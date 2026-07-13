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తిరుపతి: రైల్వే సీఆర్ఎస్ స్క్రాప్ యార్డులో భారీ అగ్నిప్రమాదం
రేణిగుంట-తిరుపతి మార్గంలోని రైల్వే క్యారేజ్ రిపేర్ షాప్ (సీఆర్ఎస్) స్క్రాప్ యార్డులో సోమవారం ఉదయం భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. స్క్రాప్ యార్డు నుండి దట్టమైన పొగలు ఎగసిపడటంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. వెంటనే అగ్నిమాపక శాఖకు సమాచారం అందించారు.
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అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. అగ్నిప్రమాదానికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదు. జరిగిన నష్టాన్ని అంచనా వేస్తున్నారు. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
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Ramayanam trailer: మహేష్ బాబు, ఎన్టీఆర్ లతో రామాయణం ట్రైలర్ అదుర్స్
జూలై 24న విడుదల కానున్న నితేష్ తివారీ 'రామాయణం: మొదటి భాగం' ట్రైలర్పై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, యష్ నటించిన ఈ చిత్రం ఈ దీపావళికి థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. అయితే, అభిమానులు ట్రైలర్ కోసం వేచి ఉండలేకపోయినట్లుంది, అందుకే వారు టాలీవుడ్ తారలతో ఏఐ రూపొందించిన ట్రైలర్ను సృష్టించారు.
'మా ఇంటి బంగారం'తో సెంచరీ కొట్టిన సమంత (వీడియో)
హీరోయిన్ సమంత తాజాగా నటించిన చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. హీరోయిన్ ప్రాధాన్యత ఉన్న చిత్రంగా తెరకెక్కింది. గత నెల 19వ తేదీన విడుదలైన ఈ చిత్రం ఘన విజయం సాధించడంతో పాటు రూ.100 కోట్ల వసూళ్ల క్లబ్లో చేరింది. దీంతో చిత్రం బృందం అధికారికంగా రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్ పోస్టర్ను ఆదివారం రిలీజ్ చేసింది. మరోవైపు, ఈ చిత్రం ఈ నెల 19వ తేదీ నుంచి జియో హాట్ స్టార్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. అలాగే, రూ.100 కోట్లు వసూలు చేసిన తొలి నాయిక ప్రాధాన్యం కలిగిన చిత్రంగా రికార్డు సృష్టించింది.
అసోసియేషన్ వివాదం : జానీ మాస్టర్ భార్యపై డ్యాన్సర్ల ఆగ్రహం
తెలుగు ఫిల్మ్ డ్యాన్సర్స్ అసోసియేషన్లో వివాదం చెలరేగింది. దీంతో అసోసియేషన్ అధ్యక్షురాలు, కొరియోగ్రాఫర్ జానీ మాస్టర్ సతీమణి సుమలతపై పలువురు డ్యాన్సర్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అధ్యక్షురాలి హోదాలో సుమలత ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ వారు ఆరోపిస్తున్నారు. పైగా, సుమలత తీరును నిరసిస్తూ అసోసియేషన్కు చెందిన 10 మంది డ్యాన్సర్లు రాజీనామా చేశారు. ఫెడరేషన్ అనుమతి లేకుండా ఉప ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు సుమలత సిద్ధం కావడంతో ఈ వివాదం చెలరేగినట్టు సమాచారం.
ముగిసిన సర్వసామ్రాజ్ఞి ఎస్.జానకి అంత్యక్రియలు
వృద్దాప్యంతో పాటు అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ శనివారం మధ్యాహ్న ఆస్పత్రిలో చేరిన ప్రముఖ దిగ్గజ గాయని, స్వరసామ్రాజ్ఞి ఎస్.జానకి అంత్యక్రియలు ఆదివారం సాయంత్రం ముగిశాయి. ఆమె కోరిక మేరకు మైసూరులోని తమ ప్రైవేట్ ఎస్టేట్లో వీటిని పూర్తి చేశారు. ఈ అంత్యక్రియలను కర్నాటక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారిక లాంఛలనాతో నిర్వహించింది. జానకికి ఆమె మనుమరాలు అప్సర విద్యుల అంతిమ సంస్కారాలను నిర్వహించారు.