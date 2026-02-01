నేడు కేంద్ర వార్షిక బడ్జెట్ : మరింతగా తగ్గిన పసిడి ధరలు
కేంద్ర వార్షిక బడ్జెట్ను విత్త మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఆదివారం పార్లమెంట్కు సమర్పించనున్నారు. ఈ తరుణంలో రాకెట్ వేగంతో దూసుకెళుతూ వచ్చిన బంగారం వెండి, ధరలు మళ్లీ కిందికి దిగివస్తున్నాయి. కేంద్ర బడ్జెట్ వేళ దేశీయ కమొడిటీ మార్కెట్లో రెండు లోహాల ధరలు 9 శాతం మేర క్షీణించాయి. రికార్డు గరిష్ఠాలకు చేరుకున్న వేళ లాభాల స్వీకరణ కొనసాగుతుండడంతో ఆదివారం రెండు లోహాలు లోయర్ సర్క్యూట్ను తాకాయి.
మల్టీ కమొడిటీ ఎక్స్ఛేంజీలో ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్లో ఏప్రిల్ కాంట్రాక్ట్ బంగారం ధర ఆదివారం 9 శాతం పతనమైంది. 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఒక్కరోజులోనే రూ.13,711 క్షీణించి రూ.1,38,634కు చేరింది. అంతకుముందు గురువారం ఒక్కరోజే పసిడి ధర రూ.31,617 (17.2 శాతం) మేర పతనమైంది. దీంతో రూ.1,93,096 నుంచి రూ.1,52,345కు చేరింది.
అటు వెండి ధరలోనూ పతనం కొనసాగుతోంది. రికార్డు గరిష్ఠాల వద్ద ట్రేడర్లు లాభాల స్వీకరణకు దిగుతుండడంతో మార్చి కాంట్రాక్ట్ వెండి ధర ఒక్క రోజులోనే రూ.26,273 (9 శాతం) పతనమై రూ.2,65,652కి చేరింది. శుక్రవారం ఒక్కరోజే వెండి కిలో ధర రూ.1,07,968 క్షీణించి రూ.2,91,925కి చేరిన సంగతి తెలిసిందే.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో అనిశ్చితులు, బడ్జెట్ వేళ మదుపర్ల అప్రమత్తత కారణంగా బంగారం, వెండి ధరలు పతనమవుతున్నాయని అనలిస్టులు పేర్కొంటున్నారు. ఆదివారం కావడంతో ప్రపంచ ఫ్యూచర్ మార్కెట్లు నేడు పనిచేయడం లేదు.