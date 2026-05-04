విజయ్ టీవీకే చారిత్రక విజయం.. ట్రెండింగ్లో ఆర్కే రోజా.. ఎలా?
ఆరు దశాబ్దాలకు పైగా ద్రవిడ పార్టీల ఆధిపత్యంలో ఉన్న రాజకీయ చరిత్రను తిరగరాస్తూ, నటుడు విజయ్ స్థాపించిన తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) చారిత్రక విజయం దిశగా దూసుకెళుతోంది. తొలిసారి ఎన్నికల బరిలోకి దిగి, అధికారాన్ని కైవసం చేసుకునే అంచున నిలిచి, దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది.
తలపతి విజయ్ టీవీకే పార్టీ 100కి పైగా స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉంది. ఆయన సొంతంగా 117 మ్యాజిక్ ఫిగర్ను చేరుకోగలరా లేదా అనేది చూడాలి. ఈ అద్భుతమైన విజయంతో మీడియా మొత్తం సందడి చేస్తుండగా, త్రిష, రోజా కూడా సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్లో ఉన్నారు.
ఎన్నికలకు కొద్ది రోజుల ముందు, విజయ్, త్రిష ప్రేమ సంబంధంలో ఉన్నారని, ఆ సమయంలో, విజయ్ త్రిషతో కలిసి బహిరంగంగా కనిపించారు. ఇది ఒక రాజకీయ తప్పిదమని, ఎన్నికలలో నిర్ణయాత్మక పాత్ర పోషిస్తుందని చాలామంది భావించారు, కానీ దాని ప్రభావం ఏమీ లేదు.
అంతేకాకుండా, తమిళనాడులో ఎన్నికల ఫలితాల రోజైన మే 4వ తేదీనే త్రిష పుట్టినరోజు కావడంతో, ఎన్నికల తర్వాత కూడా ఆమె వార్తల్లో నిలిచారు. చివరకు, త్రిష పుట్టినరోజున విజయ్ ఒక అద్భుతమైన విజయాన్ని నమోదు చేయడంతో, ఆమె పేరు సోషల్ మీడియాలో మారుమోగుతోంది. సోషల్ మీడియాలో రోజా ట్రెండింగ్లో ఉండటం అనేది ఎక్కువగా టీడీపీ కార్యకర్తల పనే. ఆమెను ఐరన్ లెగ్ అని పిలిచారు.
మార్చి 1వ తేదీన, రోజా ఎంకే స్టాలిన్ పుట్టినరోజు వేడుకల్లో కనిపించారు. రోజా కేక్ కట్ చేస్తూ, పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకుంటున్న వీడియో అప్పట్లో వైరల్ అయింది. ఆ తర్వాత, ఆమె డీఎంకే తరపున ప్రచారం కూడా చేశారు. డీఎంకే ఓడిపోతోంది. ఎంకే స్టాలిన్, ఆయన కుమారుడు ఉదయనిధి స్టాలిన్ ఇద్దరూ తమ తమ స్థానాల్లో వెనుకబడి ఉన్నారు. దీనికి కారణం రోజా ఐరన్ లెగ్ ప్రభావమేనని దుమ్మెత్తిపోస్తున్నారు. దీంతో రోజా కూడా ట్రెండింగ్లో నిలిచారు.