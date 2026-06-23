సాయి కృష్ణ కేసులో పురోగతి.. కృష్ణలంక సీఐ నాగరాజు అరెస్టు.. అసలేం జరిగింది?
కొన్ని వారాలుగా, సాయి కృష్ణ కేసు రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించింది. ప్రస్తుతం సస్పెండ్ అయిన కృష్ణలంక సీఐ నాగరాజు అరెస్టు కావడం కేసు దర్యాప్తును వేగవంతం చేసింది. మరీ ముఖ్యంగా, సిట్ మోపిన అభియోగాలు దీనిని ఇకపై ఒక సాధారణ అదృశ్యమైన వ్యక్తి కేసుగా పరిగణించడం లేదని సూచిస్తున్నాయి.
సాయి కృష్ణ పోలీసులతో సంబంధంలోకి వచ్చిన తర్వాత అంతకంటే చాలా తీవ్రమైనది ఏదో జరిగి ఉండవచ్చని దర్యాప్తు అధికారులు అనుమానిస్తున్నట్లు సూచిస్తూ, వారు హత్య, అక్రమ నిర్బంధం, నిర్బంధాన్ని దాచిపెట్టడం వంటి సెక్షన్లను చేర్చారు. మొదటి నుండి, సాయి కృష్ణ కుటుంబం, ముఖ్యంగా అతని తల్లి, అతని అదృశ్యం స్వచ్ఛందంగా జరగలేదని వాదిస్తూనే ఉన్నారు.
నెలలు సంవత్సరాలుగా మారినా ఆమె తన న్యాయ పోరాటాన్ని కొనసాగించి, ఈ విషయాన్ని సజీవంగా ఉంచారు. నాగరాజు అరెస్టు నేరాన్ని నిరూపించదు. అది అంతిమంగా కోర్టులోనే తేలుతుంది. కానీ, కేసును ముందుకు తీసుకెళ్లి, కస్టడీ విచారణ ద్వారా సమాధానాలు రాబట్టడానికి తగినంత సాక్ష్యాధారాలు ఉన్నాయని దర్యాప్తు అధికారులు విశ్వసిస్తున్నారు.
ఈ కేసులో ఒక పోలీసు అధికారిపై ఆరోపణలు ఉండటంతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. చట్టాన్ని అమలు చేసే సిబ్బంది స్వయంగా పరిశీలనలోకి వచ్చినప్పుడల్లా, ప్రజలు సహజంగానే పారదర్శకత, జవాబుదారీతనాన్ని ఆశిస్తారు.
ప్రస్తుతానికి, ఈ కేసులో నాగరాజు అరెస్టు అతిపెద్ద పురోగతి. కానీ అత్యంత ముఖ్యమైన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు లభించలేదు. సాయి కృష్ణకు అసలు ఏమైంది? ఇందులో మరెవరైనా పాలుపంచుకున్నారా?, సంవత్సరాలుగా సమాధానాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న కుటుంబానికి దర్యాప్తు అధికారులు ఎట్టకేలకు సమాధానాలు ఇవ్వగలరా? ఆ సమాధానాలే ఈ కేసు చివరికి ఎలా గుర్తుండిపోతుందో నిర్ణయిస్తాయి.
నారా రోహిత్, సిరి దంపతులకు మగబిడ్డ పుట్టాడోచ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో అత్యంత ప్రభావవంతమైన, కీలకమైన కుటుంబాలలో నారా కుటుంబం ఒకటి. రాష్ట్ర చరిత్రలోనే అత్యధిక కాలం ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఈ కుటుంబానికి చెందినవారే. తాజాగా, నారా రోహిత్, ఆయన భార్య సిరిల ద్వారా ఈ కుటుంబంలోకి మరో కొత్త వారసుడు వచ్చారు. ఈ దంపతులకు మంగళవారం ఉదయం మగబిడ్డ జన్మించాడు. రోహిత్ దంపతులకు మగబిడ్డ కలగడంతో కుటుంబ సభ్యులందరూ ఎంతో సంతోషంలో మునిగిపోయారు. రోహిత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు మేనల్లుడు (సోదరుడు రామమూర్తి నాయుడు కుమారుడు) అన్న విషయం తెలిసిందే.
Samantha: సమంత, రాజ్ దంపతులకు సారె పెట్టిన చిరంజీవి, సురేఖ దంపతులు
సమంత నటించిన చిత్రం మా ఇంటి బంగారం గురించి చిరంజీవి అభినందనలు తెలిపారు. చాలా ఆసక్తికరంగా అనిపించింది. ఉమ్మడి కుటుంబ నేపథ్యంలో యాక్షన్, భావోద్వేగాలను అందంగా మేళవిస్తూ వినోదాత్మకంగా దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి తనదైన శైలిలో తెరకెక్కించారని ఆయన సోషల్ మీడియాలో పేర్కొన్నారు. జీవితంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని ఆహ్వానిస్తున్న సమంత & రాజ్ దంపతులకు ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
సంగీతతో సర్దుకుపోనున్న విజయ్: అందుకే త్రిష దూరం అవుతుందా?
తమిళనాడు సీఎం దళపతి విజయ్కి త్రిష దూరం అవుతుందా అంటే అవుననే సంకేతాలు వస్తున్నాయి. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, కోలీవుడ్ స్టార్ నటుడు దళపతి విజయ్ పుట్టినరోజు వేడుకలు ఇటీవల ఘనంగా జరిగాయి. ఆయన 52వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టిన సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సినీ, రాజకీయ ప్రముఖుల నుండి, కోట్లాది మంది అభిమానుల నుండి శుభాకాంక్షలు వెల్లువలా వచ్చాయి. అయితే, గత కొంతకాలంగా విజయ్తో రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారంటూ వార్తల్లో నిలుస్తున్న స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష కృష్ణన్ మాత్రం ఈసారి ఆయనకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలపకపోవడం ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
Sai durga Tej : పాతకాలపు రొటీన్ కథలను స్వస్తి చెప్పానంటున్న సాయి దుర్గా తేజ్
హీరో సాయి దుర్గా తేజ్, ఐశ్వర్య లక్ష్మి హీరోయిన్గా నటిస్తోన్న చిత్రం సంబరాల ఏటిగట్టు. పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామా గా రోహిత్ కేపీ దర్శకత్వంలో ‘హనుమాన్’ ఫేమ్ నిరంజన్ రెడ్డి, చైతన్య రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. 1980ల నాటి రాయలసీమ గ్రామీణ నేపథ్యంలో, అణచివేతకు గురయ్యే గిరిజనుల కోసం ఎదురుతిరిగే ‘బాలి’ అనే పవర్ఫుల్ గిరిజన నాయకుడి కథాంశంతో వస్తోంది.