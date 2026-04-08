అమరావతిలో ప్రపంచ బ్యాంకు సాంకేతిక బృందం..
రాజధాని ప్రాంతంలో పర్యావరణ పర్యాటకాన్ని కేంద్రంగా చేసుకుని మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేయడంపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించి అమరావతి అభివృద్ధి సంస్థ (ఏడీసీ) ప్రాజెక్టులను రూపొందిస్తోందని, ఆ సంస్థ ఛైర్పర్సన్- మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ (సీఎండీ) డి. లక్ష్మీ పార్థసారథి మంగళవారం పర్యటనకు వచ్చిన ప్రపంచ బ్యాంకు సాంకేతిక బృందానికి తెలిపారు. ఈ ప్రతినిధి బృందం గ్రావిటీ కెనాల్, నీరుకొండ, పెనుమాక, అమరావతి ప్రాంతమంతటా ఉన్న నీటి తరలింపు సౌకర్యాలతో సహా పలు కీలక ప్రాజెక్టు ప్రదేశాలను పర్యటించింది.
కొండవీటి వాగు నుండి వచ్చే అదనపు వరద నీటిని కృష్ణా నదిలోకి మళ్లించేందుకు రూపొందించిన 7.8 కిలోమీటర్ల పొడవైన గ్రావిటీ కెనాల్ను ఒక ప్రధాన పర్యావరణ పర్యాటక ఆకర్షణగా అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. దీని మొత్తం పొడవులో 5.9 కిలోమీటర్ల పనులు ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయి.
ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా రహదారుల వెంబడి మొక్కల పెంపకం, ప్రపంచ నిపుణుల మార్గదర్శకత్వంలో బోటింగ్ వంటి వినోద కార్యకలాపాలు కూడా ఉన్నాయి.
నిర్మాణ పనులకు అడ్డంకిగా ఉన్న పెద్ద చెట్లను జాగ్రత్తగా తరలించి, సంరక్షించే అనంతవరంలోని ట్రాన్స్లోకేషన్ నర్సరీని బృందం సందర్శించింది. ఈ నర్సరీలో వివిధ రకాల ఔషధ మొక్కలు కూడా ఉన్నాయి.
దీనిని నివాసితులు, వృత్తి నిపుణుల కోసం ఒక పచ్చని వినోద ప్రదేశంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ప్రపంచ బ్యాంకు ప్రతినిధులు దీనిని ప్రశంసించారు. నీరుకొండలో, 0.4 టీఎంసీ సామర్థ్యం గల 440 ఎకరాల రిజర్వాయర్ ప్రాజెక్టును అధికారులు వివరించారు.
దీనిలో 30 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి. ఈ ప్రాజెక్టు వచ్చే ఏడాది మార్చి నాటికి కార్యరూపం దాల్చే అవకాశం ఉంది. పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడానికి పెనుమాకలో 190 ఎకరాల రిజర్వాయర్ కూడా అభివృద్ధిలో ఉంది. బృందం కొండవీటి వాగు వరద పంపింగ్ స్టేషన్ను కూడా తనిఖీ చేసింది, అక్కడ అధికారులు వరద నిర్వహణ చర్యలను వివరించారు.