Green Ammonia Plant: కాకినాడలో గ్రీన్ అమ్మోనియా ప్రాజెక్టు..
కాకినాడలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద గ్రీన్ అమ్మోనియా ప్రాజెక్ట్ను ప్రకటించడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ మరో పెద్ద పెట్టుబడిని సొంతం చేసుకుంది. దీనిని రాష్ట్రానికి ఒక చారిత్రాత్మక విజయంగా ఐటీ-మానవ వనరుల మంత్రి నారా లోకేష్ అభివర్ణించారు.
ఏఎం గ్రీన్ కాకినాడలో 1.5 ఎంపీటీఏ గ్రీన్ అమ్మోనియా ఎగుమతి టెర్మినల్ను ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ 7.5 జీడబ్ల్యూ పునరుత్పాదక శక్తితో పాటు 1 జీడబ్ల్యూ పంప్డ్ హైడ్రో స్టోరేజ్తో శక్తినిస్తుంది. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ రకమైన అతిపెద్దదిగా మారుతుంది.
ఈ ప్రాజెక్ట్ భారతదేశానికి ఒక మలుపు అని నారా లోకేష్ అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అమ్మోనియా రూపంలో గ్రీన్ ఎనర్జీని జర్మనీ, జపాన్, సింగపూర్లకు ఎగుమతి చేస్తుంది. $10 బిలియన్ల పెట్టుబడితో, ఈ ప్రాజెక్ట్ దాదాపు 8000 అధిక-నాణ్యత ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
ఇది ప్రపంచ గ్రీన్ ఎనర్జీ వాల్యూ చైన్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ను ముందంజలో ఉంచుతుంది. జనవరి 17న ఏఎం గ్రీన్ తన మొదటి పరికరాల ఎన్నికల వేడుకను నిర్వహిస్తుంది. కాకినాడలో ఇప్పటికే ఉన్న అమ్మోనియా-యూరియా ప్లాంట్ను మార్చడం ద్వారా కంపెనీ ఈ సౌకర్యాన్ని అభివృద్ధి చేస్తోంది.
కమీషన్ చేయడం దశలవారీగా జరుగుతుంది. 2027 నాటికి 0.5 ఎంపీటీఏ సామర్థ్యం, 2028 నాటికి 1 ఎంపీటీఏ సామర్థ్యం, 2030 నాటికి పూర్తి సామర్థ్యం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఇంటిగ్రేటెడ్ క్లీన్ ఎనర్జీ పాలసీ, 2024తో సమానంగా ఉంటుంది. ఈ విధానం ప్రకారం, రాష్ట్రం గ్రీన్ హైడ్రోజన్, గ్రీన్ అమ్మోనియాలో భారీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఈ సౌకర్యం నిర్మాణ సమయంలో, పునరుత్పాదక శక్తి, లాజిస్టిక్స్, పోర్ట్ సేవలు వంటి అనుబంధ రంగాలలో ఉపాధిని సృష్టిస్తుంది. ఇది ప్రాంతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థను గణనీయంగా పెంచుతుందని భావిస్తున్నారు.