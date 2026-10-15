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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 15 October 2026 (13:27 IST)

పబ్ వ్యవహారం.. సీఎం చంద్రబాబు సీరియస్.. అభ్యంతరకరమైన భాష.. ఐఏఎస్ బదిలీ

Pub Brawl
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 15 Oct 2026 (13:27 IST)
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Pub Brawl
పబ్ వ్యవహారం ఓ ఐఏఎస్ బదిలీకి కారణమైంది. అర్ధరాత్రి పబ్‌లో జరిగిన కార్యక్రమం అనంతరం బెంగళూరు పోలీసులతో తీవ్ర వాగ్వాదానికి దిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐఏఎస్ అధికారి వికాస్ మర్మత్‌ను, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఈ ఘటనను తీవ్రంగా పరిగణించి, క్రమశిక్షణా చర్యల్లో భాగంగా తక్షణమే బదిలీ చేశారు. 
 
2019 బ్యాచ్‌కు చెందిన ఈ అధికారి, నాయుడు సొంత నియోజకవర్గమైన బెంగళూరులోని కుప్పం ఏరియా డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీకి ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. గత వారాంతంలో, బెంగళూరులోని కావోర్ బార్ అండ్ రెస్టారెంట్‌ను సాధారణ తనిఖీకి వెళ్లిన పోలీసు అధికారులపై అభ్యంతరకరమైన భాషను ఉపయోగించినందుకు అతనిపై కేసు నమోదు చేశారు.
 
ఇలా అధికారులపై తీవ్రమైన దూషణలకు పాల్పడుతున్న వీడియో సోషల్ మీడియా ఛానెళ్లలో వేగంగా వైరల్ అయింది. ఈ దిగ్భ్రాంతికరమైన వీడియో ఫుటేజ్ ప్రజల్లో తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించి, పొరుగు రాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పెద్ద రాజకీయ దుమారాన్ని రేపింది.
 
దీనిని తీవ్రంగా పరిగణించిన సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, తక్షణమే విచారణ జరిపి, సవివరమైన నివేదికను సమర్పించాలని ఏపీ చీఫ్ సెక్రటరీని ఆదేశించారు. ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మర్మత్‌ను కుప్పం పోస్టింగ్ నుండి తొలగిస్తూ అధికారికంగా బదిలీ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
 
తుది విచారణ నివేదిక ఆధారంగా త్వరలో మరిన్ని క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని సీనియర్ ప్రభుత్వ అధికారులు సూచించారు. అధికారి పరిపాలనా బదిలీతో సంబంధం లేకుండా క్రిమినల్ దర్యాప్తు ప్రక్రియలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయని బెంగళూరు పోలీసులు ధృవీకరించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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