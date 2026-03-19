శుక్రవారం, 20 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. పర్యాటక రంగం
  3. ఏపీ టూరిజం
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 19 మార్చి 2026 (22:48 IST)

పాపికొండలకు సందర్శకుల తాకిడి.. గోదావరి నదిలో మొసళ్లు.. చేపల వేట

Papikondalu
Papikondalu
రాబోయే మూడు రోజుల్లో, భద్రాచలం ఆలయంలో శ్రీరాముని దర్శించుకున్న అనంతరం, ప్రధానంగా హైదరాబాద్ నుండి భారీ సంఖ్యలో పర్యాటకులు ప్రసిద్ధ పర్యాటక కేంద్రమైన పాపికొండలను సందర్శించే అవకాశం ఉంది. గురువారం అమావాస్య కావడంతో, కొంతమంది పర్యాటకులు పర్యాటక ప్రదేశాలకు వెళ్లడానికి ఆసక్తి చూపలేదు. ఈ సమయాన్ని వారు అశుభకరమైనదిగా భావించారు. 
 
అంతేకాకుండా, ప్రజలు ఉగాది పండుగ వేడుకల్లో పాల్గొంటూ, ఇంట్లోనే ఉండి ఆ పర్వదినాన్ని జరుపుకుంటూ, ఉగాది పచ్చడిని ఆస్వాదించారు. గోదావరి నదీ మార్గం వెంబడి ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించడానికి, పర్యాటకులు శుక్రవారం నుండి గోదావరి నదిపై పడవ ప్రయాణం ద్వారా పాపికొండలకు బయలుదేరనున్నారు. 
 
నదిలోని రాళ్లపైనా, ఇసుక దిబ్బలపైనా చేరి, ఎండలో సేదతీరుతున్న పెద్ద మొసళ్లు పర్యాటకులకు ఒక ప్రధాన ఆకర్షణగా మారాయి. గోదావరి నదిలో మొసళ్లు కనిపించడం అనేది ఇటీవలి కాలంలో చోటుచేసుకున్న ఒక పరిణామం. 2022లో నదికి వచ్చిన భారీ వరదలు, అలాగే వరద నీటితో ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్తిగా నిండిపోవడం వంటి కారణాల వల్ల, చిన్న మొసళ్లు నదిలోకి ప్రవేశించడానికి మార్గం సుగమమైంది. 
 
గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా, అవి పూర్తి స్థాయి పరిమాణానికి పెరిగాయి. అంతేకాకుండా, పోలవరం ప్రాజెక్టు స్పిల్‌వే నిర్మాణం, నదీ జలాలు రిజర్వాయర్‌లో నిల్వ ఉండటం వల్ల, పడవ నడిపే వారి సంప్రదాయ చేపల వేట కార్యకలాపాలు తగ్గిపోయాయి. దీని ఫలితంగా చేపలు విరివిగా లభిస్తున్నాయి. వీటిని మొసళ్ళు ఆహారంగా స్వీకరించి, మరింత పెద్దవిగా పెరగడానికి దోహదపడింది. ఇప్పటివరకు, పాపికొండల ప్రాంతంలో పర్యాటకులపై మొసళ్ళు దాడి చేసినట్లు ఒక్క కేసు కూడా నమోదు కాలేదు. ఆ పర్యాటక కేంద్రంలోని పరిసరాలు సురక్షితమని ఇది సూచిస్తోంది. 
 
పోచవరంలో, ఏపీ పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థకు చెందిన పడవతో పాటు, మరో 21 ప్రైవేట్ పర్యాటక పడవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సాధారణ రోజుల్లో, ఒకటి లేదా రెండు పడవలు నడుస్తుంటాయి. ఇవి రోజుకు సుమారు 120 నుండి 140 మంది పర్యాటకులను పోచవరం నుండి పాపికొండలకు చేరవేస్తాయి. 
 
వారాంతాల్లో, సెలవు దినాల్లో, నాలుగు నుండి ఐదు పడవల్లో 400 నుండి 500 మంది పర్యాటకులు పాపికొండలను సందర్శిస్తుంటారు. మార్చి 20 నుండి రాబోయే మూడు రోజుల పాటు, రోజుకు ఎనిమిది నుండి 10 పడవల్లో 1,000 మందికి పైగా పర్యాటకులు పాపికొండలను సందర్శిస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు. 
 
ఇదిలా ఉండగా, పర్యాటకులు పాపికొండల వద్ద ఒక రోజు కంటే ఎక్కువ సమయం గడిపేందుకు వీలుగా ఘాట్లు, మరుగుదొడ్లు, రెస్టారెంట్లు, హోటళ్ల వంటి మరిన్ని సౌకర్యాలను ఆశిస్తున్నారు. జూన్ 2027లో జరగనున్న గోదావరి పుష్కరాలకు ముందే, పాపికొండల పర్యాటక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఇటీవల పలు ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టులను ప్రకటించారు. 
 
వీటిలో నదీ విహారాలు, బోటింగ్, పర్యావరణ అనుకూల రిసార్టులు, మరెన్నో ఇతర ఆకర్షణలు ఉన్నాయి. ఈ వారాంతంలో, అలాగే ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరీక్షలు ముగిసిన తర్వాత వచ్చే వేసవి సెలవుల్లోనూ హైదరాబాద్ నుండి పెద్ద సంఖ్యలో పర్యాటకులు పాపికొండలను సందర్శిస్తారని ఆశిస్తున్నట్లు అని బోటు యజమాని పి. సుదర్శన్ తెలిపారు.

మేమొచ్చేస్తున్నాం ట్రంప్, ఇరాన్ పని పడదాం: నాటో దేశాలు కబురు

మేమొచ్చేస్తున్నాం ట్రంప్, ఇరాన్ పని పడదాం: నాటో దేశాలు కబురుఅత్త మీద కోపం దుత్త మీద చూపిస్తున్నట్లు ఇరాన్ దేశం తన ఆగ్రహాన్ని అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ మీద కాకుండా గల్ఫ్ దేశాలపై చూపిస్తోంది. ఆ దేశాల్లోని అమెరికా స్థావరాలను తొలుత లక్ష్యంగా చేసుకున్న ఇరాన్, ఆ తర్వాత తన ప్రణాళిక మార్చింది. గల్ఫ్ దేశాల్లోని ఆయిల్ రిఫైనరీల మీద బాంబులు వేస్తోంది. తాజాగా ఖతార్ లోని ఓ చమురు కర్మాగారంపై దాడి చేయడంతో అది కాస్తా నాటో దేశాలకు తీవ్ర ఆగ్రహం తెప్పించింది. దీనితో బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఇటలీ, నెదర్లాండ్స్, జపాన్ దేశాలు ఇరాన్ దాడులను తీవ్రంగా ఖండించాయి.

నా పోరాటం.. డాడీ.. మోడీ.. చిన్నమోడీపైనే వుంటుంది.. కవిత

నా పోరాటం.. డాడీ.. మోడీ.. చిన్నమోడీపైనే వుంటుంది.. కవితతెలంగాణ జాగృతి అధినేత్రి కవిత తెలుగు ప్రజలకు తన ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. తన పోరాటం "డాడీ, మోదీ, చిన్న మోదీ"లకు వ్యతిరేకంగా ఉంటుందని ఆమె పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని "చిన్న మోదీ"గా సంబోధించడం కవితకు పరిపాటి. ఉగాది పండుగ ముగియడంతో, శ్రీరామనవమి పర్వదినం నాడు కవిత తన పార్టీ 'తెలంగాణ ప్రజా జాగృతి'ని ప్రారంభించవచ్చని భావిస్తున్నారు. అయితే, ఒక శుభ ముహూర్తాన తన పార్టీని అధికారికంగా ప్రకటిస్తానని కవిత సూచనప్రాయంగా మాత్రమే చెప్పారు. పార్టీ లోగో విషయానికి వస్తే, ఆమె "ధర్మ గంట"ను ఎంచుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.

పెళ్లికెళ్లి రసగుల్లా తిన్నాడు.. అది గొంతులో ఇరుక్కుపోయింది.. చివరికి?

పెళ్లికెళ్లి రసగుల్లా తిన్నాడు.. అది గొంతులో ఇరుక్కుపోయింది.. చివరికి?ఒక పెళ్లిలో దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన జరిగింది. రసగుల్లా గొంతులో ఇరుక్కోవడంతో ఒక వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. రసగుల్లా తింటుండగా అకస్మాత్తుగా ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి ఇబ్బంది పడటంతో, అక్కడున్న వారందరూ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లేలోపే ఆయన మరణించారు. ఆహారం పూర్తిగా శ్వాసనాళాన్ని బ్లాక్ చేయడంతో ఆక్సిజన్ శరీరానికి చేరలేదని వైద్యులు తెలిపారు. జార్ఖండ్‌లోని జంషెడ్‌పూర్‌లో జరిగిన ఒక పెళ్లి వేడుకలో ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది.

ఖతార్ లోని అతిపెద్ద గ్యాస్ ప్లాంట్ నాశనం: కట్టెపుల్లలతో వంట చేసే కాలం రావచ్చు

ఖతార్ లోని అతిపెద్ద గ్యాస్ ప్లాంట్ నాశనం: కట్టెపుల్లలతో వంట చేసే కాలం రావచ్చుచావు అంచున వున్నవాడికి చస్తే ఎంత, బ్రతికితే ఎంత. ఇప్పుడు ఇట్లానే వున్నది ఇరాన్ పరిస్థితి. చేతిలో వున్న బాంబులను ఎట్లాబడితే అట్లా, అమెరికా దేశానికి మద్దతుగా వున్న దేశాలపై వేసేస్తోంది. ఆ బాంబులు ఎటుబడితే అటు పడి ఇరాన్ పొరుగున వున్న గల్ఫ్ దేశాలు తీవ్ర నష్టాన్ని చవిచూస్తున్నాయి. తాజాగా ఇరాన్ వేసిన క్షిపణి ఒకటి ఖతార్‌లోని అతిపెద్ద ద్రవీకృత సహజ వాయువు (LNG) ప్లాంట్ అయిన రాస్ లఫాన్‌పై పడటంతో ఆ కేంద్రానికి నిప్పు అంటుకున్నది. ఈ ప్లాంట్ నుంచి ప్రపంచానికి అందే 50 శాతం చమురు, గ్యాస్ సరఫరాకి అంతరాయం ఏర్పడనుంది.

నితిన్ గడ్కరీ ముందు కూర్చున్న ఆర్కే రోజా.. వెనక నిలబడిన తనుజ.. ఎందుకు?

నితిన్ గడ్కరీ ముందు కూర్చున్న ఆర్కే రోజా.. వెనక నిలబడిన తనుజ.. ఎందుకు?వైసీపీకి చెందిన కొందరు సభ్యులు కేంద్ర ఆర్ అండ్ బి మంత్రి నితిన్ గడ్కారిని కలిశారు. ఈ ప్రతినిధుల జాబితాలో ఎంపీలు మిథున్ రెడ్డి, మద్దాలి గురుమూర్తి, ఎమ్మెల్యే తనుజా రాణి, మాజీ ఎమ్మెల్యే రోజా ఉన్నారు. అయితే, వైసీపీ శ్రేణులలో మత సామరస్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడాన్ని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు హానికరమైన అంశంగా గుర్తించారు. ఈ చిత్రంలో, నితిన్ గడ్కరీ, వరుసలో మిథున్ రెడ్డి, రోజా ఆసీనులై ఉండగా, ఎంపీ గురుమూర్తి, ఎమ్మెల్యే తనుజ మాత్రం నిలబడి ఉండటాన్ని ప్రజలు ఎత్తి చూపుతున్నారు.

Watch More Videos

చెడు కొలెస్ట్రాల్ కరిగిపోవాలంటే తేనెతో ఈ పదార్థాలు తింటే చాలు

చెడు కొలెస్ట్రాల్ కరిగిపోవాలంటే తేనెతో ఈ పదార్థాలు తింటే చాలుకొలెస్ట్రాల్. ఈ సమస్యతో చాలామంది సతమతమవుతుంటారు. కొలెస్ట్రాల్ కారణంగా గుండె సమస్యలు కూడా తలెత్తుతాయి. ఈ సమస్య వల్ల పలు అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. కొలెస్ట్రాల్ తగ్గాలంటే అనుసరించాల్సిన మార్గాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. స్వచ్ఛమైన తేనెకి వెల్లుల్లిని కలిపి తింటే కొలెస్ట్రాల్ కరిగిపోతుంది. తేనెతో పాటు దాల్చిన చెక్క పొడిని కలిపి ఉదయాన్నే పరగడుపున తాగితే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించుకోవచ్చు. తేనెలో ఉసిరి కాయలను నానబెట్టి తింటుంటే కొలెస్ట్రాల్ క్రమేణా కరిగిపోతుంది. అవిసె గింజలు ప్రతిరోజూ కాసిన్ని తింటుంటే కొలెస్ట్రాల్ సమస్యను వదిలించుకోవచ్చు. కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలోనూ, జీవక్రియను మెరుగుపరచడంలోను గ్రీన్ టీ సాయపడుతుంది.

స్ట్రాబెర్రీలు ఎందుకు తినాలి, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

స్ట్రాబెర్రీలు ఎందుకు తినాలి, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?బ్లూబెర్రీ, స్ట్రాబెర్రీ అన్నింటిలో సెల్ డ్యామేజ్‌ని తగ్గించే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ పదార్ధాలు ఉన్నాయి. ఇందులో ఉండే విటమిన్ సి, యాంటి ఆక్సిడెంట్స్ పుష్కలంగా ఉండి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు కలిగిస్తుంది. ఇందులో ఉండే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. స్ట్రాబెర్రీలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు కంటి శుక్లాలు నివారించడంలో, అంధత్వాన్ని దూరం చేయడంలో మేలు చేస్తాయి. బ్లాక్ బెర్రీలోని విటమిన్స్ గుండెకు, ప్రసరణ వ్యవస్థకు ఎంతో మేలు చేస్తాయి. స్ట్రాబెర్రీ ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటే ఓరల్ క్యాన్సర్‌ను అడ్డుకోవచ్చని తాజా అధ్యయనంలో తేలింది. స్ట్రాబెర్రీలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్స్, ఫైటోకెమికల్స్ పుష్కలంగా ఉండటం చేత, కీళ్ళనొప్పులను నివారిస్తుంది.

మంచినీరు ఇలా తాగితే శరీరానికి మంచి జరుగుతుంది

మంచినీరు ఇలా తాగితే శరీరానికి మంచి జరుగుతుందిమంచినీళ్లు. మన శరీరానికి తగినంత మంచినీళ్లు త్రాగటం చాలా ముఖ్యం. కానీ ఈ పనులు చేసే ముందు మీరు తప్పనిసరిగా నీరు త్రాగాలి. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఉదయం నిద్రలేచిన తర్వాత చేయవలసిన మొదటి పని గోరువెచ్చని మంచినీరు త్రాగడం. భోజనానికి 30 నిమిషాల ముందు మంచినీరు త్రాగాలి. పడుకునే ముందు కూడా 1 గ్లాసు మంచినీరు త్రాగాలి. స్నానం చేసే ముందు ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని మంచినీరు తాగాలి. వ్యాయామానికి ముందు, తరువాత మంచినీరు త్రాగాలి. తలనొప్పి వచ్చినా మంచినీళ్లు తాగాలి. మధ్యాహ్నం నిద్ర వచ్చినప్పుడు కూడా మంచినీళ్లు తాగండి.

వేసవిలో పెరుగు, మజ్జిగ: ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

వేసవిలో పెరుగు, మజ్జిగ: ప్రయోజనాలు ఏమిటి?వేసవి కాలంలో పెరుగు, మజ్జిగ తీసుకుంటుంటే శరీరానికి చలవచేస్తుందని చెబుతారు పోషకాహార నిపుణులు. పాల పదార్థమైన పెరుగుతోనే చాలామంది అన్నం తింటుంటారు. ఉదయాన్నే పెరుగులో ఉల్లిపాయ లేదా మిరపకాయ నంజుకుని తినేస్తారు. పెరుగుతో శరీరానికి కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 1. కొద్దిగా జీల‌క‌ర్ర ‌ను తీసుకుని పొడి చేసి దాన్ని ఓ కప్పు పెరుగులో క‌లుపుకుని తింటే త్వ‌ర‌గా బ‌రువు త‌గ్గుతారు. 2. కొద్దిగా న‌ల్ల ఉప్పును తీసుకుని బాగా పొడి చేయాలి. దాన్ని ఓ క‌ప్పు పెరుగులో క‌లుపుకుని తాగాలి. దీంతో జీర్ణ సంబంధ స‌మ‌స్య‌లు దూర‌మ‌వుతాయి. ప్ర‌ధానంగా గ్యాస్‌, అసిడిటీ వంటివి త‌గ్గుతాయి.

భవిష్యత్ ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం సైన్స్-పరిశోధనలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలి: డాక్టర్ అంజిరెడ్డి స్మారక ఉపన్యాసం

భవిష్యత్ ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం సైన్స్-పరిశోధనలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలి: డాక్టర్ అంజిరెడ్డి స్మారక ఉపన్యాసంహైదరాబాద్: శాస్త్రవేత్త, పారిశ్రామికవేత్త, దాత అయిన డాక్టర్ కె. అంజిరెడ్డి 13వ వర్ధంతి సందర్భంగా, ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఏర్పాటు చేసిన డాక్టర్ అంజిరెడ్డి మెమోరియల్ లెక్చర్ నాల్గవ ఎడిషన్‌ను డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్(డాక్టర్ రెడ్డీస్) ఈరోజు నిర్వహించింది. ఆయన జీవితం, వారసత్వం యొక్క ప్రధాన స్తంభాలను ప్రతిబింబించేలా, సైన్స్, సొసైటీ- సస్టైనబిలిటీ (సైన్స్, సమాజం, స్థిరత్వం) నినాదంగా.. డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ మరియు డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లైఫ్ సైన్సెస్ సంయుక్తంగా 2023లో ఈ ఉపన్యాస సిరీస్‌ను ప్రారంభించాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com