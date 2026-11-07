  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
  4. AP Plans Nine Airports, Central Site Clearance
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 7 November 2026 (18:29 IST)

ఏపీలో తొమ్మిది ఎయిర్‌పోర్టులు.. కుప్పం, శ్రీకాకుళంలో విమానాశ్రయాలకు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్?

flight
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (18:29 IST)
google-news
కుప్పం, శ్రీకాకుళంలో కొత్త విమానాశ్రయాలను అభివృద్ధి చేయాలన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రణాళికలు విజయవంతం అయ్యాయి. ఈ రెండు ప్రాజెక్టులకు కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ స్థల అనుమతిని మంజూరు చేసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు అభివృద్ధిలో తదుపరి దశకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎయిర్‌పోర్ట్స్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్, సాధ్యమయ్యే అభివృద్ధి నమూనాలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలను సమర్పించింది. ఈ విమానాశ్రయాలను ప్రభుత్వ నియంత్రిత నమూనాతో అభివృద్ధి చేయాలా లేక పబ్లిక్-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం (పీపీపీ) పద్ధతిలో అభివృద్ధి చేయాలా అని అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.
 
అభివృద్ధి నమూనా ఖరారైన తర్వాత, ఏపీఏడీసీఎల్ అవసరమైన అనుమతులు, టెండరింగ్ ప్రక్రియతో ముందుకు వెళ్తుందని భావిస్తున్నారు. ఆసక్తిగల డెవలపర్‌ల నుంచి ప్రతిపాదనలను ఆహ్వానించేందుకు కార్పొరేషన్ సిద్ధమవుతోంది.
 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన విస్తృత విమానయాన మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణ ప్రణాళికలో భాగంగా ఈ రెండు విమానాశ్రయాల కోసం భూమిని గుర్తించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్, సుమారు రూ. 6,418 కోట్ల ఉమ్మడి వ్యయంతో తొమ్మిది విమానాశ్రయాలను అభివృద్ధి చేయాలని ప్రతిపాదించింది.
 
ప్రతిపాదిత ప్రదేశాలలో కుప్పం, శ్రీకాకుళం, నాగార్జున సాగర్, తుని-అన్నవరం, తాడేపల్లిగూడెం, ఒంగోలు, అనంతపురం, అమరావతి, దగదర్తి ఉన్నాయి. శ్రీకాకుళం విమానాశ్రయం కోసం, అధికారులు సుమారు 1,185.56 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఒక ముసాయిదా మాస్టర్ ప్లాన్‌ను సిద్ధం చేశారు. మొదటి దశకు రూ. 750.52 కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా వేయగా, 2030 నాటికి దీనిని పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
 
ఎయిర్‌పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఏఏఐ), రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల భాగస్వామ్యాలతో సహా వివిధ అభివృద్ధి ఏర్పాట్లను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ నమూనాపై తుది నిర్ణయం వెలువడాల్సి ఉంది.
 
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ప్రతిపాదించిన కుప్పం విమానాశ్రయం మొదటి దశకు రూ. 734 కోట్లు అవసరమవుతాయని అంచనా. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుమారు 1,788 ఎకరాలను గుర్తించగా, అందులో దాదాపు 1,300 ఎకరాలను ఇప్పటికే సేకరించింది.
 
ప్రాజెక్ట్ ప్రతిపాదనలలో భూసేకరణకు రూ. 198.75 కోట్లు, మౌలిక సదుపాయాలకు రూ. 146 కోట్లు కేటాయించారు. కుప్పం విమానాశ్రయం రెండు దశలకు కలిపి అంచనా పెట్టుబడి రూ. 1,142.10 కోట్లు. ఈ సైట్ అనుమతులు ఆ రెండు ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైన నియంత్రణపరమైన అడుగును సూచిస్తాయి.
 
అయితే, నిర్మాణం ప్రారంభం కావడానికి ముందు మరికొన్ని చట్టబద్ధమైన అనుమతులు, ఆర్థిక ఏర్పాట్లు, ప్రాజెక్ట్ ఆమోదాలు అవసరమవుతాయి. ప్రతిపాదిత విమానాశ్రయాల ద్వారా ప్రాంతీయ అనుసంధానత మెరుగుపడుతుందని, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ దక్షిణ ప్రాంతం, ఉత్తర తీర జిల్లాల్లో ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు ఊతం లభిస్తుందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆశిస్తోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
పులివెందుల, మైదుకూరు జెడ్పీటీసీ స్థానాలను కైవసం చేసుకున్న టీడీపీ

Anushka Shetty;s 45 years: అనుష్క శెట్టి 45వ పుట్టినరోజున శుభాకాంక్షలు తెలిపిన అభిమానులు

Anushka Shetty;s 45 years: అనుష్క శెట్టి 45వ పుట్టినరోజున శుభాకాంక్షలు తెలిపిన అభిమానులు1981 నవంబర్ 7న మంగళూరులో స్వీటీ శెట్టిగా జన్మించిన ఈ నటి, పరాక్రమవంతురాలైన యోధురాలు దేవసేన పాత్రలో నటించిన బాహుబలి, అలాగే బిల్లా, మిర్చి, అరుంధతి, మరియు రుద్రమదేవి వంటి ఐకానిక్ చిత్రాలలో నటించారు. బాహుబలి మరియు ప్రైమ్ వీడియో ఇండియా అధికారిక ఖాతాలు, ఆమె అద్భుతమైన ఉనికి, హుందాతనం మరియు బహుముఖ ప్రదర్శనలను ప్రశంసిస్తూ అభిమానులతో కలిశాయి.

Naga Chaitanya: వృషకర్మ నుంచి స్వాగ్ అటిట్యూడ్‌తో ‘స్వాగ్ ఆఫ్ అర్జున్ రిలీజ్

Naga Chaitanya: వృషకర్మ నుంచి స్వాగ్ అటిట్యూడ్‌తో ‘స్వాగ్ ఆఫ్ అర్జున్ రిలీజ్నాగచైతన్య ప్రతిష్టాత్మక మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ ‘వృషకర్మ’ ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిసెంబర్ 4న థియేట్రికల్ రిలీజ్‌కు సిద్ధమవుతోంది. కార్తీక్ దండు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందించనుంది. ఎస్‌వీసీసీ, సుకుమార్ రైటింగ్స్ బ్యానర్లపై రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని బాపినీడు సమర్పిస్తున్నారు. భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కుతున్న ‘వృషకర్మ’ ప్రేక్షకులకు గొప్ప థియేట్రికల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను అందించేందుకు సిద్ధమవుతోంది.

Nithin look: అలియాస్ రుక్మిణి చిత్రం కోసం యవ్వనంతో కూడిన కృష్ణ పాత్రలో నితిన్

Nithin look: అలియాస్ రుక్మిణి చిత్రం కోసం యవ్వనంతో కూడిన కృష్ణ పాత్రలో నితిన్అలియాస్ రుక్మిణి చిత్రం కోసం యవ్వనంతో కూడిన కృష్ణ పాత్రలో నితిన్ సరికొత్త లుక్‌లో కనిపించారు. తాజాగా విడుదలైన ప్రచార చిత్రాలు మరియు వీడియోలలో, ఆయన అమాయకపు విద్యార్థి తరహా పాత్రలో ఆకట్టుకుంటున్నారు. దండోరా' ఫేమ్ మురళీకాంత్ దేవసోత్ దర్శకత్వంలో, దీప్తి గంటా నిర్మాణ సారథ్యంలో 'యునానిమస్ ప్రొడక్షన్స్' బ్యానర్‌పై రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో, నితిన్‌ సరసన ఆఫియా సయ్యద్ కథానాయికగా పరిచయమవుతున్నారు.

Sandiyar Kamal Haasan's birthday: కమల్ హాసన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా సండియర్ షూటింగ్ ప్రారంభం

Sandiyar Kamal Haasan's birthday: కమల్ హాసన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా సండియర్ షూటింగ్ ప్రారంభంయూనివర్సల్ స్టార్ కమల్ హాసన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన అభిమానులకు చిత్రబృందం ప్రత్యేక కానుక అందించింది. ప్రముఖ దర్శకుడు ఎస్.యు. అరుణ్ కుమార్‌, కమల్ హాసన్ క్రేజీ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం షూటింగ్ ఈరోజు అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. కమల్ హాసన్ పుట్టినరోజునే సినిమా ప్రొడక్షన్ ప్రారంభం కావడంతో చిత్రబృందానికి ఇది ప్రత్యేకమైన సందర్భంగా నిలిచింది.

జయంత్ అండ్ ది జింగో పెన్ ప్రతి విద్యార్థి చూడాల్సిన చిత్రం – ఎమ్మెల్సీ మల్క కొమరయ్య

జయంత్ అండ్ ది జింగో పెన్ ప్రతి విద్యార్థి చూడాల్సిన చిత్రం – ఎమ్మెల్సీ మల్క కొమరయ్యనమో జయం ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ లో దివ్య ప్రవీణ్ బొలిశెట్టి నిర్మాణంలో జాతీయ అవార్డు గ్రహీత నవీన్ దేశబోయిన తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘జయంత్ అండ్ ది జింగో పెన్’. ఈ సినిమాలో మాస్టర్ జయంత్ బొలిశెట్టి, మన శంకర వర ప్రసాద్ ఫేమ్ ఊహా రెడ్డి, సత్యం రాజేష్, ఆశిష్ గాంధీ, మానస రాధాకృష్ణన్, తనికెళ్ల భరణి, కాశీ విశ్వనాథ్, మానిక్ రెడ్డి, అశోక్ కుమార్, శ్రీకాంత్ రెడ్డి, తదితరులు ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. ఈ మూవీని బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా నవంబర్ 14న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో టీం బిజీగా ఉంది.