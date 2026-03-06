హైదరాబాద్లో 36 గంటల పాటు తాగునీటి సరఫరాకు అంతరాయం
మంజీర ఫేజ్-III వ్యవస్థలో మరమ్మతులు, భర్తీ పనుల కారణంగా హైదరాబాద్ నగరంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో శనివారం ఉదయం నుండి 36 గంటల పాటు తాగునీటి సరఫరాకు అంతరాయం కలుగుతుంది. పెద్దాపూర్లోని పంప్ హౌస్లోని 35 సంవత్సరాలకు పైగా పాతబడిన హై టెన్షన్ (HT) విద్యుత్ ప్యానెల్లను తొలగించి కొత్త ప్యానెల్లతో భర్తీ చేస్తామని హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ఎస్బీ అధికారులు తెలిపారు.
దీనితో పాటు, పెద్దాపూర్, సింగపూర్ మధ్య 1600 ఎంఎం పంపింగ్ ప్రధాన పైప్లైన్లోని ఎయిర్ వాల్వ్లను , సింగపూర్, పెద్దాపూర్ మధ్య 2000 ఎంఎం కలిగిన గ్రావిటీ ప్రధాన పైప్లైన్లోని ఎయిర్ వెంట్లను మార్చడం ద్వారా మరమ్మతు పనులు చేపట్టబడతాయి.
మార్చి 7 (శనివారం) ఉదయం 8 గంటల నుండి పనులు ప్రారంభించి మార్చి 8 (ఆదివారం) రాత్రి 8 గంటల వరకు కొనసాగుతాయి. ఈ కాలంలో, అనేక ప్రాంతాలలో నీటి సరఫరాకు పూర్తిగా అంతరాయం ఏర్పడుతుంది. షేక్పేట జలాశయానికి సరఫరా పూర్తిగా ఆగిపోతుంది.
భోజగుట్టకు అల్పపీడనం వద్ద నీరు అందుతుంది. మణికొండ, కోకాపేట, నర్సింగ్గి, మంచిరేవుల ప్రాంతాలలో కూడా నీటి సరఫరా నిలిపివేయబడుతుంది. అదనంగా, ట్రాన్స్మిషన్-I, II కింద నీటి సరఫరా పూర్తిగా నిలిపివేయబడుతుంది.