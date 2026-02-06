పవన్ సౌలభ్యాన్ని బట్టి వేషం మారుస్తారు.. క్షమాపణలు చెప్పాల్సిందే.. రోజా
మాజీ నగరి ఎమ్మెల్యే రోజా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్పై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. తిరుమల కల్తీ నెయ్యి ఆరోపణల విషయంలో పవన్ కళ్యాణ్, చంద్రబాబు చేసిన తప్పుడు ఆరోపణలను శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి క్షమిస్తారా అని ఆమె ప్రశ్నించారు.
లడ్డూలలో చేప నూనె, జంతువుల కొవ్వు, పంది కొవ్వు కలిపారని వారు అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని రోజా ఆరోపించారు. తన సౌలభ్యాన్ని బట్టి వేషధారణను, ప్రకటనలను మారుస్తారని పవన్ను రోజా విమర్శించారు. రామ మందిర ప్రారంభోత్సవం కోసం అయోధ్యకు పంపిన లక్ష లడ్డూలలో చేప నూనె, జంతువుల కొవ్వు కలిపారని పవన్ కళ్యాణ్ వైఎస్సార్సీపీపై నిందలు వేశారని ఆమె ఆరోపించారు.
ఇటువంటి ఆరోపణలు భక్తుల మనోభావాలను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తాయని రోజా అన్నారు. లడ్డూలలో పంది కొవ్వు లేదా చేప నూనె ఉపయోగించలేదని సీబీఐ స్పష్టంగా పేర్కొందని రోజా తెలిపారు. రామ మందిరానికి పంపిన లడ్డూల కోసం ఉపయోగించిన నెయ్యి స్వచ్ఛమైన నెయ్యిగా ధృవీకరించబడిందని ఆమె అన్నారు. ఈ పరిశోధనలు ఇంతకు ముందు చేసిన ఆరోపణలకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయని రోజా అన్నారు.
ఇలాంటి తప్పుడు ఆరోపణలను చేసిన పవన్ కళ్యాణ్ భక్తులకు, ప్రజలకు, శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామికి ఎన్నిసార్లు క్షమాపణ చెప్పాలని రోజా ప్రశ్నించారు. గతంలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు బూట్లు వేసుకుని పూజలు చేశారనే విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. ప్రస్తుతం రోజా వార్తలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.