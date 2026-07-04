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  4. Enjoy Great Deals from Sennheiser during Amazon Prime Day's 10th Edition
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Saturday, 4 July 2026 (22:49 IST)

అమెజాన్ ప్రైమ్ డే 10వ ఎడిషన్ సందర్భంగా సెన్‌హైజర్ నుండి గొప్ప డీల్స్‌, ఏంటవి?

Sennheiser
BY: ఐవీఆర్
Publish: Sat, 4 Jul 2026 (22:49 IST) Updated: Sat, 4 Jul 2026 (22:53 IST)
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ఆడియో ఆవిష్కరణలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన సెన్‌హైజర్, జూలై 4, 2026 నుండి ప్రారంభమయ్యే అమెజాన్ ప్రైమ్ డే 10వ ఎడిషన్‌లో భాగంగా తమ ప్రీమియం ఆడియో ఉత్పత్తులపై అద్భుతమైన ఆఫర్‌లను ప్రకటించింది. HD 630, HD 490 PRO ప్లస్, ప్రొఫైల్ వైర్‌లెస్ 1-ఛానల్ సెట్ మరియు 2-ఛానల్ సెట్, మొమెంటం ట్రూ వైర్‌లెస్ 4, ప్రొఫైల్ యుఎస్బి మైక్రోఫోన్ మరియు మొమెంటం 4 వైర్‌లెస్ స్పెషల్ ఎడిషన్ వంటి ఎంపిక చేసిన సెన్‌హైజర్ ఉత్పత్తులపై వినియోగదారులు 40% వరకు తగ్గింపులను పొందవచ్చు. కొనుగోలుదారులు నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ ఎంపికలతో పాటు, ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డులపై అదనపు తగ్గింపులను కూడా పొందవచ్చు.
 
మొమెంటం 4 వైర్‌లెస్ స్పెషల్ ఎడిషన్
సెన్‌హైజర్ యొక్క ఫ్లాగ్‌షిప్ మొమెంటం 4 వైర్‌లెస్‌తో మీ ఆడియో అనుభవాన్ని అప్‌గ్రేడ్ చేసుకోండి. ఖచ్చితమైన 42mm ట్రాన్స్‌డ్యూసర్‌లతో రూపొందించబడిన ఈ ప్రీమియం హెడ్‌ఫోన్‌లు, బ్రాండ్ యొక్క ప్రత్యేకమైన ధ్వనిని అద్భుతమైన రీతిలో అందిస్తాయి. అమెజాన్ గ్రేట్ సమ్మర్ సేల్ సమయంలో ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డ్‌లపై అదనపు డిస్కౌంట్‌లతో, ఇది రూ. 21,990 కే లభిస్తుంది.
 
HD 490 PRO ప్లస్
ఖచ్చితత్వం మరియు స్పష్టతను కోరుకునే క్రియేటర్లు, ఆడియో నిపుణుల కోసం రూపొందించబడిన ప్రొఫెషనల్ రిఫరెన్స్ హెడ్‌ఫోన్ అయిన సెన్‌హైజర్ HD 490 PRO ప్లస్‌తో మీ ఆడియో ప్రొడక్షన్ వర్క్‌ఫ్లోను ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లండి. ఇది అస్పష్టమైన శబ్దాలను తొలగించి, ప్రతి అంశంపైనా పూర్తి నియంత్రణను నిర్ధారిస్తుంది. అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్ సమయంలో ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డ్‌లపై అదనపు డిస్కౌంట్‌లతో, ఇది రూ. 27,999 కే లభిస్తుంది.
 
HDB 630
ప్రయాణంలో కూడా ఆడియోఫైల్-గ్రేడ్ సౌండ్ కోసం రూపొందించబడిన సెన్‌హైజర్ HDB 630తో మీ ఆడియో అనుభవాన్ని అప్‌గ్రేడ్ చేసుకోండి. ఖచ్చితమైన 42mm ట్రాన్స్‌డ్యూసర్‌ను కలిగి ఉన్న ఈ క్లోజ్డ్-బ్యాక్ హెడ్‌ఫోన్‌లు హై-రిజల్యూషన్ సౌండ్‌ను అందిస్తాయి. అమెజాన్ గ్రేట్ సమ్మర్ సేల్ సమయంలో ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డ్‌లపై అదనపు డిస్కౌంట్‌లతో, ఇది రూ. 44,990 కే లభిస్తుంది.
 
ప్రొఫైల్ వైర్‌లెస్ సిరీస్
ప్రయాణంలో ఉండే కంటెంట్ క్రియేటర్లు, వీడియోగ్రాఫర్ల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ప్రొఫైల్ వైర్‌లెస్ 2-ఛానల్ సెట్ అనేది ఒక ఆల్-ఇన్-వన్ క్రియేటర్ ఆడియో టూల్‌కిట్. ప్రొఫైల్ వైర్‌లెస్ 1-ఛానల్ సెట్, అదే ప్రొఫెషనల్-గ్రేడ్ వైర్‌లెస్ ఆడియో పనితీరును కొనసాగిస్తూనే, తేలికైన, మరింత కాంపాక్ట్ సెటప్‌ను కోరుకునే సోలో క్రియేటర్ల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడిన ఒక క్రమబద్ధమైన సింగిల్-మైక్రోఫోన్ పరిష్కారాన్ని అందిస్తుంది.
 
ప్రొఫైల్ వైర్‌లెస్ 1-ఛానల్ మరియు 2-ఛానల్ సెట్‌లు వరుసగా రూ. 14,990 మరియు రూ. 20,990 ధరలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి, అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్ సమయంలో ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డ్‌లపై అదనపు డిస్కౌంట్లు లభిస్తాయి.
 
మొమెంటం ట్రూ వైర్‌లెస్ 4 (బ్లాక్ కాపర్)
సెన్‌హైజర్ యొక్క మొమెంటం ట్రూ వైర్‌లెస్ 4 (బ్లాక్ కాపర్)తో నెక్స్ట్-జెన్ ఆడియోను ఆస్వాదించండి, అమెజాన్ గ్రేట్ సమ్మర్ సేల్ సమయంలో, 40% తగ్గింపుతో కేవలం రూ. 17,990 కే లభిస్తుంది, ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డ్‌లపై అదనపు తగ్గింపులు కూడా ఉన్నాయి.
 
ప్రొఫైల్ USB మైక్రోఫోన్
ప్లగ్-అండ్-ప్లే సౌలభ్యంతో స్టూడియో-క్వాలిటీ సౌండ్‌ను కోరుకునే పాడ్‌కాస్టర్‌లు, స్ట్రీమర్‌లు, గేమర్‌లు మరియు కంటెంట్ క్రియేటర్‌ల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ప్రొఫెషనల్-గ్రేడ్ USB-C మైక్రోఫోన్ అయిన సెన్‌హైజర్ ప్రొఫైల్ USB మైక్రోఫోన్‌తో మీ కంటెంట్ క్రియేషన్, ఆడియో రికార్డింగ్ సెటప్‌ను తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్లండి.  అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్ సమయంలో ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డ్‌లపై అదనపు తగ్గింపులతో, రూ. 6,990 ప్రారంభ ధర వద్ద లభిస్తుంది.
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ఐవీఆర్

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