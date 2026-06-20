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ఆంధ్రప్రదేశ్తో తమ బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకున్న సెంచరీప్లై
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కడప జిల్లా బద్వేలులో రూ. 1,000 కోట్ల ప్రారంభ పెట్టుబడితో తమ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా సెంచరీప్లై (ఇండియా) లిమిటెడ్ రాష్ట్రంతో తమ బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. కోల్కతాలో ఇండియన్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ (ఐసిసి) నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఈ సంస్థ అత్యంత కీలక భూమిక పోషించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరపున ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్- కమ్యూనికేషన్ మరియు మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి శ్రీ నారా లోకేష్ గారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడంతో పాటుగా పెట్టుబడిదారులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక స్వర్గధామంగా నిలుస్తుందని భరోసా అందించారు. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన మూడు ముఖ్యమైన అంశాలుగా వేగం, స్థిరత్వం, సేవలను గౌరవనీయులైన మంత్రి పేర్కొన్నారు.
బెంగాల్ పెట్టుబడిదారులకు సాదర స్వాగతం పలికిన మంత్రి మాట్లాడుతూ భారతదేశం అత్యంత కీలకమైన మలుపు దశలో ఉంది. పాశ్చాత్య దేశాలు, తూర్పు దేశాలు భారతదేశం వైపు చూస్తున్నాయి. ఇక్కడ లభించే జనాభా పరమైన ప్రయోజనాలను అందిపుచ్చుకోవాల్సిన సమయం ఇదని చెప్పిన ఆయన ఆ విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ముందుందని తెలిపారు. భారతదేశంలో జరిగే ప్రతి 100 రూపాయల పెట్టుబడిలో 25 రూపాయలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికే వస్తున్నాయని వివరించిన మంత్రి, చాలామంది తనను ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుందని అడుగుతుంటారు. వారందరికీ తాను మూడు 'S'లతో సమాధానం చెబుతానన్నారు.
వాటిలో మొదటిది వేగం(Speed) అయితే రెండవది స్థిరత్వం(Stability), మూడవది సేవ (Service) అని విశదీకరించారు. ఒకసారి మీరు తమ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాక, అది కేవలం మీ ప్రాజెక్ట్ మాత్రమే కాదు, అది తమ రాష్ట్ర ప్రాజెక్ట్ కూడా అవుతుందని తెలిపిన మంత్రి, వ్యాపారవేత్తలకు సహాయం చేయడానికి, సమస్యలను పరిష్కరించడానికి, ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోవడానికి తామెప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటామని భరోసా అందించారు. ప్రస్తుతం 220 బిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్, భవిష్యత్తులో 2.4 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదగనుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తూ తమ ఈ అభివృద్ధి ప్రయాణంలో భాగస్వాములు కావాల్సిందిగా పారిశ్రామికవేత్తలను కోరారు.
ఐసిసి ఉపాధ్యక్షులు, సెంచరీ ప్లైబోర్డ్స్(ఇండియా) లిమిటెడ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ శ్రీ కేశవ్ భజంకా మాట్లాడుతూ, నారా లోకేష్ గారి ముందుచూపు, వ్యూహాత్మక ఆలోచనా విధానం అద్భుతమైనవి, సాటిలేనివని కొనియాడారు. రెండు నెలల క్రితం తాము సమావేశమైనప్పుడు బెంగాల్ నుండి పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించే అవకాశాలపై చర్చించామని చెబుతూ ఈ రోజు ఇలా పారిశ్రామికవేత్తల సమావేశంలో ఆయనతో కలిసి ఉండటం అదృష్టం, గౌరవంగా భావిస్తున్నామన్నారు. స్టాన్ఫోర్డ్ నుండి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత దేశ నిర్మాణానికి తనను తాను అంకితం చేసుకున్న లోకేష్ వంటి గొప్ప వ్యక్తిని చూడటం సంతోషంగా ఉందని తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో తమ బ్రాండ్కు ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉంటుందని ఆశిస్తున్నామన్నామన్నారు.
సెంచరీ ప్లైబోర్డ్స్ 2024లో బద్వేల్ ప్లాంట్ నుండి మీడియం డెన్సిటీ ఫైబర్బోర్డ్ (ఎండిఎఫ్) వాణిజ్య సరఫరాను కూడా ప్రారంభించింది. బద్వేల్ ప్లాంట్ ప్రారంభం తర్వాత, ఈ బ్రాండ్ తన ఎండిఎఫ్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని 900 నుండి 1900 క్యూబిక్ మీటర్లకు పెంచింది. సెంచరీప్లై యొక్క బద్వేల్ యూనిట్ సుమారు 2,200 మందికి ఉపాధి కల్పించింది. అంతేకాకుండా, కంపెనీకి అవసరమైన ముడి సరుకును బద్వేల్ ప్రాంతంలోని రైతుల నుండి నేరుగా కొనుగోలు చేస్తోంది. భవిష్యత్తు అవసరాలను తీర్చడానికి, రాబోయే 8 ఏళ్లలో 80,000 ఎకరాలలో ప్లైవుడ్ తయారీకి ఉపయోగపడే చెట్లను నాటాలని రైతులను ప్రోత్సహిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా, ఇప్పటికే 1,000 మంది రైతులు రాయితీ ధరతో 5,000 ఎకరాలలో చెట్లను నాటడానికి ముందుకు వచ్చారు.
T. Gopichand: టి. గోపీచంద్ చిత్రం భరతవర్ష నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ వీర జయధీర రిలీజ్
టి. గోపీచంద్, రితు వర్మ నటిస్తున్న చిత్రం 'భరతవర్ష'. చారిత్రక యాక్షన్ నేపథ్యంగా సంకల్ప్ దర్శకత్వంలో, శ్రీనివాస చిట్టూరి శ్రీనివాస సిల్వర్ స్క్రీన్ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి పవన్ కుమార్ సమర్పకుడిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. క్రీ.శ. 642 నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రం, విజువల్ గా అద్భుతమైన గ్లింప్స్, టైటిల్ టీజర్తో ఇప్పటికే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఇప్పుడు, చిత్ర నిర్మాతలు ఫస్ట్ సింగిల్ 'వీర జయధీర' విడుదల చేశారు.
Nani: నాని ది ప్యారడైజ్ నుంచి విక్రమ్ మాలిక్ గా రాఘవ్ జుయల్ లుక్
ఈ చిత్రంలో విక్రమ్ మాలిక్ పాత్రలో నటిస్తున్న రాఘవ్ జుయాల్ ఫస్ట్ లుక్ను విడుదల చేశారు. ఈ పాత్ర కోసం రాఘవ్ పూర్తిగా కొత్త అవతార్లో కనిపిస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు. రా, డేంజరస్, భయానకమైన వ్యక్తిత్వంతో ఉన్న పాత్రలో ఆయన ఒదిగిపోయారు. కర్లీ హెయిర్, ఆభరణాలు, రగ్గడ్ లుక్, అధికారం ప్రతిబింబించే హావభావాలతో విక్రమ్ మాలిక్ పాత్రను ఎంతో పవర్ఫుల్గా ప్రజెంట్ చేశారు.
మంచి కంటెంట్ ఉంటే ఆదరిస్తారని బాలన్ - ది బాయ్ ప్రూవ్ చేసింది - చిదంబరం
కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, తెస్పియన్ ఫిలింస్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన మూవీ "బాలన్ - ది బాయ్". ఈ చిత్రానికి "ఆవేశం" ఫేమ్ డైరెక్టర్ జితూ మాధవన్ అందించిన స్క్రిప్ట్ తో "మంజుమ్మెల్ బాయ్స్" చిత్ర దర్శకుడు చిదంబరం దర్శకత్వం వహించారు. వెంకట్ కె నారాయణ, శైలజా దేశాయి ఫెన్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరించారు. ఇటీవలే ఈ సినిమా హిందీతో పాటు మలయాళం, తెలుగు, కన్నడ, తమిళంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి ఘన విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సంస్థ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర బృందం హైదరాబాద్ లో సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించారు.
SVK: చిత్రం హ్రీం అయినా క్రీమ్ లా యూత్ కు చేరువవ్వాలి : ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి
పవన్ తాతా, చమింద వర్మ హీరో హీరోయిన్స్ గా నటిస్తున్న సినిమా "హ్రీం". ఈ చిత్రంలో తనికెళ్ల భరణి, రాజీవ్ కనకాల, బెనర్జీ, భద్రమ్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీమతి సుజాత మల్లాల సమర్పణలో శివ మల్లాల నిర్మిస్తున్నారు. హారర్, మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ స్టోరీతో దర్శకుడు రాజేష్ రావూరి రూపొందిస్తున్నారు. ఈ రోజు "హ్రీం" సినిమా టీజర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు. దిగ్ధర్శకులు ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి, ప్రముఖ నిర్మాత అచ్చిరెడ్డి చేతుల మీదుగా ఈ చిత్ర టీజర్ విడుదల చేశారు.
Narne Nithinఫ బొగ్గు గనుల నేపథ్యంలో నార్నే నితిన్..NN6 చిత్రం
నార్నే నితిన్ ఇప్పటివరకు ఎక్కువగా యూత్ఫు, కామెడీ ఎంటర్టైనర్ చిత్రాలు చేసిన నార్నే నితిన్, తన ఆరవ చిత్రం కోసం బలమైన కథాంశం ఉన్న కథను ఎంచుకున్నారు. ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ చిత్రాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు. యు సుహాస్ బాబు దర్శకత్వంలో, రుద్రాంశ్ సెల్యులాయిడ్స్ బ్యానర్పై బొమ్మక్ శివ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం (#NN6), బొగ్గు గనుల నేపథ్యంలో సాగే సర్వైవల్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కనుంది.