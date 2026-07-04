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అమెజాన్ ప్రైమ్ డే 10వ ఎడిషన్ సందర్భంగా సెన్హైజర్ నుండి గొప్ప డీల్స్, ఏంటవి?
ఆడియో ఆవిష్కరణలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన సెన్హైజర్, జూలై 4, 2026 నుండి ప్రారంభమయ్యే అమెజాన్ ప్రైమ్ డే 10వ ఎడిషన్లో భాగంగా తమ ప్రీమియం ఆడియో ఉత్పత్తులపై అద్భుతమైన ఆఫర్లను ప్రకటించింది. HD 630, HD 490 PRO ప్లస్, ప్రొఫైల్ వైర్లెస్ 1-ఛానల్ సెట్ మరియు 2-ఛానల్ సెట్, మొమెంటం ట్రూ వైర్లెస్ 4, ప్రొఫైల్ యుఎస్బి మైక్రోఫోన్ మరియు మొమెంటం 4 వైర్లెస్ స్పెషల్ ఎడిషన్ వంటి ఎంపిక చేసిన సెన్హైజర్ ఉత్పత్తులపై వినియోగదారులు 40% వరకు తగ్గింపులను పొందవచ్చు. కొనుగోలుదారులు నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ ఎంపికలతో పాటు, ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డులపై అదనపు తగ్గింపులను కూడా పొందవచ్చు.
మొమెంటం 4 వైర్లెస్ స్పెషల్ ఎడిషన్
సెన్హైజర్ యొక్క ఫ్లాగ్షిప్ మొమెంటం 4 వైర్లెస్తో మీ ఆడియో అనుభవాన్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోండి. ఖచ్చితమైన 42mm ట్రాన్స్డ్యూసర్లతో రూపొందించబడిన ఈ ప్రీమియం హెడ్ఫోన్లు, బ్రాండ్ యొక్క ప్రత్యేకమైన ధ్వనిని అద్భుతమైన రీతిలో అందిస్తాయి. అమెజాన్ గ్రేట్ సమ్మర్ సేల్ సమయంలో ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డ్లపై అదనపు డిస్కౌంట్లతో, ఇది రూ. 21,990 కే లభిస్తుంది.
HD 490 PRO ప్లస్
ఖచ్చితత్వం మరియు స్పష్టతను కోరుకునే క్రియేటర్లు, ఆడియో నిపుణుల కోసం రూపొందించబడిన ప్రొఫెషనల్ రిఫరెన్స్ హెడ్ఫోన్ అయిన సెన్హైజర్ HD 490 PRO ప్లస్తో మీ ఆడియో ప్రొడక్షన్ వర్క్ఫ్లోను ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లండి. ఇది అస్పష్టమైన శబ్దాలను తొలగించి, ప్రతి అంశంపైనా పూర్తి నియంత్రణను నిర్ధారిస్తుంది. అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్ సమయంలో ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డ్లపై అదనపు డిస్కౌంట్లతో, ఇది రూ. 27,999 కే లభిస్తుంది.
HDB 630
ప్రయాణంలో కూడా ఆడియోఫైల్-గ్రేడ్ సౌండ్ కోసం రూపొందించబడిన సెన్హైజర్ HDB 630తో మీ ఆడియో అనుభవాన్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోండి. ఖచ్చితమైన 42mm ట్రాన్స్డ్యూసర్ను కలిగి ఉన్న ఈ క్లోజ్డ్-బ్యాక్ హెడ్ఫోన్లు హై-రిజల్యూషన్ సౌండ్ను అందిస్తాయి. అమెజాన్ గ్రేట్ సమ్మర్ సేల్ సమయంలో ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డ్లపై అదనపు డిస్కౌంట్లతో, ఇది రూ. 44,990 కే లభిస్తుంది.
ప్రొఫైల్ వైర్లెస్ సిరీస్
ప్రయాణంలో ఉండే కంటెంట్ క్రియేటర్లు, వీడియోగ్రాఫర్ల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ప్రొఫైల్ వైర్లెస్ 2-ఛానల్ సెట్ అనేది ఒక ఆల్-ఇన్-వన్ క్రియేటర్ ఆడియో టూల్కిట్. ప్రొఫైల్ వైర్లెస్ 1-ఛానల్ సెట్, అదే ప్రొఫెషనల్-గ్రేడ్ వైర్లెస్ ఆడియో పనితీరును కొనసాగిస్తూనే, తేలికైన, మరింత కాంపాక్ట్ సెటప్ను కోరుకునే సోలో క్రియేటర్ల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడిన ఒక క్రమబద్ధమైన సింగిల్-మైక్రోఫోన్ పరిష్కారాన్ని అందిస్తుంది.
ప్రొఫైల్ వైర్లెస్ 1-ఛానల్ మరియు 2-ఛానల్ సెట్లు వరుసగా రూ. 14,990 మరియు రూ. 20,990 ధరలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి, అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్ సమయంలో ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డ్లపై అదనపు డిస్కౌంట్లు లభిస్తాయి.
మొమెంటం ట్రూ వైర్లెస్ 4 (బ్లాక్ కాపర్)
సెన్హైజర్ యొక్క మొమెంటం ట్రూ వైర్లెస్ 4 (బ్లాక్ కాపర్)తో నెక్స్ట్-జెన్ ఆడియోను ఆస్వాదించండి, అమెజాన్ గ్రేట్ సమ్మర్ సేల్ సమయంలో, 40% తగ్గింపుతో కేవలం రూ. 17,990 కే లభిస్తుంది, ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డ్లపై అదనపు తగ్గింపులు కూడా ఉన్నాయి.
ప్రొఫైల్ USB మైక్రోఫోన్
ప్లగ్-అండ్-ప్లే సౌలభ్యంతో స్టూడియో-క్వాలిటీ సౌండ్ను కోరుకునే పాడ్కాస్టర్లు, స్ట్రీమర్లు, గేమర్లు మరియు కంటెంట్ క్రియేటర్ల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ప్రొఫెషనల్-గ్రేడ్ USB-C మైక్రోఫోన్ అయిన సెన్హైజర్ ప్రొఫైల్ USB మైక్రోఫోన్తో మీ కంటెంట్ క్రియేషన్, ఆడియో రికార్డింగ్ సెటప్ను తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్లండి. అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్ సమయంలో ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డ్లపై అదనపు తగ్గింపులతో, రూ. 6,990 ప్రారంభ ధర వద్ద లభిస్తుంది.
రుక్మిణీ వసంత్ అదుర్స్.. ఇదే అసలు గోట్ పర్మార్మెన్.. వీడియో వైరల్ (Video)
కన్నడ నటి రుక్మిణీ వసంత్ ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్లో వుంది. ఇదేదో సినిమా హిట్ వల్ల కాదు. ఆమె మేకను ఇమిటేట్ చేయడం వల్ల సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో రుక్మిణి తన టాలెంట్ను చూపెట్టారు. మేక అరుపును అచ్చం అలాగే అనుకరిస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఆమె అరుపుకు స్పందించిన ఓ మేక కూడా వెంటనే రిప్లై ఇవ్వడంతో అక్కడున్న వారంతా నవ్వుల్లో మునిగిపోయారు. ఇంకా ఆ మేక షాకయ్యేలా ఆమె వాయిస్ వుండటం నెటిజన్లను సైతం ఆశ్చర్యపరిచింది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
Peddi OTT: రామ్ చరణ్ బ్లాక్బస్టర్ పెద్ది ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడాలి !
గత నెలలో బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లు సాధించిన రామ్ చరణ్ బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం పెద్ది, ఇప్పుడు ఓటీటీలో విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. విమర్శకుల నుండి మిశ్రమ సమీక్షలు వచ్చినప్పటికీ, మరియు జాన్వీ కపూర్ పాత్ర చుట్టూ చాలా వివాదాలు ఉన్నప్పటికీ, పెద్ది బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయవంతంగా ప్రయాణించి, 2026లో అతిపెద్ద బ్లాక్బస్టర్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఇప్పుడు, ఈ సినిమా ఓటీటీ విడుదల అధికారికంగా ప్రకటించబడింది.
Thiruveer : ప్రాణాయామం చేస్తూ మెలోడీ సాంగ్ తో తిరువీర్, ఐశ్వర్య రాజేష్
హీరో తిరువీర్, హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేష్ జంటగా నటించిన విలేజ్ ఎంటర్టైనర్ 'ఓ.! సుకుమారి'. భరత్ దర్శన్ ఈ మూవీతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. గంగా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై మహేశ్వర రెడ్డి మూలి ఈ సినిమాని నిర్మిస్తున్నారు. 'శివం భజే' తర్వాత ఈ బ్యానర్ లో రూపొందుతన్న చిత్రమిది. జూలై 17న ఈ సినిమాను గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్స్, టీజర్, సాంగ్ కి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
Samantha: సోనీ లివ్ లో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్తో కొత్త హిస్టరీని క్రియేట్ చేయబోతోన్న సమంత
సమంత ప్రస్తుతం బ్లాక్ బస్టర్ హిట్తో దూసుకుపోతున్నారు. ఈక్రమంలో సమంత మరో అద్భుతమైన అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నారు. క్రియేటివ్ కంటెంట్ కోసం సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలను తీసుకుంటూ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ల్లో సమంత భాగమవుతున్నారు. అతి పెద్ద ఓటీటీ మాధ్యమాల్లో ఒకటైన సోనీ లివ్ తమిళంలో ఓ కొత్త ప్రాజెక్ట్ను స్టార్ట్ చేస్తోంది. అందులో సమంత ప్రధాన పాత్రలో మెప్పించనుండటం విశేషం. ఈ మేరకు సోనీ లివ్ తమిళ్ క్రేజీ అనౌన్స్మెంట్ చేసింది. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించిన వివరాల్ని నిర్మాతలు వివరాలను గోప్యంగా ఉంచారు.
డా. శివరాజ్కుమార్, డాలీ ధనంజయ చిత్రం 666 ఆపరేషన్ డ్రీమ్ థియేటర్ టీజర్
డా. శివరాజ్కుమార్, డాలీ ధనంజయ చిత్రం '666 ఆపరేషన్ డ్రీమ్ థియేటర్. నేడు బెంగుళూరులో టీజర్ని ప్రదర్శించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సినిమాలో నటించిన ఇతర నటీనటులతో పాటు డా. శివరాజ్కుమార్, డాలీ ధనంజయ, ప్రియాంక మోహన్, అదితి బాలన్, దర్శకుడు హేమంత్ ఎం.రావు, నిర్మాత వైశాక్ జె గౌడ, ఛాయాగ్రాహకుడు అద్వైత గురుమూర్తి, సంగీత దర్శకుడు చరణ్ రాజ్, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ విశ్వాస్ కశ్యప్ పాల్గొన్నారు.