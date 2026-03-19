పాపికొండలకు సందర్శకుల తాకిడి.. గోదావరి నదిలో మొసళ్లు.. చేపల వేట

రాబోయే మూడు రోజుల్లో, భద్రాచలం ఆలయంలో శ్రీరాముని దర్శించుకున్న అనంతరం, ప్రధానంగా హైదరాబాద్ నుండి భారీ సంఖ్యలో పర్యాటకులు ప్రసిద్ధ పర్యాటక కేంద్రమైన పాపికొండలను సందర్శించే అవకాశం ఉంది. గురువారం అమావాస్య కావడంతో, కొంతమంది పర్యాటకులు పర్యాటక ప్రదేశాలకు వెళ్లడానికి ఆసక్తి చూపలేదు. ఈ సమయాన్ని వారు అశుభకరమైనదిగా భావించారు.
అంతేకాకుండా, ప్రజలు ఉగాది పండుగ వేడుకల్లో పాల్గొంటూ, ఇంట్లోనే ఉండి ఆ పర్వదినాన్ని జరుపుకుంటూ, ఉగాది పచ్చడిని ఆస్వాదించారు. గోదావరి నదీ మార్గం వెంబడి ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించడానికి, పర్యాటకులు శుక్రవారం నుండి గోదావరి నదిపై పడవ ప్రయాణం ద్వారా పాపికొండలకు బయలుదేరనున్నారు.
నదిలోని రాళ్లపైనా, ఇసుక దిబ్బలపైనా చేరి, ఎండలో సేదతీరుతున్న పెద్ద మొసళ్లు పర్యాటకులకు ఒక ప్రధాన ఆకర్షణగా మారాయి. గోదావరి నదిలో మొసళ్లు కనిపించడం అనేది ఇటీవలి కాలంలో చోటుచేసుకున్న ఒక పరిణామం. 2022లో నదికి వచ్చిన భారీ వరదలు, అలాగే వరద నీటితో ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్తిగా నిండిపోవడం వంటి కారణాల వల్ల, చిన్న మొసళ్లు నదిలోకి ప్రవేశించడానికి మార్గం సుగమమైంది.
గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా, అవి పూర్తి స్థాయి పరిమాణానికి పెరిగాయి. అంతేకాకుండా, పోలవరం ప్రాజెక్టు స్పిల్వే నిర్మాణం, నదీ జలాలు రిజర్వాయర్లో నిల్వ ఉండటం వల్ల, పడవ నడిపే వారి సంప్రదాయ చేపల వేట కార్యకలాపాలు తగ్గిపోయాయి. దీని ఫలితంగా చేపలు విరివిగా లభిస్తున్నాయి. వీటిని మొసళ్ళు ఆహారంగా స్వీకరించి, మరింత పెద్దవిగా పెరగడానికి దోహదపడింది. ఇప్పటివరకు, పాపికొండల ప్రాంతంలో పర్యాటకులపై మొసళ్ళు దాడి చేసినట్లు ఒక్క కేసు కూడా నమోదు కాలేదు. ఆ పర్యాటక కేంద్రంలోని పరిసరాలు సురక్షితమని ఇది సూచిస్తోంది.
పోచవరంలో, ఏపీ పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థకు చెందిన పడవతో పాటు, మరో 21 ప్రైవేట్ పర్యాటక పడవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సాధారణ రోజుల్లో, ఒకటి లేదా రెండు పడవలు నడుస్తుంటాయి. ఇవి రోజుకు సుమారు 120 నుండి 140 మంది పర్యాటకులను పోచవరం నుండి పాపికొండలకు చేరవేస్తాయి.
వారాంతాల్లో, సెలవు దినాల్లో, నాలుగు నుండి ఐదు పడవల్లో 400 నుండి 500 మంది పర్యాటకులు పాపికొండలను సందర్శిస్తుంటారు. మార్చి 20 నుండి రాబోయే మూడు రోజుల పాటు, రోజుకు ఎనిమిది నుండి 10 పడవల్లో 1,000 మందికి పైగా పర్యాటకులు పాపికొండలను సందర్శిస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, పర్యాటకులు పాపికొండల వద్ద ఒక రోజు కంటే ఎక్కువ సమయం గడిపేందుకు వీలుగా ఘాట్లు, మరుగుదొడ్లు, రెస్టారెంట్లు, హోటళ్ల వంటి మరిన్ని సౌకర్యాలను ఆశిస్తున్నారు. జూన్ 2027లో జరగనున్న గోదావరి పుష్కరాలకు ముందే, పాపికొండల పర్యాటక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఇటీవల పలు ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టులను ప్రకటించారు.
వీటిలో నదీ విహారాలు, బోటింగ్, పర్యావరణ అనుకూల రిసార్టులు, మరెన్నో ఇతర ఆకర్షణలు ఉన్నాయి. ఈ వారాంతంలో, అలాగే ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరీక్షలు ముగిసిన తర్వాత వచ్చే వేసవి సెలవుల్లోనూ హైదరాబాద్ నుండి పెద్ద సంఖ్యలో పర్యాటకులు పాపికొండలను సందర్శిస్తారని ఆశిస్తున్నట్లు అని బోటు యజమాని పి. సుదర్శన్ తెలిపారు.