AP Panchayat Polls: ఈసారి ఓటర్ల ఎడమ చేతి చిటికెన వేలిపై సిరా గుర్తు..
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం పంచాయతీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ను ప్రకటించింది. ఈ ఎన్నికలు మూడు దశల్లో జరుగుతాయి. మొదటి దశ నవంబర్ 26న, రెండో దశ నవంబర్ 29న, మూడో దశ డిసెంబర్ 2న నిర్వహించబడతాయి. అయితే, ఎన్నికల సంఘం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇటీవల జరిగిన ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ, ఎన్నికల్లో ఉపయోగించిన వేలికి బదులుగా, ఈసారి ఓటర్ల ఎడమ చేతి చిటికెన వేలిపై సిరా గుర్తును వేయనున్నారు.
AP Panchayat Polls
ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల ఓటింగ్ ప్రక్రియ ఇటీవల ముగిసినందున, ఓటర్లకు, ఎన్నికల సిబ్బందికి ఎటువంటి గందరగోళం కలగకుండా ఉండేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దీనివల్ల ఎవరు ఓటు వేశారో సులభంగా గుర్తించవచ్చని, తద్వారా ఒకే వ్యక్తి ఒకటి కంటే ఎక్కువసార్లు ఓటు వేసే అవకాశం ఉండదని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అన్ని దశల్లోనూ ఓటింగ్ ప్రక్రియ సజావుగా సాగేందుకు ఈ మార్పు దోహదపడుతుందని ఎన్నికల సంఘం పేర్కొంది.