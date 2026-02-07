రాజమండ్రిలో పెద్దపులిని అలా పట్టేసిన అటవీ శాఖాధికారులు

తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి సమీపంలో గత ఆరు రోజులుగా మానవ నివాసాల చుట్టూ తిరుగుతున్న ఒక పులిని ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ అధికారులు శుక్రవారం విజయవంతంగా పట్టుకున్నారు. దీంతో భయంతో జీవిస్తున్న ఆ ప్రాంత ప్రజలకు ఊరట లభించింది.
పూణే, ఢిల్లీకి చెందిన నిపుణుల బృందాల సహకారంతో తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేసిన తర్వాత, అటవీ అధికారులు తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాయవరం మండలం కుర్మాపురం గ్రామంలో ఆ పులిని పట్టుకోవడంలో విజయం సాధించారు. అధికారులు ఒక చెరువు సమీపంలో పులిని పట్టుకోవడానికి మత్తు మందు ఇంజెక్షన్ ప్రయోగించారు.
అంతకుముందు, ఒక అటవీ బృందం గ్రామానికి సమీపంలో ఉన్న ఒక నిర్మానుష్యమైన ఇంటి పెరట్లో పులిని గుర్తించి, ఆపరేషన్ ప్రారంభించింది. చుట్టుపక్కల ప్రజల హడావిడి కారణంగా పులి భయపడి, సమీపంలోని పొలాల్లోకి పరుగెత్తి ఒక పశువుల పాకలోకి ప్రవేశించిందని జిల్లా అటవీ అధికారి బి. ప్రభాకర రావు తెలిపారు.
పశువుల పాకలో రెండు గేదెలు ఉన్నప్పటికీ, పులి వాటికి ఎలాంటి హాని చేయలేదు. అటవీ అధికారులు మూడు మత్తు మందు షాట్లు ప్రయోగించగా, వాటిలో ఒకటి పులికి తగిలిందని సమాచారం. ఆ తర్వాత అది సమీపంలోని ఒక చెరువు వైపు పరుగెత్తింది, అక్కడ దానిని చివరికి పట్టుకున్నారు.పులిని విశాఖపట్నం జూకు తరలించడానికి అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
ఒక కిలోమీటరు పరిధిలోని ప్రజలు ఇళ్లలోనే ఉండాలని అధికారులు కోరారు. పులి స్వభావం చాలా సున్నితమైనది కాబట్టి, దాని కదలికలకు ఎవరూ ఎలాంటి ఆటంకాలు సృష్టించవద్దని ప్రజలను కోరారు.దీని తరువాత, బృందం ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. ఈ ఆపరేషన్ కోసం పోలీసు శాఖ అటవీ శాఖకు పూర్తి సహకారం అందించింది.
పులి కేవలం పశువులపై మాత్రమే దాడి చేసిందని, మనుషులపై ఎలాంటి దాడులు జరగలేదని అధికారులు తెలిపారు.గత ఆరు రోజుల్లో రాజమండ్రి పట్టణం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఈ పులి ఎనిమిది పశువులను చంపడంతో ప్రజల్లో భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. దీంతో అటవీ శాఖ భారీ ఆపరేషన్ ప్రారంభించింది.
పులి పశువులపై దాడి చేసిన గ్రామాలకు చుట్టుపక్కల అటవీ అధికారుల ప్రత్యేక బృందాలు విస్తృతంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి. పులి కదలికలను పర్యవేక్షించడానికి అధికారులు పులి సంచరించే అవకాశం ఉన్న మార్గాలు, పశువులపై దాడి జరిగిన ప్రాంతాలు మరియు నీటి వనరుల వద్ద 25 ట్రాప్ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు.
మరిన్ని సంఘటనలు జరగకుండా నిరోధించడానికి, నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ (ఎన్టిసిఎ) ఏర్పాటు చేసిన నిపుణుల కమిటీ పులికి మత్తు మందు ఇచ్చి పట్టుకోవాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. పూణేకు చెందిన ఆర్ఈఎస్క్యూ ట్రస్ట్ నిపుణుల బృందం, పులి కదలికలను పర్యవేక్షించడానికి ఎన్టిసిఎ నియమించిన నిపుణులతో కలిసి పనిచేసింది.
గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో పులుల రెస్క్యూ ఆపరేషన్లు చేపట్టిన హైదరాబాద్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ సొసైటీ (హైటికోస్)ని కూడా ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం చేశారు. ఆ పులి మహారాష్ట్రలోని తడోబా-అంధారి టైగర్ రిజర్వ్కు చెందినదని భావిస్తున్నారు. అది తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాలను దాటి ఈ ప్రాంతంలోకి ప్రవేశించింది.