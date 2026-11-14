  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. AP Panchayat Polls: Ink mark on left hand little finger
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 14 November 2026 (16:36 IST)

AP Panchayat Polls: ఈసారి ఓటర్ల ఎడమ చేతి చిటికెన వేలిపై సిరా గుర్తు..

AP Panchayat Polls
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (16:36 IST)
google-news
AP Panchayat Polls
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం పంచాయతీ ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించింది. ఈ ఎన్నికలు మూడు దశల్లో జరుగుతాయి. మొదటి దశ నవంబర్ 26న, రెండో దశ నవంబర్ 29న, మూడో దశ డిసెంబర్ 2న నిర్వహించబడతాయి. అయితే, ఎన్నికల సంఘం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇటీవల జరిగిన ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ, ఎన్నికల్లో ఉపయోగించిన వేలికి బదులుగా, ఈసారి ఓటర్ల ఎడమ చేతి చిటికెన వేలిపై సిరా గుర్తును వేయనున్నారు. 
 
ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల ఓటింగ్ ప్రక్రియ ఇటీవల ముగిసినందున, ఓటర్లకు, ఎన్నికల సిబ్బందికి ఎటువంటి గందరగోళం కలగకుండా ఉండేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దీనివల్ల ఎవరు ఓటు వేశారో సులభంగా గుర్తించవచ్చని, తద్వారా ఒకే వ్యక్తి ఒకటి కంటే ఎక్కువసార్లు ఓటు వేసే అవకాశం ఉండదని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అన్ని దశల్లోనూ ఓటింగ్ ప్రక్రియ సజావుగా సాగేందుకు ఈ మార్పు దోహదపడుతుందని ఎన్నికల సంఘం పేర్కొంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
14 ఏళ్ల బాలికను కారులో కిడ్నాప్, దుండగుల కోసం ఊరంతా వెంబడించింది, తర్వాత?

Rajamouli's praise: రాజమౌళి ప్రశంసలతో థియేటర్లలోకి రాబోతున్న తమిళ థ్రిల్లర్ జాన్ డో

Rajamouli's praise: రాజమౌళి ప్రశంసలతో థియేటర్లలోకి రాబోతున్న తమిళ థ్రిల్లర్ జాన్ డోదర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి తాజాగా వారణాసి సినిమా షూటింగ్ పనుల్లో బిజీగా వున్నారు. అయినా కొన్ని సినిమాలకు ట్రైలర్ లకు ఆయన స్పందిస్తూనే వుంటారు. ఇటీవలే బాలీవుడ్ రామాయణ సినిమా గురించి ట్వీట్ చేశారు. ఇంటర్ వెల్, క్లయిమాక్స్ బాగా ఆకట్టుకున్నాయనీ, సాంకేతికంగా అధునాతనంగా చూపి మెప్పించారని తెలిపారు. ఈరోజు ఓ తమిళ సినిమా గురించి ఆయన స్పందించారు. ఆ సినిమా పేరు జూన్ డో. నిర్మాణం చేపట్టింది బాహుబలి నిర్మాణ సంస్థ ఆర్.కె. మీడియా కావడం విశేషం.

VISA :అశోక్ గల్లా, శ్రీ గౌరీ ప్రియ చిత్రం VISA – వింటారా సరదాగా. డేట్ ఫిక్స్

VISA :అశోక్ గల్లా, శ్రీ గౌరీ ప్రియ చిత్రం VISA – వింటారా సరదాగా. డేట్ ఫిక్స్ఉద్భవ్ రఘు దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం అమెరికా నేపథ్యంలో సాగుతుంది. ఉన్నతమైన కలలను సాకారం చేసుకోవాలనే ఆశయంతో స్వదేశాన్ని విడిచి అమెరికాకు వెళ్లిన తెలుగు విద్యార్థుల జీవితాల చుట్టూ కథనం సాగుతుంది. విదేశాల్లో విద్యార్థుల జీవనశైలి, స్నేహాలు, ప్రేమలు, అనుకోని సంఘటనలు, ఎదురయ్యే ఆసక్తికరమైన పరిస్థితులను వినోదాత్మకంగా ఈ సినిమాలో ఆవిష్కరించారు.

గర్భం దాల్చిన తొలి మూడు నెలలు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది : కియారా అద్వానీ

గర్భం దాల్చిన తొలి మూడు నెలలు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది : కియారా అద్వానీబాలీవుడ్ నటి కియారా అద్వానీ తన తొలి ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకుంది. గర్భం దాల్చిన తొలి మూడు నెలలు చాలా కష్టంగా గడిచాయని, ఆ సమయంలో తన జీవితంలోని మహిళల మద్దతు ఎంతగానో కోరుకున్నానని గుర్తుచేసుకుంది. ప్రస్తుతం రెండోసారి గర్భవతిగా ఉన్న కియారా, గతంలో కరణ్ జోబార్ వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించే కాఫీ విత్ కరణ్ షోలో ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది.

Pawan Kalyan, Dil Raju :బాలక్రిష్ణ పై త్వరలో క్లారిటీ ఇస్తా : పవన్ కళ్యాణ్ తో సినిమా వుంటుంది : దిల్ రాజు-

Pawan Kalyan, Dil Raju :బాలక్రిష్ణ పై త్వరలో క్లారిటీ ఇస్తా : పవన్ కళ్యాణ్ తో సినిమా వుంటుంది : దిల్ రాజు-2021లో వచ్చిన తమ హిట్ చిత్రం 'వకీల్ సాబ్' తర్వాత, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్‌తో కొత్త సినిమా కోసం చర్చలు జరుపుతున్నట్లు దిల్‌రాజు ధృవీకరించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను నాలుగు నెలల్లో పూర్తి చేయాలనే షరతుపై పవన్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారని, నెలకు 10 నుండి 15 రోజుల షూటింగ్‌కు కేటాయించాలని ఆయన కోరినట్లు సమాచారం.

Dada song: నర్గీస్ ఫక్రీ, బాలకృష్ణ లపై దాదా ధమాకా:ఫస్ట్ సింగిల్‌

Dada song: నర్గీస్ ఫక్రీ, బాలకృష్ణ లపై దాదా ధమాకా:ఫస్ట్ సింగిల్‌నందమూరి బాలకృష్ణ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ ‘దాదా’ షూటింగ్ దాదాపు పూర్తయింది. బ్లాక్‌బస్టర్ చిత్రాల దర్శకుడు గోపీచంద్ మలినేని తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమాను వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మిస్తున్నారు. గతంలో ‘వీరసింహారెడ్డి’తో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న బాలకృష్ణ, గోపీచంద్ మలినేని కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న సినిమా కావడంతో ‘దాదా’పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ గ్లింప్స్, పోస్టర్లు ఆ అంచనాలను మరింత పెంచాయి.