖ్యలు సూచిస్తున్నాయి. 
 
రాష్ట్ర శాసనసభ ప్రాంగణంలో జనసేన శాసనసభాపక్ష సమావేశంలో మాట్లాడిన పవన్‌ కల్యాణ్, తమ సొంత నియోజకవర్గాల పరిధి దాటి పార్టీ బలాన్ని అంచనా వేయాలని, సమర్థవంతంగా పోటీ చేయగల స్థానాలను గుర్తించి కేంద్ర కార్యాలయానికి నివేదికలు సమర్పించాలని జనసేన ఎమ్మెల్యేలను ఆదేశించారు. 
 
క్షేత్రస్థాయి నుంచి అభిప్రాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు పార్టీ వ్యూహాన్ని రూపొందించేందుకు, ఎమ్మెల్యేలు, సీనియర్ నాయకులతో కూడిన 9 నుండి 11 మంది సభ్యుల ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు పవన్ ప్రకటించారు. 
 
2021 నాటి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను గుర్తుచేసుకుంటూ, అప్పటి ప్రభుత్వం చేసిన దాడులు, ఒత్తిళ్లు, జనసేన అభ్యర్థుల నామినేషన్లను అడ్డుకునే ప్రయత్నాలను ఎదుర్కొని పార్టీ శ్రేణులు ధైర్యంగా నిలబడ్డాయని పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్నారు. రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లోనూ అదే పోరాట పటిమను, ఆత్మగౌరవాన్ని ప్రదర్శించాలని ఆయన పార్టీ సభ్యులకు పిలుపునిచ్చారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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