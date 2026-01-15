స్వగ్రామంలో సంక్రాంతి సంబరాలు.. కుటుంబంతో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు
ఏపీలోని తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరి మండలం నారావారిపల్లెలో ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తన కుటుంబ సమేతంగా సంక్రాంతి సంబరాల్లో పాల్గొన్నారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆయన గ్రామ దేవత నాగాలమ్మ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఆ తర్వాత తన తల్లిదండ్రుల సమాధుల వద్ద నివాళులు అర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో చంద్రబాబు సతీమణి భువనేశ్వరి, కుమారుడు, ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్, వైజాగ్ ఎంపీ మార్గాని శ్రీభరత్, నారా లోకేశ్ కుమారుడు నారా దేవాంశ్, నటుడు నారా రోహిత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.