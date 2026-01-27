ఇంట్లో వాళ్లే నమ్మక ద్రోహం చేశారు.. నా భార్య చాలా మంచిది.. నవ వరుడు సెల్ఫీ వీడియోతో ఆత్మహత్య
కొత్తగా పెళ్లైంది. కొత్త వధువుతో నూరేళ్లు జీవించాలనుకున్న ఆ వరుడికి మనస్తాపమే కారణమైంది. ఇంట్లో వాళ్లే నమ్మక ద్రోహం చేశారంటూ సెల్ఫీ వీడియో తీసుకుని నవ వరుడు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. కరీంనగర్ జిల్లా చిగురుమామిడి మండలం రామంచ గ్రామంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. నాగేల్లి వెంకటేష్ రెడ్డి(29) అనే యువకుడు సెల్ఫీ వీడియో తీసి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు.
తన మరణానికి కుటుంబ సభ్యులే కారణమని ఆ వీడియోలో తెలిపాడు. పది లక్షల మేర తన తల్లిదండ్రులు, అన్నదమ్ములు మోసం చేశారని.. తన భార్య చాలామంచిదని.. ఆమె తనను నమ్మి వచ్చిందని.. చివరికి ఆమెను వదిలేసి వెళ్లడమే బాధగా వుందని తెలిపాడు. తన కుటుంబ సభ్యులు మోసం చేసిన డబ్బును తన భార్యకు చెందాలని.. ఆమెకు న్యాయం జరిగేలా చూడాలని.. వెంకటేష్ రెడ్డి పోలీసులను, అతని స్నేహితుడిని కోరాడు.
కాగా చిన్న ముల్కనూర్లో సూపర్ మార్కెట్ నడుపుతున్న వెంకటేష్ రెడ్డికి కేవలం రెండు నెలల క్రితమే వివాహం జరిగింది. వెంకటేష్ రెడ్డి మృతితో అతని గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. వెంకటేష్ రెడ్డి ఆత్మహత్యకు అసలైన కారణాలు ఏంటనే దానిపై వివిధ కోణాల్లో విచారణ జరుపుతున్నారు.