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పాపికొండలకు తగ్గిన పర్యాటకులు.. ఎందుకో తెలుసా?
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పోలవరం జిల్లాలో ఉన్న పాపికొండలకు వచ్చే పర్యాటకులను అనుమతించబోయేది లేదని పర్యాటక శాఖ వెల్లడించింది. ఆ ప్రాంతంలో సంచరిస్తున్న పులి కారణంగా గిరిజన గ్రామస్తులలో భయాందోళనలు నెలకొనడమే కాకుండా, పాపికొండలకు వచ్చే పర్యాటకుల సంఖ్యపై కూడా ప్రభావం పడింది.
పరగసనిపాడు, కుడిపల్లి, బోడిగూడెం గ్రామాల్లో ఈ పులి కనిపించిందని అటవీ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. దీనివల్ల దేవీపట్నంలోని గాంధీ పోచమ్మ ఆలయానికి వెళ్లే రహదారిని మూసివేయడంతో పర్యాటకుల రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. ఈ మూసివేత ఆ ప్రాంత పర్యాటక రంగాన్ని గణనీయంగా ప్రభావితం చేసింది. ఫలితంగా పాపికొండలకు వచ్చే పర్యాటకుల సంఖ్యలో భారీ తగ్గుదల కనిపించింది.
పులి కోసం నిరంతరం పర్యవేక్షణ కొనసాగుతుండటంతో గిరిజన వర్గాలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉన్నాయి. ఇంతలో, ఆ పెద్ద పులిని పట్టుకునేందుకు సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. దాదాపు మూడు నెలలుగా ఆ ప్రాంతంలో సంచరిస్తున్న ఆ జంతువును పట్టుకోవడానికి అటవీ శాఖ బృందాలు గురువారం అర్ధరాత్రి వరకు ప్రయత్నించినప్పటికీ విఫలమయ్యాయి. దట్టమైన అటవీ ప్రాంతం కారణంగా ఈ పని అత్యంత సవాలుగా మారిందని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.
రేడియో కాలర్ మరియు డ్రోన్ కెమెరాల ద్వారా పులి కదలికలను పర్యవేక్షిస్తుండగా, అటవీ శాఖ ఉన్నతాధికారుల సమన్వయంతో హనుమాన్ బృందాలు, వన్యప్రాణి నిపుణులు పులిని పట్టుకునే ఆపరేషన్కు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు.
జేఈఈ అడ్వాన్స్ 2026 విద్యార్థుల వ్యక్తిగత డేటా లీక్
దేశంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక పరీక్షల్లో జేఈఈ అడ్వాన్స్ ఒకటి. అయితే, ఈ యేడాది జరిగిన జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2026 పరీక్షకు హాజరైన విద్యార్థుల వ్యక్తిగత డేటా మొత్తం లీకైనట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ వార్తలను ఐఐటీ రూర్కెలా ఖండించింది. జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ పరీక్షకు హాజరైన విద్యార్థుల వ్యక్తిగత డేటా లీకైనట్టు వస్తున్న వార్తల్లో ఏమాత్రం నిజం లేదని స్పష్టం చేసింది.
జనసేన రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా లింగమనేని రమేష్
జనసేన పార్టీ రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా లింగమనేని రమేశ్ పేరు దాదాపు ఖరారైంది. శుక్రవారం సాయంత్రం ఆయన పేరును పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కల్యాణ్ అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. రాష్ట్రం నుంచి ఖాళీ అయిన నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాల్లో మూడు తెదేపా, ఒకటి జనసేన తీసుకోవాలని నిర్ణయించాయి.
దక్షిణాదిలో పెరిగిపోతున్న వితంతువులు.. ఎందుకని?
గోవా స్టైల్లో ఏపీలో షాక్స్ బీచ్..
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పర్యాటక రంగానికి అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తూ, దానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకురావడానికి తీవ్రంగా కృషి చేస్తోందన్న విషయం తెలిసిందే. భారీ సంఖ్యలో పర్యాటకులను ఆకర్షించే విధానాన్ని రూపొందించడమే కీలకమైన అంశం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో, గోవాలో కనిపించే తరహాలోనే సముద్ర తీరంలో షాక్స్, మద్యం విక్రయ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసే ఆలోచనను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తుండటం ఆసక్తికరమైన పరిణామం.
కర్నాటకలో మంత్రులకు శాఖల కేటాయింపు.. సీఎం వద్దే ఆర్థిక శాఖ
కర్నాటక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమార్ తాజాగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఆ తర్వాత తన మంత్రివర్గంలో చేరిన మంత్రులకు గురువారం రాత్రి శాఖలను కేటాయించారు. శాఖల్లో అత్యంత ముఖ్యమైన ఆర్థిక శాఖను తన వద్దే ఉంచుకోగా, హోం మంత్విత్వ శాఖను మాత్రం ప్రియాంక్ ఖర్గేకు ఇచ్చారు. ఈ మేరకు ఆ రాష్ట్ర గవర్నర్ థావర్ చంద్ గెహ్లాట్ ఆమోదించిన అధికారిక జాబితా గురువారం రాత్రి విడుదలైంది.
సబ్జా గింజల నీటిని తాగితే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
సబ్జా గింజలు. ఇవి ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. సబ్జాల్లో వున్న ఆల్ఫా-లినోలెనిక్ యాసిడ్ శరీరంలో కొవ్వును కరిగించడంలో సహాయపడుతుంది. సబ్జా గింజలను తినడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ మెరుగ్గా పనిచేస్తుంది, ఇది టైప్ 2 డయాబెటిస్ రోగులకు మంచిది.
కావేరీ ఆస్పత్రిలో అరుదైన అత్యంత క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ సక్సెస్
చెన్నై, వడపళని కావేరి ఆసుపత్రి వైద్య రంగంలో ఒక అరుదైన ఘనతను సాధించింది. వివిధ వైద్య విభాగాల నిపుణుల సమష్టి కృషితో ఒక సంక్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. స్త్రీ జననేంద్రియాలలోని పెద్దప్రేగు (కోలన్), యోని భాగం మధ్య ఏర్పడిన అసాధారణ రంధ్రం కారణంగా, 73 ఏళ్ల వృద్ధురాలు 2018 నుండి తరచుగా యోని స్రావాలు, తరచుగా వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ల వంటి తీవ్రమైన సమస్యలతో బాధపడుతోంది. సాధారణంగా గుండెలోని రంధ్రాలను మూసివేయడానికి ఉపయోగించే ఒక వైద్య పరికరాన్ని ఉపయోగించి, వైద్యులు ఈ మహిళ పెద్ద ప్రేగు, యోని మధ్య ఉన్న రంధ్రాన్ని విజయవంతంగా మూసివేశారు.
ఎంజీఎం మలర్ హెల్త్కేర్ ఆస్పత్రిలో అతి క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ సక్సెస్
చెన్నై నగరంలో ఉన్న కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన ఎంజీఎం మలర్ హెల్త్కేర్ ఆస్పత్రిలో అత్యంత క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఒకేసారి పక్షపాతం, గుండెపోటు వచ్చిన 68 మంది యేళ్ల మహిళకు ఏకకాలంలో ఈ క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను పూర్తి చేశారు. వైద్యులు అతి తక్కువ కోతతో చేసే సింగిల్ - పోర్టల్ విధానం ద్వారా మెదడులో స్టెంట్ అమర్చడం, కెరోటిడ్ యాంజియోప్లాస్టీ, కరోనరీ యాంజియోప్లాస్టీని విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
టీలో కల్తీని ఎలా గుర్తించాలి?
టీ అనేది కేవలం ఒక అలవాటు కంటే ఎక్కువ; అది సౌకర్యం, సంప్రదాయంలో లోతుగా మిలితమైపోయిన ఒక ఆచారం. అయినప్పటికీ, దాని సుపరిచితమైన సువాసన, రుచి వెనుక ఒక ఆందోళనకరమైన విషయం దాగి ఉంది: అదే టీ ఆకులు లేదంటే ప్యాకెట్లు కాకుండా వదులుగా వుండే టీ పొడిలో కల్తీ. ఆహార భద్రతపై అవగాహన పెరగడంతో వినియోగదారులు అసలైన టీని ఎలా గుర్తించాలో, నాణ్యత, ఆరోగ్యం రెండింటికీ హాని కలిగించే ఉత్పత్తులను ఎలా నివారించాలో తెలుసుకోవడానికి ఎక్కువగా ప్రయత్నిస్తున్నారు.
కొందరు వెల్లకిలా పడుకుంటే విపరీతంగా గురక పెడతారు, కారణం ఏంటి?
గురక. ఈ గురక పెట్టేవారితో ఇబ్బందిపడే కుటుంబ సభ్యులను అడిగితే తెలుస్తుంది వారు పడే బాధ ఏమిటో? కొన్నిసార్లు రాత్రివేళ చేసే రైలు ప్రయాణాలు, బస్సు ప్రయాణాల్లో కూడా కొందరు విపరీతంగా గురకపెడుతూ పక్కవారికి నిద్ర లేకుండా చేస్తుంటారు. ఐతే కొంతమందిలో ప్రత్యేకించి వెల్లకిలా పడుకున్నప్పుడు విపరీతంగా గోండ్రుమంటూ గురక ఎక్కువ పెట్టడం జరుగుతుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనికి కారణాలను కూడా విశ్లేషిస్తున్నారు. కండరాలు లూజ్ అవ్వడం వల్ల గురక వస్తుంది. మనం గాఢనిద్రలోకి వెళ్లినప్పుడు మన గొంతు, నాలుక, నోటి పైభాగంలో ఉండే మెత్తటి అంగిలి కండరాలు పూర్తిగా రిలాక్స్ అవుతాయి. ఫలితంగా గురక వస్తుంది.