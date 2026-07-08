ఫార్ములా 1 న్యూట్రిషనల్ షేక్ శ్రేణిలో కొత్తగా డేట్స్ కారామెల్ వేరియంట్ను విడుదల చేసిన హెర్బాలైఫ్ ఇండియా
ప్రముఖ హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సంస్థ హెర్బాలైఫ్ ఇండియా, తమ ఫార్ములా 1 న్యూట్రిషనల్ షేక్ మిక్స్ శ్రేణిలో కొత్తగా డేట్స్ కారామెల్ వేరియంట్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఘనీభవించిన ఖర్జూరపు రసంతో తయారు చేసిన డేట్ క్రంచెస్ ఆకృతికి తోడుగా.. కారామెల్, ఖర్జూరపు రుచుల అద్భుతమైన కలయికతో ఇది వస్తుంది. ఇది అద్భుతమైన రుచితో పాటు నమ్మకమైన రోజువారీ పోషణను సమతుల్యంగా అందిస్తుంది.
తమ రోజువారీ ఆహారంలో సౌలభ్యం, స్థిరత్వంతో పాటు మంచి రుచిని అందించే ప్రత్యామ్నాయాల కోసం వినియోగదారులు నిరంతరం అన్వేషిస్తున్న ప్రస్తుత తరుణంలో ఈ కొత్త ఉత్పత్తి మార్కెట్లోకి వచ్చింది. వెనిల్లా, డచ్ చాక్లెట్, మ్యాంగో, కుల్ఫీ, మరియు రోజ్ ఖీర్ వంటి ఇప్పటికే ఉన్న ఫార్ములా 1 రుచుల శ్రేణికి ఈ కొత్త వేరియంట్ను హెర్బాలైఫ్ జోడించింది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు తాము ఇప్పటికే విశ్వసించే బ్రాండ్లో తమ అభిరుచులకు తగిన రుచులను ఎంచుకోవడానికి సంస్థ మరిన్ని అవకాశాలను కల్పించింది.
ఈ లాంచ్ సందర్భంగా హెర్బాలైఫ్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ అజయ్ ఖన్నా మాట్లాడుతూ, ఈ రోజుల్లో ఒక స్పష్టమైన మార్పు కనిపిస్తోంది, ఏమాత్రం రాజీపడినట్లు అనిపించకుండా తమ రోజువారీ దినచర్యలో సహజంగా ఇమిడిపోయే పోషకాహారం కోసం ఎక్కువ మంది అన్వేషిస్తున్నారు. వారి అంచనాలు చాలా సరళంగా ఉంటున్నాయి.. ఉపయోగించడానికి సులభంగా ఉండాలి, ఆస్వాదించేలా ఉండాలి, అదే సమయంలో సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడాలి.
ఫార్ములా 1 శ్రేణి అందించే సమతుల్య పోషణలో ఏమాత్రం రాజీపడకుండా, వినియోగదారులకు మరిన్ని ఎంపికలు అందిస్తూ.. వారి మారుతున్న అభిరుచులకు అనుగుణంగా మా ప్రాడక్ట్ ఇన్నోవేషన్ ద్వారా ఈ డేట్స్ కారామెల్ వేరియంట్ను తీసుకురావాలన్నదే మా ఉద్దేశం. వ్యక్తులు తమ దినచర్యలో నిలకడగా ఉండేందుకు సహాయపడేలా వారికి మరిన్ని ఎంపికలను అందించడమే దీని లక్ష్యం. భారతీయ వినియోగదారులకు అవసరమైన, సైన్స్ మద్దతుతో కూడిన ఉత్పత్తులను అందించడంపై హెర్బాలైఫ్ నిరంతరం దృష్టి సారిస్తుంది. వారు మరింత ఆరోగ్యకరమైన, చురుకైన జీవనశైలిని గడిపేందుకు ఈ ఉత్పత్తులు తోడ్పడతాయి" అని అన్నారు.
'ఫార్ములా 1 న్యూట్రిషనల్ షేక్ మిక్స్- డేట్స్ కారామెల్'.. ప్రొటీన్లు, కార్బోహైడ్రేట్లు, విటమిన్లు మరియు ఖనిజాలతో సహా అవసరమైన పోషకాల సమతుల్య మిశ్రమాన్ని అందిస్తుంది, తద్వారా ఇది రోజువారీ పోషక అవసరాలకు తోడ్పడుతుంది. ప్రొడక్ట్ లేబుల్పై సూచించిన విధంగా తీసుకున్నప్పుడు ఇది భోజనానికి ప్రత్యామ్నాయంగా పనిచేస్తుంది. దీనిలోని ప్రతి సర్వింగ్ 9 గ్రాముల అత్యుత్తమ నాణ్యత గల ప్రొటీన్, 3 గ్రాముల ఫైబర్, 19 రకాల విటమిన్లు మరియు ఖనిజాలను అందిస్తుంది. దీనికి అదనంగా, ఇది తక్కువ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ కలిగిన ఆహారం. సమతుల్య ఆహారంలో భాగంగా.. శరీరానికి నిరంతరంగా శక్తిని విడుదల చేసేలా దీనిని రూపొందించారు.
సౌలభ్యం కోసం డిజైన్ చేయబడిన ఈ షేక్ను చాలా వేగంగా తయారు చేసుకోవచ్చు, మరియు మన అభిరుచికి తగ్గట్లుగా సులభంగా మార్చుకోవచ్చు. ఇది చురుకైన, బిజీ జీవనశైలి ఉన్న వ్యక్తులకు సరిగ్గా సరిపోతుంది. కేలరీలు నియంత్రించిన ఆహారం మరియు మితమైన శారీరక వ్యాయామంతో పాటుగా ఉపయోగించినప్పుడు, రోజులో ఒకటి లేదా రెండు పూటల భోజనానికి బదులుగా ఈ పోషకమైన ఆహారాన్ని ప్రత్యామ్నాయంగా తీసుకోవచ్చు. విస్తరిస్తున్న కొత్త రుచుల శ్రేణితో, ఈ 'ఫార్ములా 1 న్యూట్రిషనల్ షేక్ మిక్స్'.. వినియోగదారుల రోజువారీ పోషకాహార దినచర్యలో స్థిరత్వాన్ని కొనసాగిస్తూనే వారికి మరిన్ని ఎంపికలను అందిస్తూ వస్తోంది.
విమానాశ్రయంలో ఈషా రెబ్బా, తరుణ్ భాస్కర్: వీళ్లిద్దరూ పెళ్లి చేస్కుంటారని పుకార్లు, వీడియో
టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బా, దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్ ఇద్దరూ ఈమధ్య తరచూ కలిసి కనబడుతున్నారు. తాజాగా ఈ ఇద్దరూ కలిసి హైదరాబాద్ విమానాశ్రయంలో కనిపించారు. గత కొంతకాలంగా వీళ్లిద్దరి మధ్య ప్రేమాయణం వున్నదనే పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిగురించి ఉగ్గబట్టలేని కొందరు నేరుగా తరుణ్ భాస్కర్ ను ఓ ఇంటర్వ్యూలో అడిగేశారు కూడా. దాంతో తరణ్ సమాధానమిస్తూ... ఈషా తనకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కంటే ఎక్కువని అన్నాడు. సరైన సమయంలో పూర్తి వివరాలు చెబుతానంటూ వెల్లడించడంతో వీళ్ల మధ్య ప్రేమాయణం నిజమేనేమోనని ఊహాగానానికి మరింత బలం చేకూర్చినట్లయ్యింది.
ప్రదీప్, మమిత లవ్వులో వున్నారా? పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారట!
డూడ్ చిత్రం సాధించిన వాణిజ్య విజయంతో, ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా బైజు పీఆర్ఎస్ఓ1 అనే తాత్కాలిక శీర్షికతో రూపొందుతున్న కొత్త చిత్రం కోసం మళ్లీ జతకడుతున్నారు. ఈసారి, ప్రదీప్ రంగనాథన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా, మహిళా ప్రధానాంశంతో సాగే ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రకటన వీడియో ఇటీవల విడుదలై సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యింది. డూడ్ తర్వాత వీరిద్దరూ వరుసగా కలిసి పనిచేస్తుండటంపై అభిమానుల మధ్య అనేక చర్చలు మొదలయ్యాయి.
Victory Venkatesh :అనిల్ రావిపూడి చిత్రం షూటింగ్లో జాయిన్ అయిన విక్టరీ వెంకటేష్
విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం గురించి తెలిసిందే. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్పై సాహు గారపాటి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి. కల్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజున విడుదలైన ఆయన 'ఫస్ట్-లుక్' పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.