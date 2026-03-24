మంగళవారం, 24 మార్చి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 24 మార్చి 2026 (10:58 IST)

Gold Prices: 1975 తర్వాత భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధరలు

మార్చి నెలలో, 1975 తర్వాత ఎన్నడూ లేనంత భారీగా బంగారం ధరలు పడిపోయాయి. గత 53 రోజుల్లో, బంగారం ధరలు 25 శాతం తగ్గగా, వెండి ధరలు ఏకంగా 50 శాతం కుప్పకూలాయి. మార్చి నెలలో బంగారం ధరలు 19.52 శాతం మేర అపూర్వమైన క్షీణతను నమోదు చేశాయి. 
 
ఇది 1975 తర్వాత ఒకే నెలలో సంభవించిన అత్యంత తీవ్రమైన పతనం. జనవరిలో ఔన్సుకు $5608 గరిష్ట స్థాయిని తాకిన బంగారం, ప్రస్తుతం $4,263 సమీపంలో ట్రేడ్ అవుతోంది.
 
గత ఐదు దశాబ్దాలకు పైగా కాలంలో, ఒకే నెలలో సంభవించిన అత్యంత తీవ్రమైన ధరల సవరణ ఇదే. గతంలో 1978, 1980, 1983 సంవత్సరాల్లోనూ, అలాగే 2008 ఆర్థిక సంక్షోభ సమయంలోనూ బంగారం ధరల్లో భారీ పతనాలు సంభవించినప్పటికీ, ప్రస్తుత పతనం తీవ్రతకు ఏవీ సాటిరాలేదని కేడియా కమోడిటీస్ ఎండీ అజయ్ కేడియా పేర్కొన్నారు. 
 
అంతేకాకుండా, బులియన్ మార్కెట్ తీవ్రమైన, వేగవంతమైన దిద్దుబాటుకు గురైంది. జనవరిలో నమోదైన గరిష్ట స్థాయిల నుండి కేవలం 53 రోజుల్లోనే వెండి దాదాపు 50 శాతం, బంగారం సుమారు 25 శాతం పడిపోయాయి. 
 
ఎంసీఎక్స్‌లో, వెండి రూ. 4,20,048 వద్ద సర్వకాలీన గరిష్ట స్థాయిని తాకి, ఇప్పుడు సుమారు రూ. 2,06,360కి పడిపోయింది. అదే సమయంలో, బంగారం రూ. 1,80,779 నుండి సుమారు రూ. 1,35,800కి తగ్గింది. 
 
ఈ తీవ్రమైన దిద్దుబాటు వెనుక ఉన్న తక్షణ కారణాలు ప్రధానంగా స్థూల ఆర్థిక పరిస్థితులే. ఈక్విటీలు, క్రిప్టో, రియల్ ఎస్టేట్‌తో సహా అన్ని ఆస్తి వర్గాలలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగిన విస్తృత అమ్మకాలు, బులియన్‌లో బలవంతపు లిక్విడేషన్‌కు దారితీశాయి. 
 
అదనంగా, వడ్డీ రేట్ల కోతలపై అంచనాలు తగ్గడం, రేట్ల పెంపుపై చర్చలు పెరగడంతో, యూఎస్ ఫెడ్ యొక్క కఠిన వైఖరి డాలర్‌ను గణనీయంగా బలోపేతం చేసింది. అంతేకాకుండా, రికార్డు స్థాయి గరిష్ఠాల తర్వాత భారీగా ఈటీఎఫ్‌ల నుండి నిధులు బయటకు వెళ్లడం, లాభాల స్వీకరణ వంటివి ఈ పతనాన్ని వేగవంతం చేశాయి. 
 
ద్రవ్య లభ్యత తగ్గడం, డాలర్ బలపడటం, రిస్క్-ఆఫ్ సెంటిమెంట్ వంటి అంశాల కలయిక దీనికి కారణం. ముందుకు చూస్తే, సమీప భవిష్యత్తులో ఈ పతనం కొనసాగవచ్చు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం 10 గ్రాములకు రూ. 1,15,000, $3450–3500 స్థాయిలను పరీక్షించవచ్చు, అయితే ఎంసీఎక్స్‌లో వెండి $50 లేదా సుమారు రూ. 1,75,000 వైపు పడిపోవచ్చు. 
 
అయితే, చారిత్రాత్మకంగా, యుద్ధాల కారణంగా ప్రారంభంలో దిద్దుబాట్లు జరిగిన తర్వాత, బంగారం తర్వాతి దశలో కోలుకుంటుంది. ఇది రెండవ అర్ధభాగంలో సంభావ్య మద్దతును సూచిస్తుందని కేడియా అన్నారు.

