Jagan: సెప్టెంబర్ 18 నుంచి వర్షాకాల అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం- జగన్ హాజరవుతారా?
ఆంధ్రప్రదేశ్ వర్షాకాల అసెంబ్లీ సమావేశాలు సెప్టెంబర్ 18న ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ మేరకు తేదీలను నిర్ధారిస్తూ గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు. శాసన మండలి కూడా అదే రోజు సమావేశాలను ప్రారంభిస్తుంది. అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయి. శాసన మండలి సమావేశాలు ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయి.
ఈ సమావేశాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఎజెండాను సిద్ధం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో వైకాపా అధినేత జగన్ అసెంబ్లీకి హాజరవుతారా లేదా అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరులలో ఒక ప్రధాన ప్రశ్నగా మారింది. జగన్ అసెంబ్లీకి హాజరు కావడానికి తనకు ప్రతిపక్ష నాయకుడి హోదా ఇవ్వాలని జగన్ పట్టుబడుతున్నారు. అయితే, నిబంధనల ప్రకారం, ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా గుర్తింపు పొందడానికి అవసరమైన 19 మంది సభ్యులు ఆయన పార్టీకి లేరు.
అధికార పార్టీ నాయకులు జగన్ను హాజరు కావాలని ఆహ్వానించారు. దీంతో ఆయనకు ప్రతిపక్ష నాయక పదవి ఇవ్వబడదని స్పష్టం చేశారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుండి, జగన్ ఏ సమావేశాలకు హాజరు కాలేదు. జగన్ దూరంగా ఉండటం కొనసాగితే, ఆయన తన అసెంబ్లీ సభ్యత్వాన్ని కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. ఇందులో తుది నిర్ణయం స్పీకర్దే.
జగన్ హాజరు కాకపోతే, పులివెందులలో ఉప ఎన్నికలు అనివార్యమవుతాయని డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామ రాజు హెచ్చరించారు. జగన్, ఆయన ఎమ్మెల్యేలను సమావేశాల్లో పాల్గొనమని మంత్రులు అనేకసార్లు విజ్ఞప్తి చేసినప్పటికీ, ఆయన దృఢంగానే ఉండి, ప్రాథమిక ప్రతిపక్ష నాయకుడి పదవిని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
రెండు రోజుల క్రితం, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు జగన్, అతని ఎమ్మెల్యేలను సమావేశాలకు హాజరు కావాలని సంక్షేమం, అభివృద్ధిపై చర్చల్లో పాల్గొనాలని కోరారు. సూపర్ సిక్స్, నీటిపారుదల, పెట్టుబడులు వంటి అంశాలను ఆయన ప్రస్తావించారు. తప్పుడు కథనాలను వ్యాప్తి చేయడానికి బదులుగా, జగన్ బహిరంగ చర్చల కోసం అసెంబ్లీకి రావాలని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు.