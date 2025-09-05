Teachers Day: టీచర్స్ డే- ఉపాధ్యాయులకు బహుమతులు పంపిన పవన్ కల్యాణ్
ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఉపాధ్యాయులను ఆలోచనాత్మక బహుమతులతో ఆశ్చర్యపరిచారు. పిఠాపురంలో వేడుకలు ఒక రోజు ముందుగానే ప్రారంభమయ్యాయి.
ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు, జూనియర్ కళాశాలలలో సుమారు 2,000 మంది ఉపాధ్యాయులకు బహుమతులు పంపించారు. మహిళా ఉపాధ్యాయులకు చీరలు, పురుష ఉపాధ్యాయులకు ప్యాంటు-షర్టు సెట్లు బహుమతిగా ఇచ్చారు. పిఠాపురం, గొల్లప్రోలు, కొత్తపల్లి అంతటా ఒక ప్రత్యేక బృందం పంపిణీని నిర్వహించింది. ఈ చర్యకు ఉపాధ్యాయులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇకా పవన్ కల్యాణ్కు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.
గురువులు, మార్గదర్శకుల పట్ల తనకున్న గౌరవానికి పేరుగాంచిన పవన్ కళ్యాణ్ విద్యావేత్తలను గౌరవించడానికి ఈ అర్థవంతమైన మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. ఇంతకుముందు పవన్ రాఖీ, శ్రావణ శుక్రవారం సందర్భంగా మహిళలకు చీరలు పంపిణీ చేశారు. ఆయన పిఠాపురం పారిశ్రామిక అభివృద్ధిని కూడా తీసుకువచ్చారు. తనను బలమైన మెజారిటీతో ఎన్నుకున్నందుకు అక్కడి నివాసితులకు తరచుగా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.