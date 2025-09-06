RRR : అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరుకండి.. జగన్ను గౌరవంగా ఆహ్వానించిన ఆర్ఆర్ఆర్
2024 ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల్లో ముఖ్యమంత్రి పదవిని కోల్పోయిన తర్వాత, వైఎస్ జగన్ ప్రజా విధాన రూపకల్పనకు పూర్తిగా దూరంగా ఉన్నారు. ఆయన అసెంబ్లీకి రావడం లేదు, కానీ తీవ్రమైన సమస్యలపై తన స్వరం వినిపించడం లేదు. చర్చనీయాంశం ఏమిటంటే, జగన్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ నుండి అనర్హుడిగా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే సభలో ఎక్కువ కాలం లేకపోవడం వల్ల ఆయన అసెంబ్లీకి హాజరు కాలేరు.
ఒక ఎమ్మెల్యే 60 రోజులకు పైగా అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరు కాకపోతే ఆయనను తన పదవికి అనర్హుడిగా ప్రకటించాలి. ఈ విషయాన్ని డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామ కృష్ణరాజు ఎత్తి చూపారు. ఆయన జగన్కు చెల్లుబాటు అయ్యే విజ్ఞప్తి చేశారు. తన తాజా వీడియో సందేశంలో, జగన్ ఉద్దేశపూర్వకంగా అసెంబ్లీకి దూరంగా ఉండటం ద్వారా తప్పుడు ఉదాహరణను సృష్టిస్తున్నారని ఆర్ఆర్ఆర్ పేర్కొంది.
జగన్ మళ్ళీ అసెంబ్లీ సమావేశాలకు దూరంగా ఉండటం ప్రారంభించి 37 రోజులు అయ్యింది. జగన్ అసెంబ్లీ వెలుపల 60 రోజులు పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత, ఆయనను అనర్హులుగా ప్రకటించడం తప్ప మనకు వేరే మార్గం ఉండదు.
పులివెందులలో ఇటీవల జరిగిన జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో ఉప ఎన్నికలు జరిగాయని ఆర్ఆర్ఆర్ పేర్కొన్నారు. జగన్ అసెంబ్లీకి రావడానికి ఇష్టపడటం లేదని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఆ నియోజకవర్గం అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు కూడా ఎక్కువ సమయం పట్టదని ఆర్ఆర్ఆర్ అన్నారు.
ప్రతిపక్ష నాయకుడి హోదా కోసం జగన్ ప్రయత్నించడం మంచిది కాదని, అది ఆయనకు రాదని డిప్యూటీ స్పీకర్ ఎత్తి చూపారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ను అసెంబ్లీ సమావేశాలకు వచ్చి ప్రజా విధానాలను చర్చించాలని ఆయన గౌరవంగా ఆహ్వానించారు.