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ప్రదీప్, మమిత లవ్వులో వున్నారా? పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారట!
డూడ్ చిత్రం సాధించిన వాణిజ్య విజయంతో, ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా బైజు పీఆర్ఎస్ఓ1 అనే తాత్కాలిక శీర్షికతో రూపొందుతున్న కొత్త చిత్రం కోసం మళ్లీ జతకడుతున్నారు. ఈసారి, ప్రదీప్ రంగనాథన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా, మహిళా ప్రధానాంశంతో సాగే ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నారు.
Pradeep-Mamitha
ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రకటన వీడియో ఇటీవల విడుదలై సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యింది. డూడ్ తర్వాత వీరిద్దరూ వరుసగా కలిసి పనిచేస్తుండటంపై అభిమానుల మధ్య అనేక చర్చలు మొదలయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో, ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా బైజు సీక్రెట్ ప్రేమాయణంలో ఉన్నారని, త్వరలో వివాహం చేసుకోబోతున్నారని సోషల్ మీడియాలో ఊహాగానాలు చెలరేగాయి.
అయితే, ఈ వార్తలకు ఎలాంటి అధికారిక ధృవీకరణ లేదా నమ్మదగిన ఆధారాలు లేవు. కొందరు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు డూడ్ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ల సమయంలో వీరిద్దరి మధ్య కనిపించిన 'ఆన్-స్టేజ్ కెమిస్ట్రీ'ని ప్రస్తావిస్తూ, దానిని వారి తాజా కలయికతో ముడిపెట్టారు. వారి మధ్య ఉన్న వ్యక్తిగత బంధం కారణంగానే ఈ జంట కలిసి పనిచేస్తోందని కొందరు ఊహించారు.
మరికొందరు మాత్రం ఈ వార్తలు నిరాధారమైనవని కొట్టిపారేశారు. ఒక నటుడు, నటి అనేక ప్రాజెక్ట్లలో కలిసి పనిచేసినప్పుడు ఇలాంటి పుకార్లు రావడం సహజమని వారు వాదిస్తున్నారు. అధికారిక ధృవీకరణ లేనప్పటికీ, ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా బైజు వివాహానికి సంబంధించిన పుకార్లు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతూనే ఉన్నాయి. ఈ ఊహాగానాలు మిశ్రమ స్పందనలకు దారితీశాయి. చాలా మంది అభిమానులు గోప్యతను గౌరవించాలని, ఆన్లైన్లో బాధ్యతాయుతమైన చర్చలు జరపాలని కోరుతున్నారు.
బెంగుళూరు ట్రిబుల్ ఐటీ విద్యార్థికి రూ.1.5 కోట్లతో ప్యాకేజీ
దేశ ఐటీ రాజధాని బెంగుళూరు నగరంలో ఉన్న ఇంటర్నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ విద్యార్థి బంపర్ ఆఫర్ కొట్టారు. ఈ యేడాది జరిగిన క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ ప్లేస్మెంట్లలో ఏకంగా రూ.1.5 కోట్ల ప్యాకేజీతో ఉద్యోగానికి ఎంపికయ్యాడు. ఈ యేడాది క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్లలో నమోదైన అత్యధిక ప్యాకేజీల్లో ఇదొకటి. పలు ఐఐటీల్లో ప్రకటించిన గరిష్ఠ ప్యాకేజీల కంటే కూడా ఇది ఎక్కువ కావడం విశేషం.
హైదరాబాద్ ఏఐజీ ఆస్పత్రిలో కేసీఆర్.. మనవడు హిమాన్షుకు పరామర్శ (video)
తెలంగాణ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఎర్రవల్లిలోని తన ఫామ్హౌస్కే పరిమితం కావడం వల్ల, గత కొంతకాలంగా ఆయన బహిరంగ కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉంటున్నారు. అయితే, తాజాగా ఆయన హైదరాబాద్లోని ఏఐజీ ఆసుపత్రికి వచ్చి తన మనవడు హిమాన్షును పరామర్శించారు. మాజీ ఐటీ మంత్రి కేటీఆర్ కుమారుడైన హిమాన్షు, జిమ్లో గాయపడ్డాడు. ప్రస్తుతం అతను హైదరాబాద్లోని ఏఐజీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఈ సంఘటన కారణంగా కేసీఆర్ ఆసుపత్రికి వచ్చారు. తన మనవడితో ఎంతో ఆప్యాయమైన అనుబంధం ఉన్న ఆయన, ఇప్పుడు హిమాన్షును పలకరించారు.
Rental Girlfriend: ఢిల్లీలో ట్రెండ్ అవుతున్న రెంటల్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ సేవలు
దేశ రాజధాని నగరం ఢిల్లీలో ఒంటరిగా గడిపే వారి సంఖ్య పెరిగిపోతుందనేందుకు ఈ ఘటనే నిదర్శనం. అద్దెకు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ను కొని తెచ్చుకుంటున్నారు. కాఫీ షాపుకు, అడ్వైంచర్ రైడ్, బైక్ రైడ్ అంటూ వేర్వేరు కార్యక్రమాలకు వేలు వేలు ఖర్చు పెడుతున్నారు. ఒక రోజుకు అద్దెకు తీసుకోండని.. రెంటల్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ విధానం ప్రస్తుతం ట్రెండ్ అవుతోంది. ఒక రోజుకు నన్ను అద్దెకు తీసుకోండి అనే రెంటల్ సేవను ప్రచారం చేస్తున్న ఒక సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ఆన్లైన్లో పెద్ద చర్చను రేకెత్తించింది. ఎందుకంటే, చాలా మంది వినియోగదారులు దీనిని ఒక తెలివైన గిగ్ ఎకానమీ ఆలోచన అని పిలవడం, ఇది ఆధునిక సంబంధాల గురించి ఏమి చెబుతుందో ప్రశ్నించడం మధ్య విభేదిస్తున్నారు.
ఏఐ-ఆధారిత పర్యాటక రాష్ట్రంగా అవతరించనున్న ఏపీ.. మంత్రి దుర్గేష్
పర్యాటక ప్రాంతాలను సందర్శించే వారికి మెరుగైన అనుభవాన్ని అందించేందుకు నివు ఏఐ ప్లాట్ఫారమ్ను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా, ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి ఏఐ-ఆధారిత పర్యాటక రాష్ట్రంగా అవతరించనుందని రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ మంగళవారం పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ ఏఐ-ఆధారిత పర్యాటక కార్యక్రమాన్ని అమలు చేసేందుకు, ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ (ఏపీటీడీసీ), ఎక్స్ప్లోరర్ సంస్థల మధ్య మూడేళ్ల వ్యూహాత్మక అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది. సచివాలయంలో జరిగిన ఈ ఒప్పంద సంతకాల ప్రక్రియను మంత్రి పర్యవేక్షించారు.
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఎన్నిక చెల్లదు : కోర్టుకెక్కిన డీఎంకే నేత
టీవీకే అధ్యక్షుడు, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సి.జోసెఫ్ విజయ్ ఎన్నిక చెల్లదంటూ ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన డీఎంకే నేత ఒకరు మద్రాస్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. విజయ్ దాఖలు చేసిన ఎన్నికల అఫిడవిట్లో కేసుల వివరాలను దాచిపెట్టారని పేర్కొన్నారు. అందువల్ల ఆయన ఎన్నిక చెల్లదని పేర్కొంటూ ఆ పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. ఈ పిటిషన్ను మద్రాస్ హైకోర్టు విచారణకు స్వీకరించింది. సీఎం విజయ్తో పాటు రాష్ట్ర క్రీడా శాఖామంత్రి ఆదవ్ అర్జున గెలుపుపై వచ్చిన పిటిషన్లను కూడా జస్టిస్ వి.లక్ష్మీనారాయణన్ ఏకసభ్య ధర్మాసనం విచాణకు స్వీకరించింది. ఈ పిటిషన్లలో ఉన్న కొన్ని సాంకేతిక లోపాలను వారం రోజుల్లోగా సరిదిద్దాలని కోర్టు ఆదేశించింది. ఆ ప్రాసెస్ పూర్తి కాగానే విజయ్తో పాటు మంత్రికి మూడు వారాల గడువిస్తూ రిజిస్ట్రీ నోటీసులు జారీ చేయనుంది.
బ్లడ్ కౌంట్ పడిపోతుంది, గుమ్మడి గింజలు తింటే ప్రయోజనం వుంటుందా?
బ్లడ్ కౌంట్ పడిపోవడానికి కారణాలను వైద్యులు పరీక్షించి చెబుతారు. ఐతే బ్లడ్ కౌంట్ పెంచుకునేందుకు బీట్ రూట్, గుమ్మడి గింజలు వంటివి మేలు చేస్తాయి. ఈ గుమ్మడి గింజలను (Pumpkin seeds) నానబెట్టి అయినా తినవచ్చు లేదా వేయించుకుని అయినా తినవచ్చు. ఈ రెండు పద్ధతుల వల్ల శరీరానికి వేర్వేరు లాభాలు కలుగుతాయి. నానబెట్టి తినడం (Soaked Pumpkin Seeds) ఆరోగ్యానికి అత్యంత ఉత్తమం జీర్ణక్రియ సమస్యలు ఉంటే లేదా గింజల్లోని పోషకాలు శరీరానికి పూర్తిగా అందాలనుకుంటే నానబెట్టి తినడం ఉత్తమమైన మార్గం. గుమ్మడి గింజల్లో ఇనుము లభిస్తుంది
రక్తహీనత సమస్యకు ఐరన్ మాత్రలు వేసుకుంటున్నారా? ఐతే ఇవి తెలుసుకోవాలి
అనేమియా లేదా రక్తహీనత సమస్య ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది స్త్రీలను పీడిస్తున్న అనారోగ్య సమస్య. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు వైద్యులు ఐరన్ మాత్రలు రాస్తుంటారు. ఐతే కొంతమందిలో ఈ ఐరన్ మాత్రలు వేసుకున్నప్పుడు పలు రకాల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తుంటాయి. వాటిలో ప్రధానమైనది విరేచనాలు అవ్వడం. ఐతే మోషన్స్ అవుతున్నాయని మాత్రలను పూర్తిగా ఆపేస్తే హిమోగ్లోబిన్ (Hb) స్థాయిలు పెరగవు. కానీ అదే సమయంలో విరేచనాల వల్ల శరీరం బలహీనపడటం కూడా మంచిది కాదు.
ఉలవలతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో తెలుసా?
ఉలవలలో పీచుపదార్థం అధికంగా కొవ్వు తక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. ఇది జీర్ణక్రియ, జీవక్రియను కూడా మెరుగుపరుస్తుంది. కొవ్వు కరగడానికి సహాయపడుతుంది. అనవసరమైన కోరికలను తగ్గిస్తుంది. భోజనానికి ముందు ఉలవల రసం లేదా సూప్ తీసుకోండి. ఇది సహజంగా ఆకలిని తగ్గిస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.
క్యాల్షియం మాత్రలు అన్నం తిన్నాక ఎంత గ్యాప్ తీసుకుని వేసుకోవాలి?
విటమిన్ మాత్రలను ఎలా వేసుకోవాలన్న విషయంలో కొంతమందికి కన్ఫ్యూజన్ వుంటుంది. అన్నం తిన్న తర్వాత క్యాల్షియం మాత్రలు వేసుకోవడానికి గంటల తరబడి ఆగాల్సిన అవసరం లేదు. వాడుతున్న క్యాల్షియం టాబ్లెట్ రకాన్ని బట్టి భోజనం చేసిన వెంటనే లేదా 30 నిమిషాల లోపు వేసుకోవడం ఉత్తమం. క్యాల్షియం మాత్రలు ఎప్పుడు, ఎలా వేసుకోవాలో పరిశీలిద్దాము. మార్కెట్లో దొరికే క్యాల్షియం మాత్రలు ప్రధానంగా రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. మీ టాబ్లెట్ వెనుక ఉన్న పేరును బట్టి ప్లాన్ చేసుకోవాలి. మనకు సాధారణంగా లభించే టాబ్లెట్లు ఇవే వుంటాయి. శరీరం ఈ క్యాల్షియంను గ్రహించాలంటే కడుపులో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఉత్పత్తి అవ్వాలి.
వైద్యుని సలహా లేకుండా వేసుకునే మందులతో కాలేయం ఏమవుతుందో తెలుసా?
మన శరీరంలోని అత్యంత కీలక అవయవాల్లో కాలేయం ఒకటి. కాలేయం దెబ్బ తినడానికి దారితీసే కారణాలనేకం. మోతాదును మించి మందులు వేసుకోవడం కూడా వాటిలో ఒకటి. చాలామంది డాక్టర్ సలహాతో పనిలేకుండా వాళ్ల ఇష్టానికి మందులు కొనుక్కుని తోచిన మోతాదులో వేసుకుంటుంటారు. ఇలాంటి అలవాట్ల వల్ల మధ్య వయసులోనే కాలేయం దెబ్బతిని, ప్రాణాపాయ పరిస్థితికి దారి తీస్తుంది. ఇలాకాకుండా కాలేయం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే డాక్టర్ సలహా తప్పనిసరి అంటున్నారు నిపుణులు.