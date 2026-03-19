ప్రేమికుడిని కలవనివ్వలేదు.. మనస్తాపంతో ఇంటర్ విద్యార్థిని ఆత్మహత్య
ప్రేమికుడికి కలవనీయకుండా తల్లిదండ్రులు అడ్డుకున్నారనే మనస్తాపంతో 19 ఏళ్ల విద్యార్థిని ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన హైదరాబాద్, చిల్కలగూడ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. చిల్కలగూడ, శ్రీనివాసనగర్లో, తన స్నేహితుడు జగదీష్ను కలవకుండా తల్లిదండ్రులు అడ్డుకున్నారనే కారణంతో ఒక 19 ఏళ్ల విద్యార్థిని జమీనా తన ఇంట్లోనే ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
ఆఫీసుల నుండి ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన ఆమె తల్లిదండ్రులు, రమాదేవి, కోటేశ్వరరావు, ఎంతసేపూ కాలింగ్ బెల్ కొట్టినా తలుపు తెరవకపోవడంతో.. ఇరుగుపొరుగు వారి సహాయంతో తలుపులు బద్దలు కొట్టి లోపలికి వెళ్లగా, ఆమె విగతజీవిగా కనిపించిందని చిల్కలగూడ ఎస్హెచ్ఓ వి. రామకృష్ణ తెలిపారు.
జమీనా ఇటీవలనే తన ఇంటర్మీడియట్ ద్వితీయ సంవత్సరం పూర్తి చేసుకుంది. ఆమె జగదీష్ను ప్రేమించింది. ఆమె ప్రేమ ప్రతిపాదనను తల్లిదండ్రులు తిరస్కరించడంతోనే, ఆమె ఈ తీవ్రమైన నిర్ణయం తీసుకుని ఉంటుందని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
అయితే తన కుమార్తె మరణానికి జగదీషే కారణమని జమీనా తల్లి రమాదేవి ఆరోపించారు. ఇంకా పోలీసులకు జగదీష్పై ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు భారతీయ న్యాయ సంహితలోని సెక్షన్ 194 కింద అనుమానాస్పద మరణంగా కేసు నమోదు చేశారు.
ప్రస్తుతం కేసు దర్యాప్తులో ఉంది. పోస్ట్మార్టం నివేదిక అందిన తర్వాత, అలాగే తదుపరి విచారణ పూర్తయ్యాక, చట్టం ప్రకారం తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని రామకృష్ణ తెలిపారు.