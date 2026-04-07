మంగళవారం, 7 ఏప్రియల్ 2026
Written By దేవి
Last Updated : మంగళవారం, 7 ఏప్రియల్ 2026 (14:00 IST)

అమరావతిని ఏకైక రాజధాని.. ఏపీ ప్రజలందరికీ ఒక చారిత్రాత్మక విజయ క్షణం.బాలకృష్ణ

కేంద్ర ప్రభుత్వం గెజిట్ విడుదల చేసి, రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము గారి ఆమోదంతో అమరావతిని ఏకైక రాజధానిగా అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఇది మన రైతుల త్యాగానికి, ప్రజల ఆశలకు, భవిష్యత్తు తరాల కలలకు లభించిన న్యాయం. అమరావతి ఇప్పుడు కేవలం ఒక నగరం కాదు. మన ఆత్మగౌరవానికి, మన భవిష్యత్తుకు ప్రతీక. 
 
ఈ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదలైన సందర్భంగా రాజధాని చిరకాల స్వప్నాన్ని సాకారం చేయడంలో సహకరించిన రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము గారికి, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారికి, హోంమంత్రి అమిత్ షా గారికి, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, ఈ బిల్లుకు మద్దతు తెలిపిన అన్ని పార్టీలకు, పార్లమెంట్ సభ్యులందరికీ, మా వెన్నంటి నిలిచిన ప్రతి ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరునికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. 
 
ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల విజయం ముఖ్యంగా అమరావతి రైతుల విజయం. వారి సహనం, త్యాగం, నిబద్ధతే ఈ చారిత్రాత్మక క్షణానికి పునాది. వారికి నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ చట్టబద్ధతతో పెట్టుబడిదారులకు భరోసా కలుగుతుంది. అమరావతి అజేయంగా, అజరామరంగా వెలుగొందుతుంది. మనందరం కలసి అమరావతిని ప్రపంచ స్థాయి నగరంగా తీర్చిదిద్దుదాం.. అంటూ బాలయ్య అన్నారు. 

హెచ్ఐవి వుందన్నా వదలని కామాంధుడు, అత్యాచారం చేసి ఇనుప రాడ్‌తో బాధితురాలిపై దాడి

హెచ్ఐవి వుందన్నా వదలని కామాంధుడు, అత్యాచారం చేసి ఇనుప రాడ్‌తో బాధితురాలిపై దాడిగుంటూరు జిల్లా మాచర్లలో దారుణం జరిగింది. ఓ మహిళపై కామాంధుడు అత్యాచారం చేసాడు. అతడు, అమ్మా... కాస్త దాహంగా వుంది, మంచినీళ్లు ఇస్తారా అంటూ అడిగడంతో ఆ మహిళ మంచినీళ్లు తెచ్చేందుకు లోపలికి వెళ్లింది. అంతే... ఆమె వెనకే వెళ్లాడు ఆ కామాంధుడు. చున్నీతో ఆమె కాళ్లూ చేతులు కట్టేసి అత్యాచారం చేసాడు. తనకు హెచ్ఐవి వుందని చెప్పినా అతడు వినిపించుకోలేదు. మహిళపై అఘాయిత్యం చేసి అనంతరం ఇనుప రాడ్డుతో ఆమెపై దాడి చేసాడు. దాంతో ఆమె స్పృహ కోల్పోయింది. చనిపోయిందని భావించిన అతడు అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు.

పశ్చిమాసియాలో ఉత్కంఠ.. ముగిసిన అమెరికా డెడ్‌లైన్.. ఏ క్షణాన ఏం జరుగుతుందో?

పశ్చిమాసియాలో ఉత్కంఠ.. ముగిసిన అమెరికా డెడ్‌లైన్.. ఏ క్షణాన ఏం జరుగుతుందో?శత్రువులు నుంచి దేశాన్ని కాపాడుకునేందుకు తనతో పాటు తమ దేశ ప్రజలు ప్రాణత్యాగానికి సిద్దంగా ఉన్నామని ఇరాన్ అధ్యక్షుడు షెజెష్కియాన్ అన్నారు. ఇంధన రవాణాకు ప్రధాన జలమార్గమైన హర్మూజ్ జలసంధిని తెరిచేందుకు అమెరికా విధించిన గడువు ముగిసిపోయింది. దీంతో ఇరాన్‌పై అమెరికా ఏ క్షణమైనా విరుచుకుపడే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో షెజెష్కియాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ట్రంప్ డెడ్‌లైన్‌ను పట్టించుకోని ఇరాన్, ప్రాణత్యాగానికి సిద్ధమన్న ఇరాన్ అధ్యక్షుడు

ట్రంప్ డెడ్‌లైన్‌ను పట్టించుకోని ఇరాన్, ప్రాణత్యాగానికి సిద్ధమన్న ఇరాన్ అధ్యక్షుడుఅమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్ దేశానికి విధించిన డెడ్ లైన్ మరికొన్ని గంటల్లో ముగియనుంది. ఈ నేపధ్యంలో కొన్నిగంటలకు ముందు ఇరాన్ అధ్యక్షుడు పెజెష్కియాన్ మాట్లాడుతూ... యుద్ధంలో ప్రాణాలను త్యాగం చేసేందుకు తనతోపాటు తమ దేశ పౌరులంతా సిద్ధంగా వున్నారని అన్నారు. అమెరికా పెట్టిన షరతులను అంగీకరించబోమనీ, అదేసమయంలో తాము పెట్టిన షరతులను అంగీకరిస్తే తక్షణమే యుద్ధ విరమణ చేస్తామని చెప్పారు. హర్మూజ్ జలసంధిని తెరవకపోతే మంగళవారం రాత్రి ఇరాన్ దేశంపై భారీ దాడులు చేస్తామనీ, రాత్రికి రాత్రే ఇరాన్ దేశం ఏమీ లేకుండా పోతుందని ట్రంప్ హెచ్చరించిన సంగతి తెలిసిందే.

రైలు ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉండండి : ఇరాన్ పౌరులకు ఇజ్రాయెల్ హెచ్చరిక

రైలు ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉండండి : ఇరాన్ పౌరులకు ఇజ్రాయెల్ హెచ్చరికఇరాన్ దేశ పౌరులకు ఇజ్రాయెల్ ఓ హెచ్చరిక చేసింది. రైలు ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉండాలని కోరింది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దేశాలు కలిసి ఇరాన్‌‍పై యుద్ధం చేస్తున్న విషయం తెల్సిందే. ముఖ్యంగా, ఇరాన్‌పై ఇజ్రాయెల్ భీకర దాడులు చేస్తోంది. ఇందులోభాగంగా, ప్రజా రవాణాను లక్ష్యంగా చేసుకుని మిస్సైల్ దాడులకు తెగబడుతోంది. అదేసమయంలో సాధారణ పౌరుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇజ్రాయెల్ ఓ హెచ్చరిక చేసింది. వచ్చే 12 గంటల పాటు రైలు ప్రయాణాలకు, రైలు మార్గాలకు సమీపంలో ఉండే ప్రజలు అక్కడి నుంచి దూరంగా వెళ్లిపోవాలని సూచించింది.

ఇంట్లో పిండి రుబ్బుకోవట్లేదా.. జాగ్రత్త పడండి.. ఆ పిండితో దోసెలు తిని చిన్నారుల మృతి.. ఎక్కడ?

ఇంట్లో పిండి రుబ్బుకోవట్లేదా.. జాగ్రత్త పడండి.. ఆ పిండితో దోసెలు తిని చిన్నారుల మృతి.. ఎక్కడ?ఇంట్లో పిండి రుబ్బుకోవడానికి టైమ్ లేదంటూ చాలామంది మార్కెట్లలో లభించే ఇడ్లీ పిండి, దోసెపిండిని తీసుకురావడం.. దాంతో టిఫిన్ చేసి పనిని ముగించుకోవడం చేస్తున్నారు. అయితే అది ఎంత ప్రమాదమో తెలిపేందుకు ఈ ఘటనే నిదర్శనం. అంగడి నుంచి తెచ్చిన పిండితో చేసిన దోసెలు తిని ఇద్దలు చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన అహ్మదాబాద్‌లో చోటుచేసుకుంది.

ఊబకాయం: అద్దంలో కనిపించే లావు కాదు, అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య సంక్షోభం

ఊబకాయం: అద్దంలో కనిపించే లావు కాదు, అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య సంక్షోభంనేను కొంచెం బరువు పెరిగానంతే, నాకు ఏ అనారోగ్యమూ లేదు- ఇది నేడు మన సమాజంలో వినిపిస్తున్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన భ్రమ. ఒక వైద్యుడిగా నేను నిత్యం చూస్తున్న వాస్తవం ఏమిటంటే, ఆ కొంచెం అనిపించే బరువు, శరీర అంతర్గత వ్యవస్థలను నిశ్శబ్దంగా చిన్నాభిన్నం చేస్తోంది. ఊబకాయం (Obesity) అనేది కేవలం బాహ్య రూపానికి సంబంధించిన అంశం కాదు; ఇది ఒక సంక్లిష్టమైన మెటబాలిక్ వ్యాధి. భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా తెలంగాణ వంటి రాష్ట్రాల్లోని పట్టణ జీవనశైలిలో ఊబకాయం వేగంగా విస్తరిస్తోంది.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు, ఏంటవి?

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు, ఏంటవి?డయాబెటిస్. ఒకసారి వస్తే దాన్ని పూర్తిగా తగ్గించడం కష్టమని అంటారు. ఐతే క్రమబద్ధమైన ఆహారపుటలవాట్లు, వ్యాయామం చేస్తుంటే దాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే కొన్ని రకాల పండ్లకు దూరంగా వుంటే శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో వుంటాయి. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఒక మామిడికాయలో 46 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కనుక దాన్ని తినరాదు. కప్పు ద్రాక్షపండ్లలో 23 గ్రాముల షుగర్ వుంటుంది కనుక దూరం పెట్టాలి. ఒక కప్పు చెర్రీ పండ్లలో 18 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కాబట్టి తినకపోవడం మంచిది.

హైదరాబాద్‌లో ట్రామా- ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్‌పై జాతీయ సదస్సును ప్రారంభించిన రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ శివ ప్రతాప్ శుక్లా

హైదరాబాద్‌లో ట్రామా- ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్‌పై జాతీయ సదస్సును ప్రారంభించిన రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ శివ ప్రతాప్ శుక్లాహైదరాబాద్‌లోని మెడికవర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ ట్రామా సైన్సెస్ ఆధ్వర్యంలో ట్రామా, కాన్ఫ్లిక్ట్ మెడిసిన్‌పై జాతీయ స్థాయి సదస్సు ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా ప్రారంభించారు. ఈ సదస్సులో దేశవ్యాప్తంగా, విదేశాల నుంచి విచ్చేసిన ఎమర్జెన్సీ వైద్య నిపుణులు, ట్రామా స్పెషలిస్టులు, విపత్తు నిర్వహణ నిపుణులు పాల్గొని, ప్రమాదాల సమయంలో అత్యవసర వైద్య సేవలను మరింత సమర్థవంతంగా అందించే విధానాలపై లోతైన చర్చలు జరిపారు. ముఖ్యంగా ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత తొలి గంటగా పరిగణించే “గోల్డెన్ అవర్”లో తీసుకోవాల్సిన చర్యల ప్రాధాన్యంపై విశేషంగా చర్చించారు.

యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించే ఫుడ్స్

యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించే ఫుడ్స్యూరిక్ యాసిడ్. ఇపుడీ అనారోగ్య సమస్య చాలామందిని వేధిస్తున్నది. యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు పెరగకుండా వుండాలంటే ఈ క్రింది 8 డ్రైఫ్రూట్స్ ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే మేలు కలుగుతుంది. శరీరానికి ఉపయోగపడే ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చెర్రీ పండ్లలో యాంటిఆక్సిడెంట్స్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలున్నందువల్ల ఇవి మేలు చేస్తాయి. జీడిపప్పు మంచి కొవ్వును పెంచి ఎల్డిఎల్ కొవ్వును తగ్గిస్తుంది, చెడు కొవ్వును నిర్మూలిస్తుంది. ఖర్జూరాలులో వున్న పొటాషియం నిల్వలు యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించేదుకు దోహదం చేస్తాయి.

Tulsi water, ఖాళీ కడుపుతో తులసి నీరు తాగితే?

Tulsi water, ఖాళీ కడుపుతో తులసి నీరు తాగితే?తులసి. తులసి ఆధ్యాత్మికపరంగానే కాకుండా ఆరోగ్యపరంగా కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. తులసి ఆకు ఒక్కటి నమిలినా ఎన్నో అనారోగ్యాలు దూరమవుతాయి. ఖాళీ కడుపుతో తులసి నీరు తాగితే శరీరానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తగినన్ని తులసి ఆకులను రాత్రిపూట మంచినీటిలో నానబెట్టుకుని ఆ నీటిని ఖాళీ కడుపుతో తాగాలి. ఈ తులసి నీటిని తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు, కడుపులో మంట సమస్యలు తగ్గిపోతాయి. తులసిలో వున్న యాంటిమైక్రోబయల్ గుణాల వల్ల శ్వాసకోస ఇబ్బందులు దూరమవుతాయి. ఖాళీ కడుపుతో ఉదయాన్నే తులసి నీటిని తాగడం వల్ల శరీరంలోని టాక్సిన్స్, క్రిములు నశిస్తాయి. తులసి నీటిని తాగేవారి చర్మం కాంతివంతంగా మిలమిల మెరిసిపోతుంది.
