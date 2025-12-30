Vallabhaneni Vamsi: అరెస్టు భయంతో మళ్లీ అజ్ఞాతంలోకి వల్లభనేని వంశీ?
మాజీ గన్నవరం ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీ కొత్త కేసులో అరెస్టు భయంతో మళ్లీ అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లినట్లు సమాచారం. విజయవాడలోని మచవరం పోలీస్ స్టేషన్లో సునీల్ అనే వ్యక్తిపై జరిగిన హత్యాయత్నం కేసులో ఇటీవల కొత్త కేసు నమోదైనట్లు తెలిసింది. ఈ సంఘటన జూన్ 2024లో జరిగినట్లు చెబుతున్నారు.
సునీల్పై దాడి చేయడానికి తన అనుచరులను రెచ్చగొట్టి, ఈ నేరానికి వంశీ సూత్రధారిగా ఉన్నాడనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. గత వారం, ఈ కేసు విచారణకు సంబంధించి పోలీసులు వంశీని పిలిపించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, హైకోర్టు ముందస్తు బెయిల్ నిరాకరించడంతో అరెస్టును తప్పించుకోవడానికి మాజీ గన్నవరం ఎమ్మెల్యే అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లినట్లు సమాచారం. అతని ఆచూకీ ఇంకా తెలియరాలేదు.
పోలీసులు అతనిని గుర్తించేందుకు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు. వంశీ ఇప్పటికే అక్రమ మైనింగ్, కిడ్నాప్, ఎస్సీ/ఎస్టీ అట్రాసిటీకి సంబంధించిన అనేక ఆరోపణలను ఎదుర్కొంటున్నారు. అంతేకాకుండా టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంపై జరిగిన దాడిలో కీలక పాత్ర పోషించినందుకు కూడా ఆయనపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. పక్కా ఆధారాలతో అతనిపై అనేక కేసులు నమోదు కావడంతో ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ఏపీ పోలీసులు అతడిని అరెస్ట్ చేశారు. 2020లో పార్టీ మారిన తర్వాత, వంశీ చంద్రబాబు నాయుడును, ఆయన కుటుంబాన్ని చాలాసార్లు దూషించారు.
గన్నవరంలోని టీడీపీ కార్యాలయంపై దాడి చేయడానికి తన మద్దతుదారులను రెచ్చగొట్టారని అతనిపై ఆరోపణలు వచ్చాయి. 2024 ఎన్నికలలో ఆయన ఘోర పరాజయాన్ని చవిచూశారు. తన కార్యకలాపాలకు పర్యవసానాలను ఎదుర్కోవడం ప్రారంభించారు.