Saudi: మా రాజ్యం ఎటువంటి ఒత్తిడికీ తలొగ్గదు.. సౌదీ వార్నింగ్
కొనసాగుతున్న ఇరాన్ సంఘర్షణలో తమ తక్షణ ప్రాధాన్యత గల్ఫ్ దేశాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని జరుగుతున్న దాడులను నిలిపివేయడమేనని సౌదీ అరేబియా పునరుద్ఘాటించింది. ప్రాంతీయ స్థిరత్వాన్ని పరిరక్షించడంపైనే తమ రాజ్యం దృష్టి సారించిందని విదేశాంగ మంత్రి ప్రిన్స్ ఫైసల్ బిన్ ఫర్హాన్ అల్ సౌద్ చెప్పినట్లు అల్ జజీరా నివేదించింది.
అయితే, రెచ్చగొడితే ఇరాన్పై సైనిక చర్య తీసుకునే హక్కు ఆ దేశానికి ఇప్పటికీ ఉంది. రియాద్లో జరిగిన విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశం అనంతరం విలేకరులతో సౌదీ విదేశాంగ మంత్రి మాట్లాడుతూ "ఇప్పుడు నేను పట్టించుకునేది ఏమిటంటే, నా దేశంపై, ఈ సంఘర్షణలో పాలుపడని నా పొరుగు దేశాలపై జరుగుతున్న దాడులు ఆగిపోవడం. ఈ దాడులను ఆపడానికి రియాద్ అందుబాటులో ఉన్న అన్ని మార్గాలను ఉపయోగిస్తుంది" మంత్రి తెలిపారు.
ఈ దాడులను అరికట్టడానికి మాకున్న ప్రతి సాధనాన్ని, రాజకీయ, ఆర్థిక, దౌత్యపరంగా వినియోగించుకోబోతున్నామని అల్ జజీరా కథనం ప్రకారం ఆయన పేర్కొన్నారు. అదే సమయంలో, అవసరమైతే సైనికపరంగా ప్రతిస్పందించే హక్కు తమకు ఉందని సౌదీ అరేబియా హెచ్చరించింది.
ఇరాన్ తన పొరుగు దేశాలతో చర్చలు జరపడాన్ని విశ్వసించదని, దానికి బదులుగా తన పొరుగు దేశాలపై ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తుందని యువరాజు ఫైసల్ వ్యాఖ్యానించారు. అయితే ఇటువంటి ఎత్తుగడలు విఫలమవుతాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
మా రాజ్యం ఎటువంటి ఒత్తిడికీ తలొగ్గదు. పైగా, ఈ ఒత్తిడి ఇరాన్కే ఎదురుదెబ్బగా పరిణమిస్తుంది... రాజకీయంగానే కాకుండా, నైతికంగా కూడా ఇది వారికి ప్రతికూలంగా మారుతుందని నేను విశ్వసిస్తున్నాను.
అంతేకాకుండా, మేము ఇప్పటికే స్పష్టంగా ప్రకటించినట్లుగా, అవసరమైతే సైనిక చర్యలు తీసుకునే హక్కు మాకు కచ్చితంగా ఉందని తెలిపారు. టెహ్రాన్ తన చర్యలను పునఃసమీక్షించుకుంటుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.