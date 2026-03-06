ZP Polls: కొత్త జిల్లాల ఆధారంగా జెడ్పీ ఎన్నికలు.. పవన్ కల్యాణ్
కొత్తగా పునర్వ్యవస్థీకరించబడిన జిల్లాల ఆధారంగా రాబోయే జిల్లా పరిషత్ (జెడ్పి) ఎన్నికలను నిర్వహించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం యోచిస్తోందని ఉప ముఖ్యమంత్రి కె. పవన్ కళ్యాణ్ గురువారం ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభకు తెలియజేశారు. ఈ చర్యకు ప్రభుత్వం అవసరమైన సన్నాహాలు చేస్తోందని, కొత్త జిల్లా నిర్మాణానికి అనుగుణంగా పంచాయతీలను పునర్వ్యవస్థీకరించడంలో ఎటువంటి చట్టపరమైన అడ్డంకులు లేవని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
సంకీర్ణ ప్రభుత్వం స్థానిక సంస్థలను బలోపేతం చేయడానికి కట్టుబడి ఉందని, అధికారం చేపట్టిన వెంటనే వాటికి అధికారం కల్పించడానికి చర్యలు తీసుకుందని పవన్ అన్నారు. పర్యావరణ సమస్యలను ప్రస్తావిస్తూ, రోడ్డు విస్తరణ లేదా ఇతర అభివృద్ధి పనుల కోసం చెట్లను తొలగించినప్పుడల్లా ప్రత్యామ్నాయాలను అన్వేషిస్తున్నామని పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. అటవీ శాఖ పంపిణీ చేసిన లేదా నాటిన ప్రతి మొక్కను జియో-ట్యాగ్ చేస్తామని, నర్సరీల నుండి ప్రారంభమయ్యే ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ ఉంటుందని పవన్ కళ్యాణ్ ప్రకటించారు.
బెంగళూరు నర్సరీలలో అనుసరించే అధునాతన పద్ధతులను అధ్యయనం చేస్తున్నారు. పంచాయితీ రాజ్ కోసం రూ.15,485 కోట్లు, గ్రామీణాభివృద్ధికి రూ.11,217 కోట్లు, అటవీ, పర్యావరణం, సైన్స్- టెక్నాలజీ విభాగాలకు రూ.713 కోట్లు కోరుతూ పవన్ కళ్యాణ్ 2026-27 బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలను కూడా సమర్పించారు.