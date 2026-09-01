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  4. Vijaya Sai Brings New Headache To Jagan
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 1 September 2026 (11:43 IST)

వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి పెద్ద తలనొప్పిగా మారిన విజయ సాయి రెడ్డి

Vijaya Sai_Jagan
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (11:43 IST)
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Vijaya Sai_Jagan
వైకాపా చీఫ్ వైఎస్ జగన్ సాధారణంగా తనను విమర్శించే వారిని పెద్దగా పట్టించుకోరు. అందుకే, పలువురు నాయకులు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడి వెళ్తున్నా ఆయన ఏమాత్రం చలించట్లేదు. వారి గురించి పెద్దగా మాట్లాడటం కూడా ఉండదు. కానీ, విజయసాయిరెడ్డి నిష్క్రమణ మాత్రం వైసీపీపై పునాది స్థాయిలోనే తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. 
 
సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి వల్ల తాను మానసికంగా, శారీరకంగా వేధింపులకు గురైన అవమానకరమైన సంఘటనల గురించి విజయసాయి ప్రస్తావించడం, గతంలో ఏం జరిగిందో తెలియజేస్తోంది. పార్టీ వ్యవహారాలను క్రమబద్ధంగా నిర్వహించడంపై జగన్ ఏమాత్రం శ్రద్ధ చూపకుండా, ఆ బాధ్యత మొత్తాన్ని సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డికి అప్పగించడం పరిస్థితులను పూర్తిగా మార్చివేసిందనేది క్లియర్‌గా తెలుస్తోంది. 
 
ఒకప్పుడు జగన్‌కు అత్యంత సన్నిహితంగా మెలిగిన విజయసాయిరెడ్డి నుంచి ఈ వ్యాఖ్యలు రావడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. సాయిరెడ్డిని దూరం చేసుకోవడం ద్వారా జగన్ తప్పు చేశారని ఇప్పుడు వైసీపీ సోషల్ మీడియా మద్దతుదారులు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. 
 
వైసీపీలో చేరే ఎవరైనా జగన్‌తో కలిసి పనిచేయాలని కోరుకుంటారే తప్ప సజ్జలతో కాదని, అటువంటిది సజ్జలకు మొత్తం పనిని అప్పగించడం అవివేకమని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు. "జగన్‌కు అత్యంత సన్నిహితుడైన విజయసాయిరెడ్డికే సజ్జల కారణంగా జగన్‌ను కలిసే అవకాశం దక్కనప్పుడు, ఇక కింది స్థాయి నాయకుల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోవచ్చు" అనే అభిప్రాయం కూడా వైసీపీలో వ్యక్తమవుతోంది. 
 
ఈ సీనియర్ నాయకుడి నిష్క్రమణ, పార్టీ అధికారిక నిర్వహణ తీరుపై ఆయన చేసిన సంచలన వ్యాఖ్యలు వైసీపీ మద్దతుదారులలోనే అసహనాన్ని రేకెత్తించినట్లు కనిపిస్తోంది. అయితే, చివరికి చూస్తే, తన పార్టీని తన సొంత విధానాలతో నడుపుకునే జగన్ దీని గురించి పెద్దగా పట్టించుకోకపోవచ్చు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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