ఆంధ్రప్రదేశ్లోని 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు పోలింగ్ ఖరారు
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో భాగంగా రెండో దశ ఎన్నికలు నాలుగు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలోనూ, 19 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల్లోనూ జరగనున్నాయి. నాలుగు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల మేయర్లు, 19 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల చైర్పర్సన్ల పదవులకు ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ పదవులకు ఎవరూ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక కాలేదు.
Polling set for 23 Andhra Pradesh ULBs
మేయర్- చైర్పర్సన్ పదవుల కోసం మొత్తం 170 మంది అభ్యర్థులు పోటీలో ఉన్నారు. (వీరిలో 36 మంది మేయర్ పదవులకు, 134 మంది చైర్పర్సన్ పదవులకు పోటీ పడుతున్నారు). మొత్తం 1009 వార్డుల్లో ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉండగా, 41 వార్డుల్లో అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు (వీటిలో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో 2 వార్డులు, మిగిలిన మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల్లో 39 వార్డులు ఉన్నాయి).
మరో 5 వార్డుల్లో కూడా ఎటువంటి పోటీ లేదు. కాబట్టి, మిగిలిన 964 వార్డుల్లో ఎన్నికలు జరుగుతాయి. స్థానిక సంస్థల సభ్యుల పదవుల కోసం మొత్తం 2,968 మంది అభ్యర్థులు పోటీలో ఉన్నారు (వీరిలో 911 మంది మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల పరిధిలో, 2,057 మంది మిగిలిన ప్రాంతాల్లో పోటీ చేస్తున్నారు).
ఈ 23 స్థానిక సంస్థల పరిధిలో మొత్తం 24,98,312 మంది ఓటర్లు నమోదయ్యారు. వీరిలో 12,04,819 మంది పురుషులు, 12,93,084 మంది మహిళలు, 409 మంది ఇతర కేటగిరీకి చెందిన వారు ఉన్నారు. మొత్తం 2,801 పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అయితే, ఏకగ్రీవ ఎన్నికలు జరిగిన వార్డులను మినహాయిస్తే, 2,698 కేంద్రాల్లో పోలింగ్ జరుగుతుంది.
వీటిలో 819 కేంద్రాలను సున్నితమైనవిగా, 597 కేంద్రాలను అత్యంత సున్నితమైనవిగా గుర్తించారు; ఈ ప్రాంతాల్లో కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. అంతేకాకుండా, ప్రతి పోలింగ్ కేంద్రంలో రెండు సీసీటీవీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వీటితో పాటు, స్ట్రాంగ్ రూమ్లు, ఓట్ల లెక్కింపు కేంద్రాల్లో మరో 183 సీసీటీవీ కెమెరాలను అమర్చారు.
ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం 3,362 మంది ప్రిసైడింగ్ అధికారులు, 3,531 మంది అసిస్టెంట్ ప్రిసైడింగ్ అధికారులు మరియు 12,831 మంది ఇతర సిబ్బందిని నియమించారు. ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగంగా 302 మంది రిటర్నింగ్/ఎన్నికల అధికారులు, 378 మంది అసిస్టెంట్ రిటర్నింగ్ అధికారులు, 142 మంది జోనల్ అధికారులు మరియు 351 మంది రూట్ అధికారులు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు.
ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ 23 కేంద్రాల్లో, 115 హాల్లలో, మొత్తం 842 టేబుళ్ల వద్ద జరుగుతుంది. దీనిని 842 మంది పర్యవేక్షకులు పర్యవేక్షిస్తారు, వారికి 2,526 మంది సిబ్బంది (కౌంటర్లు) సహకరిస్తారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేథా మాట్లాడుతూ, ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి కచ్చితంగా అమలయ్యేలా చర్యలు తీసుకున్నామని తెలిపారు. ఓటర్లు ఎటువంటి ప్రలోభాలకు లేదా ఒత్తిళ్లకు లోనుకాకుండా, స్వేచ్ఛగా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని ఆయన కోరారు.