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  4. CM Naidu Aims To Transform Araku Into Premier Global Coffee Destination
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 1 October 2026 (19:06 IST)

అరకును ప్రపంచ కాఫీ గమ్యస్థానంగా మార్చేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది.. చంద్రబాబు

Araku Coffee
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 1 Oct 2026 (19:06 IST)
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Araku Coffee
అరకును ఒక అగ్రశ్రేణి ప్రపంచ కాఫీ గమ్యస్థానంగా మార్చేందుకు తమ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఎన్ చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. అంతర్జాతీయ కాఫీ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని, అరకు కాఫీ బ్రాండ్‌ను నిర్మించడం ద్వారా స్థానిక రైతులకు సాధికారత లభిస్తుందని, ప్రపంచ కాఫీ మార్కెట్‌లో ఆంధ్ర ఉనికి బలపడుతుందని ముఖ్యమంత్రి గురువారం పునరుద్ఘాటించారు
 
అరకును ఒక అగ్రశ్రేణి ప్రపంచ కాఫీ గమ్యస్థానంగా తీర్చిదిద్దేందుకు తాము చురుకుగా పెట్టుబడులు పెడుతున్నామని.. ఇది స్థానిక రైతులకు సాధికారత కల్పించడంతో పాటు, ప్రపంచ కాఫీ పటంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ తన సముచిత స్థానాన్ని పొందేలా చేస్తుందని ముఖ్యమంత్రి 10వ తేదీన ఒక పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు. 
 
ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది దైనందిన జీవితంలో కాఫీ ఒక అంతర్భాగమని పేర్కొన్న చంద్రబాబు, కాఫీ ఆ మొదటి సిప్‌తోనే తన రోజు నిజంగా మొదలవుతుందని అన్నారు. నాకైతే, నా రోజు అరకుతో మొదలవుతుంది. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ గొప్ప వారసత్వ రుచి," అని ఆయన చెప్పారు. 
 
ఈ అంతర్జాతీయ కాఫీ దినోత్సవం సందర్భంగా, మన రాష్ట్రంలోని సుందరమైన కొండల నుండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కాఫీ కప్పుల వరకు అరకు కాఫీ సాగించిన అద్భుత ప్రయాణాన్ని మనం జరుపుకుంటున్నామని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. అరకు కాఫీ అనేది దక్షిణ రాష్ట్రంలోని పాడేరు ప్రాంతంలో గిరిజనులచే ఉత్పత్తి చేయబడే ఒక ప్రత్యేకమైన కాఫీ రకం కావడం గమనార్హం.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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