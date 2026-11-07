ఏపీలో తొమ్మిది ఎయిర్పోర్టులు.. కుప్పం, శ్రీకాకుళంలో విమానాశ్రయాలకు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్?
కుప్పం, శ్రీకాకుళంలో కొత్త విమానాశ్రయాలను అభివృద్ధి చేయాలన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రణాళికలు విజయవంతం అయ్యాయి. ఈ రెండు ప్రాజెక్టులకు కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ స్థల అనుమతిని మంజూరు చేసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు అభివృద్ధిలో తదుపరి దశకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్, సాధ్యమయ్యే అభివృద్ధి నమూనాలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలను సమర్పించింది. ఈ విమానాశ్రయాలను ప్రభుత్వ నియంత్రిత నమూనాతో అభివృద్ధి చేయాలా లేక పబ్లిక్-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం (పీపీపీ) పద్ధతిలో అభివృద్ధి చేయాలా అని అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.
అభివృద్ధి నమూనా ఖరారైన తర్వాత, ఏపీఏడీసీఎల్ అవసరమైన అనుమతులు, టెండరింగ్ ప్రక్రియతో ముందుకు వెళ్తుందని భావిస్తున్నారు. ఆసక్తిగల డెవలపర్ల నుంచి ప్రతిపాదనలను ఆహ్వానించేందుకు కార్పొరేషన్ సిద్ధమవుతోంది.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన విస్తృత విమానయాన మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణ ప్రణాళికలో భాగంగా ఈ రెండు విమానాశ్రయాల కోసం భూమిని గుర్తించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్, సుమారు రూ. 6,418 కోట్ల ఉమ్మడి వ్యయంతో తొమ్మిది విమానాశ్రయాలను అభివృద్ధి చేయాలని ప్రతిపాదించింది.
ప్రతిపాదిత ప్రదేశాలలో కుప్పం, శ్రీకాకుళం, నాగార్జున సాగర్, తుని-అన్నవరం, తాడేపల్లిగూడెం, ఒంగోలు, అనంతపురం, అమరావతి, దగదర్తి ఉన్నాయి. శ్రీకాకుళం విమానాశ్రయం కోసం, అధికారులు సుమారు 1,185.56 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఒక ముసాయిదా మాస్టర్ ప్లాన్ను సిద్ధం చేశారు. మొదటి దశకు రూ. 750.52 కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా వేయగా, 2030 నాటికి దీనిని పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఏఏఐ), రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల భాగస్వామ్యాలతో సహా వివిధ అభివృద్ధి ఏర్పాట్లను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ నమూనాపై తుది నిర్ణయం వెలువడాల్సి ఉంది.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ప్రతిపాదించిన కుప్పం విమానాశ్రయం మొదటి దశకు రూ. 734 కోట్లు అవసరమవుతాయని అంచనా. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుమారు 1,788 ఎకరాలను గుర్తించగా, అందులో దాదాపు 1,300 ఎకరాలను ఇప్పటికే సేకరించింది.
ప్రాజెక్ట్ ప్రతిపాదనలలో భూసేకరణకు రూ. 198.75 కోట్లు, మౌలిక సదుపాయాలకు రూ. 146 కోట్లు కేటాయించారు. కుప్పం విమానాశ్రయం రెండు దశలకు కలిపి అంచనా పెట్టుబడి రూ. 1,142.10 కోట్లు. ఈ సైట్ అనుమతులు ఆ రెండు ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైన నియంత్రణపరమైన అడుగును సూచిస్తాయి.
అయితే, నిర్మాణం ప్రారంభం కావడానికి ముందు మరికొన్ని చట్టబద్ధమైన అనుమతులు, ఆర్థిక ఏర్పాట్లు, ప్రాజెక్ట్ ఆమోదాలు అవసరమవుతాయి. ప్రతిపాదిత విమానాశ్రయాల ద్వారా ప్రాంతీయ అనుసంధానత మెరుగుపడుతుందని, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ దక్షిణ ప్రాంతం, ఉత్తర తీర జిల్లాల్లో ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు ఊతం లభిస్తుందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆశిస్తోంది.